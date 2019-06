Oettinger Davidoff stabilise ses recettes en 2018

Zurich (awp) - Oettinger Davidoff a stabilisé ses recettes l'année dernière, après une légère baisse en 2017. Le fabricant et distributeur bâlois de cigares et d'accessoires pour fumeurs a avancé avec son programme de transformation.

Le chiffre d'affaires s'est établi en 2018 à 500 millions de francs suisses, en infime repli de 0,2%, a annoncé l'entreprise mercredi. En 2017, les recettes s'étaient repliées de 1%.

Par marques, Davidoff a enregistré une progression des recettes de 4,6%, AVO Cigars un bond de 15,6% et Camacho Cigars a augmenté ses ventes de 7,4%.

Le programme d'optimisation "Way Forward" a démontré des résultats "positifs" et a conduit à une "amélioration opérationnelle" non chiffrée, a ajouté Oettinger Davidoff, qui emploie 3600 personnes au niveau mondial.

Les marques de cigares premium vendues par Oettinger Davidoff sont Davidoff, AVO, Camacho, Cusano, Griffin's, Private Stock, Zino et Zino Platinum. Le groupe distribue par ailleurs plusieurs grandes marques, notamment Haribo en Suisse et ST Dupont aux Etats-Unis.

