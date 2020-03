Une appétence pour le trading social

Avec plus de 20 ans d’expérience en tant que trader professionnel, Olivier Danvel est un spécialiste du marché des devises. Celui-ci investit de manière privée avec ses propres fonds sur plusieurs marchés, notamment ceux des devises étrangères, des actions, des indices, des matières premières et des crypto-monnaies. Il gère également des fonds pour des investisseurs privés, et est membre de plusieurs équipes de Hedge Funds.

Il y a environ cinq ans, Olivier Danvel a commencé à s’intéresser de près au trading social. L’idée d’apporter ses connaissances en matière financière à tous ceux qui souhaitent investir, mais qui ne disposent pas des connaissances requises pour cette pratique, a immédiatement suscité son intérêt. C’est à ce moment-là qu’il décide d’élaborer une technique de trading social attractive et performante. Aujourd’hui, Olivier Danvel est suivi par environ 80 000 followers, et copié par plus de 8700 investisseurs particuliers sur eToro. Mais en quoi consiste sa stratégie d’investissement ?

L’importance du travail d’analyse

Avant d’investir, Olivier Danvel veille au préalable à réaliser un solide travail d’analyse. En observant par exemple en détail les graphiques financiers. “Si les graphiques étaient une personne, ils ressentiraient les émotions de l’économie”, déclare le trader professionnel. “Nous pouvons y trouver suffisamment d’informations pour prendre des décisions d’investissement, car le marché réagit à tout ce qui l’impacte, comme un battement de cœur”.



Olivier Danvel s’appuie également sur diverses sources d’informations, telles que les données économiques, les rapports des banques centrales, ainsi que leurs conférences de presse et les annonces gouvernementales. Celles-ci représentent des informations en temps réel qu’il met en perspective avec son expertise et sa compréhension des données d’investissement. Ce contenu riche l’accompagne dans la formulation de son analyse, ainsi que dans sa prise de décision finale.

Trente-six mois d’affilée en positif

Avec ce travail d’analyse technique, Olivier Danvel peut être amené à conserver sa position pendant quelques jours, parfois des semaines, jusqu’à ce qu’un mouvement significatif du marché mène à un profit raisonnable. Sa stratégie consiste à tenter de tirer de la valeur des marchés sur une période d’un mois. Pour y parvenir, Olivier Danvel s’est fixé un objectif mensuel de 1 %, avec un score de risque faible et des règles de gestion de l’argent strictes, pour parvenir à 12% sur une année. Le Forex (marché des changes) représente la cible principale de ses investissements. En novembre 2019, Olivier Danvel connaissait son trente-sixième mois de solde positif cumulé, une série impressionnante qui reste toujours en cours.

Les statistiques d’Olivier Danvel sur eToro

Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Trading de CFD.

eToro, un écosystème complet pour les particuliers

Pour le Popular Investor, le réseau social d’investissement eToro propose une plateforme complète offrant toutes les informations nécessaires pour effectuer des investissements rentables, et ce grâce au Copytrading, qui symbolise d’après lui le futur des services financiers. Cette fonctionnalité offre une transparence sans équivalent sur les investissements réalisés, et permet de comprendre la stratégie du gestionnaire, qui partage publiquement son expertise et ses connaissances. Associant gestion d’actifs et réseaux sociaux, ce service facilite grandement l’accès et la compréhension des marchés financiers. En proposant une variété d’actifs traditionnels (actions, devises, matières premières) comme nouveaux (cryptomonnaies), eToro permet également à chacun de se construire un portefeuille diversifié selon le type d’investissement recherché.

Un investisseur particulier sur eToro peut aussi décider d’investir soi-même, sans utiliser la fonctionnalité du CopyTrading. Pour Olivier Danvel, cela est possible, mais à la condition suivante : bien se former. Sur le fil d’actualité d’eToro, par exemple. Plus de douze millions d’utilisateurs mettent ensemble à disposition leurs connaissances. “Pour devenir un trader discipliné, il faut entre entre 5 et 10 ans si l’on décide de marcher seul”, affirme le trader professionnel. “Grâce au coaching personnalisé, un an peut être suffisant pour devenir régulier et profitable.” Alors pourquoi ne pas suivre le formateur le plus populaire ?

Enseigner au plus grand nombre, une vocation

En tant qu’influenceur dans le secteur financier, Olivier Danvel est régulièrement sollicité pour donner son opinion et ses réflexions sur les marchés. Un réel plaisir pour le trader, qui aime partager ses idées aux néophytes comme aux investisseurs expérimentés, et qui va lancer début 2020 sa propre école d’investissement en ligne, « Olivier Danvel Trading School ». Au programme : sessions de coaching, psychologie du trading, analyses techniques, et exercices de mise en pratique de stratégies, durant une formation d’un mois pour préparer au mieux les futurs investisseurs.

Mentions légales

eToro est une plate-forme multi-actifs offrant à la fois des investissements en actions et en crypto-devises, ainsi que des actifs de trading en CFD.

Les CFD sont des instruments complexes et sont associés à un risque élevé de perdre de l'argent à cause de l'effet de levier. 62% des comptes des investisseurs de détail perdent de l'argent lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous comprenez comment les CFD fonctionnent et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque important de perdre votre argent.

Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi sur chaque position.