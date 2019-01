Offre de Cerberus et Centerbridge pour une part dans NordLB-sources

FRANCFORT/BERLIN, 27 janvier (Reuters) - Les fonds américains Cerberus et Centerbridge ont soumis samedi une offre conjointe pour prendre une participation minoritaire dans la banque allemande NordLB, qui cherche une solution rapide pour renforcer son bilan, ont dit à Reuters trois sources proches du dossier.

Contrôlée à 65% par le Land de Basse-Saxe, le solde étant détenu par des caisses d'épargne régionales, NordLB est à la recherche de 3,5 milliards d'euros pour couvrir des dépréciations de prêts dans le secteur maritime et souhaite parvenir à une solution d'ici début février.

Les deux fonds de capital investissement apporteraient chacun un quart des capitaux nécessaires, la Basse-Saxe fournissant le solde, a dit l'une des sources.

Dans un communiqué, NordLB se contente de faire état d'une offre conjointe reçue de la part de deux investisseurs qu'elle ne désigne pas. Elle ajoute qu'elle va examiner l'offre et discuter avec ses actionnaires.

Thomas Bürkle, le président du directoire de la banque, a déclaré que l'établissement restait aussi ouvert à une solution impliquant des fonds publics et des caisses d'épargne.

Cerberus et Centerbridge ont refusé de s'exprimer sur le sujet.

Les caisses d'épargne régionales sont hostiles à ce que des investisseurs privés mettent la main sur le coeur des activités locales de la banque. Une source a toutefois déclaré que les deux fonds américains n'étaient pas intéressés par ce type d'actifs et qu'ils les revendraient à des caisses d'épargne.

Cerberus et Centerbridge souhaitent que NordLB se concentre sur le financement du secteur aérien, sur les projets dans les énergies renouvelables et sur l'immobilier, ainsi que sur une clientèle professionnelle. Ils veulent lui faire tourner le dos au secteur maritime et à la banque de détail, a dit la source.

Ils ont aussi pour objectif de ramener la taille du bilan de la banque sous 100 milliards d'euros en 2023, contre 150 milliards actuellement, a ajouté la source. (Klaus Lauer, avec Arno Schütze Bertrand Boucey pour le service français)