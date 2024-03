Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

Alors que l'inflation américaine a de nouveau manqué les prévisions et que les rendements de la dette du Trésor se sont redressés en réaction, les indices boursiers de Wall Street, alimentés par l'intelligence artificielle, ont continué à progresser sans se soucier des records de clôture, soit en ignorant les résultats, soit en s'en nourrissant.

Alors que les économistes ont décortiqué le rapport sur les prix à la consommation de février, légèrement plus élevé que prévu, la déception du marché obligataire ne faisait guère de doute.

Bien que l'inflation annuelle de base soit retombée à 3,8 % - son niveau le plus bas depuis près de trois ans - elle était supérieure d'un dixième de point de pourcentage aux prévisions, le taux d'inflation global a augmenté de manière surprenante pour atteindre 3,2 % et les chiffres mensuels ont été étincelants.

Nombreux sont ceux qui ont blâmé les bizarreries statistiques des modèles officiels pour la rigidité du début de l'année, les estimations des loyers et de l'essence exagérant les données et l'inflation des services hors logement - étroitement surveillée par la Réserve fédérale - s'étant mieux comportée.

Mais les contrats à terme sur les taux d'intérêt ont réduit les attentes d'assouplissement de la Fed pour l'année et les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans ont augmenté - ce dernier a augmenté de plus de 5 points de base à 4,15 %, où il se trouvait au début de la journée de mercredi.

Une vente aux enchères de billets à 10 ans mal accueillie - en partie à cause de la surprise de l'IPC - a peut-être favorisé ce mouvement. Et quelque 22 milliards de dollars d'obligations à 30 ans seront mis aux enchères plus tard dans la journée de mercredi.

Mais l'obsession de l'intelligence artificielle dans les actions a été revigorée par la publication des résultats d'Oracle, dont les actions ont bondi de 12 % après avoir annoncé qu'elles allaient être annoncées conjointement avec Nvidia, le géant de l'intelligence artificielle.

L'action Nvidia, à son tour, a récupéré une grande partie de ses pertes de la semaine dernière et a fait un bond de 7 %.

De plus, les actions d'un autre grand nom de l'IA, Arm Holdings, le concepteur de puces britannique soutenu par Softbank Group, ont gagné 2 %, les marchés se préparant à une augmentation de l'activité commerciale à la suite de l'expiration de la période de blocage liée à son introduction en bourse en septembre dernier.

Tous ces éléments ont contribué à porter le S&P500 à un nouveau sommet de clôture malgré le nuage inflationniste et les contrats à terme ont maintenu ces gains mercredi.

Bien que les marchés continuent d'anticiper des baisses de taux de la part de la Fed, même si les prévisions d'inflation à long terme se situent au-dessus de l'objectif de 2 %, il est possible de dire que les actions commencent à apprécier une économie qui tourne légèrement à plein régime.

Bank of America a relevé mardi sa prévision de croissance des bénéfices du S&P500 pour cette année à 12 %, soutenant son objectif de fin d'année pour l'indice à 5 400.

D'autres investisseurs plus sceptiques restent sur leurs gardes, comme Jeremy Grantham, de GMO, qui a décrit cette semaine la "bulle" de l'IA comme "une nouvelle bulle à l'intérieur d'une bulle".

À l'étranger, les actions chinoises ont de nouveau reculé mercredi, entraînées par les promoteurs immobiliers en difficulté, Country Garden n'ayant pas payé le coupon de sa dette.

Le yuan s'est également fortement déprécié.

L'indice Nikkei du Japon a chuté pour la troisième séance consécutive, les investisseurs évaluant la probabilité d'un changement de politique lors de la réunion de la Banque du Japon la semaine prochaine.

La croissance des salaires étant un élément clé de la décision de la BOJ, Toyota a accepté d'accorder à ses ouvriers leur plus forte augmentation de salaire en 25 ans mercredi, ce qui a renforcé les attentes selon lesquelles les augmentations de salaire exceptionnelles donneront à la banque centrale une marge de manœuvre pour resserrer sa politique.

Le dollar était en hausse de manière plus générale, cependant, et le dollar/yen a légèrement augmenté.

Le bitcoin, qui a triplé depuis septembre, a continué à dépasser les 73 000 dollars en prévision de l'événement de "réduction de moitié" du mois prochain.

En politique, le président américain Joe Biden et l'ancien président Donald Trump ont tous deux obtenu l'investiture de leur parti mardi, donnant le coup d'envoi de la première élection présidentielle américaine en près de 70 ans.

Les principaux éléments de l'agenda qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mercredi :

* Le Trésor américain vend aux enchères 22 milliards de dollars d'obligations à 30 ans.

* Bénéfices des entreprises américaines : Lennar, Dollar Tree

* La secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, en visite en Thaïlande