Olivia Newton-John, star de la musique pop et de "Grease", est décédée à l'âge de 73 ans.

Le décès de l'interprète d'origine britannique et d'origine australienne a été annoncé sur son compte Instagram, indiquant qu'elle "est décédée paisiblement" dans son ranch, "entourée de sa famille et de ses amis."

Newton-John, quatre fois lauréate d'un Grammy, avait révélé en 2017 qu'une récidive du cancer du sein avait métastasé et s'était propagée dans le bas de son dos, l'obligeant à annuler des spectacles. Vingt-cinq ans plus tôt, Newton-John avait subi une mastectomie partielle, ce qui l'a amenée à devenir un défenseur de la recherche sur le cancer du sein et d'autres questions de santé, et à créer un centre de recherche et de traitement du cancer en Australie.

L'artiste a commencé à se produire dès son enfance et est devenue une superstar mondiale après avoir déménagé aux États-Unis. Elle était blonde, aux yeux bleus et débordante de salubrité lorsqu'elle a connu son premier succès en 1971 avec "If Not for You" - une chanson de Bob Dylan qui avait également été enregistrée par George Harrison.

Elle sera suivie au cours des années suivantes par "Let Me Be There", qui lui vaut un Grammy pour la meilleure performance vocale country féminine, "If You Love Me (Let Me Know)" et deux chansons numéro 1, "Have You Never Been Mellow" et "I Honestly Love You". Cette dernière chanson a remporté les Grammys de la meilleure performance féminine pop et du disque de l'année.

Newton-John a également remporté le titre de chanteuse de l'année de la Country Music Association en 1974, devançant des stars américaines locales telles que Loretta Lynn et Dolly Parton. Le succès improbable d'une Australienne interprétant des chansons pop à saveur country a dérangé de nombreux puristes de Nashville à l'époque.

Les critiques n'ont pas toujours apprécié le travail de Newton-John, trouvant souvent son style écumeux et trop commercial. Le New York Times a un jour décrit sa voix comme "presque incolore".

LA CÉLÉBRITÉ AU CINÉMA AVEC "GREASE

Mais les critiques n'ont pas nui aux ventes de Newton-John, et elle a cimenté sa renommée en partageant l'affiche avec John Travolta dans "Grease", le film de 1978 qui allait devenir l'une des comédies musicales les plus populaires de l'histoire d'Hollywood.

Dans le film, qui se déroule dans les années 1950, Sandy, le personnage principal de Newton-John, a une aventure d'été avec Danny, le "greaser" incarné par Travolta, mais leur relation se brise en raison de différences culturelles. Ils finissent par se réconcilier alors que leurs rôles s'inversent, Danny faisant le ménage et Sandy faisant une apparition remarquée dans une tenue moulante en cuir noir.

Travolta, 68 ans, a adressé un hommage à sa co-star sur Instagram, déclarant que son "impact était incroyable."

"Ma très chère Olivia, tu as rendu toutes nos vies tellement meilleures", a écrit l'acteur. "Je t'aime tellement. Nous te verrons plus tard et nous serons de nouveau tous ensemble. À toi depuis le premier instant où je t'ai vue et pour toujours ! Ton Danny, ton John !"

Le producteur du film, Allan Carr, avait recherché Newton-John pour le premier rôle féminin après avoir été impressionné par elle lors d'un dîner, et Travolta l'a également pressée d'accepter le rôle.

La chanteuse était d'abord réticente en raison de son expérience négative dans le flop cinématographique britannique de 1970 maladroitement intitulé "Toomorrow" et craignait de nuire à sa carrière discographique. Elle craignait également de prendre l'accent américain. Le rôle a donc été réécrit pour faire de Sandy une Australienne.

Le film, basé sur la comédie musicale du même nom jouée à Broadway en 1972, a été un grand succès critique et commercial, et sa bande originale a généré une série de succès, dont la chanson titre, "Hopelessly Devoted to You" de Newton-John, "Summer Nights", et son duo bondissant avec Travolta, "You're the One That I Want".

"Je suis reconnaissante pour 'Grease'", a-t-elle déclaré au Detroit News en 2016. "Le film et les chansons sont toujours aussi aimés".

Son film musical suivant, "Xanadu" en 1980, a été un échec mais a donné à Newton-John d'autres succès dans la chanson titre et "Magic", qui a atteint le numéro 1.

En 1981, Newton-John a obtenu son plus grand succès, "Physical". La vidéo qui accompagne la chanson la montre en tenue de sport et avec un bandeau, ce qui alimente une tendance de mode. Ses paroles à connotation sexuelle ("there's nothing left to talk about unless it's horizontally, let's get physical") ont érodé son image de bonne fille et ont conduit certaines stations de radio à l'interdire.

La carrière de Newton-John s'est refroidie après "Physical", mais en 2015, elle a eu un autre succès n° 1 dans les charts de danse - "You Have to Believe", une version remaniée de "Magic" interprétée avec son unique enfant, Chloe Lattanzi.

Elle a tourné un autre film avec Travolta, "Two of a Kind" en 1983, et ils ont enregistré un album de chansons de Noël en 2012.

Newton-John, dont la sœur est morte d'un cancer du cerveau, est devenue une militante après son premier combat contre le cancer du sein, et elle a fondé le Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre dans sa ville natale de Melbourne. Elle a également commercialisé ce que l'on appelait le kit d'auto-examen des seins Olivia.

Newton-John, dont le grand-père était le physicien Max Born, né en Allemagne et lauréat du prix Nobel, a terminé quatrième au concours Eurovision de la chanson 1974, représentant le Royaume-Uni.

Son premier mariage, avec l'acteur de "Xanadu" Matt Lattanzi, s'est soldé par un divorce en 1995, et en 2008 elle a épousé l'homme d'affaires John Easterling.