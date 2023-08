Genève (awp) - Banque Syz a enregistré une solide performance sur les six premiers mois de l'année, lui permettant de mener à bien sa stratégie d'innovation et d'expansion à l'international.

De janvier à juin, le bénéfice net consolidé a bondi de 18% à 3,1 millions de francs suisses, par rapport à la même période un an plus tôt, a indiqué jeudi l'établissement genevois.

A fin juin, le ratio de fonds propres s'élevait à 27,7%, dépassant le minium de 11,2% exigé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma). A la même date, les avoirs sous gestion (AuM) étaient de 23,6 milliards, en hausse de 1,8% par rapport au 1er janvier 2023.

Sur la carte du monde, la banque mise sur le Moyen-Orient. "Cette région est l'un des pôles de patrimoine les plus passionnants et les plus dynamiques au monde", assure la direction qui cible une clientèle d'entrepreneurs et de particuliers fortunés. En juin, Gabriel Aractingi a été nommé associé-gérant et responsable du marché moyen-oriental. Avec son équipe composée de six personnes au total, il gère cette région depuis Genève. La banque est présente avec un bureau dans la métropole turque Istanbul.

L'innovation reste ancrée dans la stratégie du groupe, alors qu'un fonds dans les crypto-actifs a été lancé le 1er juillet, venant enrichir l'offre de dépôt et d'exécution en cryptomonnaies.

Pour 2023, la direction se dit confiante après la bonne prestation de ses trois lignes de métiers malgré le contexte bancaire mouvementé.

ol/ib/al