Olmix : Neosol, activateur de fertilité des sols d'Olmix, obtient son autorisation de mise sur le marché (AMM)

Neosol restaure la santé des sols

Que ce soit en grandes cultures ou en cultures spécialisées, les dysfonctionnements des sols (baisse de la biodiversité, perte d'humus, compaction, battance, érosion…) ont pour conséquences des problèmes de nutrition des cultures, une augmentation de leur sensibilité au stress hydrique, des difficultés pour travailler les sols, et des pertes de rendements et de revenus pour l'agriculteur.

Neosol remédie aux dysfonctionnements des sols en favorisant la formation du complexe argilo-humique et de la microporosité. Il améliore la circulation de l'eau et de l'air ainsi que le pouvoir tampon du sol. Neosol fournit aux microorganismes du sol les éléments indispensables au bon fonctionnement de leurs enzymes grâce à son complexe d'oligo-éléments MIP® SOIL et aux extraits secs d'algues marines SEADRY®. Neosol stimule ainsi les mécanismes naturels d'humification de la matière organique (résidus de récolte, fumiers, composts…). Épandus après les récoltes, les granulés de Neosol dynamisent l'activité biologique du sol afin de tendre vers un fonctionnement optimal.

En insérant Neosol dans les itinéraires techniques, les agriculteurs réduisent le temps de travail du sol, valorisent pleinement les apports d'engrais, retrouvent des rendements cohérents en amortissant davantage les à-coups climatiques, le tout avec des effets positifs sur l'environnement.

Une étude scientifique robuste demontre l'effet de Neosol

Dans un contexte de changement climatique globalisé, les successions de pluies intenses et d'épisodes de sécheresse sont de plus en plus marquées. La capacité des sols à tamponner l'impact de ces variations brutales sur les cultures devient une qualité hautement recherchée car elle conditionne directement le rendement.

L'Institut de recherche agronomique ZVT de Troubsko (République Tchèque) a mené, pendant 3 ans, des expérimentations scientifiques exhaustives dans le cadre du projet de recherche sur les « technologies de lutte contre l'érosion et pour la protection des sols » financé par le Ministère de l'agriculture tchèque. Les travaux ont mis en évidence des évolutions significatives de la qualité des sols induites par l'activateur Neosol.

Sur une profondeur allant jusqu'à 40 cm, la densité apparente du sol a été réduite de 11.7%, la porosité du sol a progressé de 14.6%.

Des sols plus résistants à la compaction et capables de stocker plus d'eau

Pour évaluer l'incidence de Neosol sur la qualité structurale, les scientifiques ont calculé le coefficient de structure. Il s'agit du rapport entre les agrégats de bonne valeur agronomique (0,25 à 10,00 mm) et ceux de moindre valeur (> 10,00 et < 0,25 mm). Plus la valeur est supérieure à 1, meilleure est la structure du sol et moins celle-ci présente de risque de compaction indésirable. Les valeurs inférieures à 1 indiquent une faible stabilité structurale.

Les travaux ont montré que sur 3 années, le coefficient de structure moyen sur les parcelles Témoin est de 1,11 alors qu'il est de 2,03 pour les parcelles ayant reçu Neosol. Ceci est lié à la composition qualitative de l'humus du sol, qui crée une structure de meilleure valeur agronomique. Neosol augmente également la capacité des sols à absorber et stocker l'eau au profit des cultures : « Au cours de l'expérience menée sur le terrain, les mesures de densité apparente, de porosité et de l'humidité réelle du sol montrent une tendance claire à l'augmentation de 314% de la capacité du sol à stocker davantage d'eau de pluie », souligne l'ingénieur Ivana Šindelková de l'institut de recherche ZVT. Dans le contexte pédoclimatique d'une région plutôt sèche telle que celle où ont été menés ces travaux, l'augmentation moyenne du rendement mesurée sur 3 années avec l'application de Neosol est de 17.4% par rapport au témoin. Coefficient de structure du sol

L'évolution climatique globale suit la même tendance en Europe, à savoir des alternances de plus en plus marquées entre des périodes d'excès d'eau et de sécheresses. Dans ce contexte, Olmix Plant Care mise sur la récente AMM et les propriétés démontrées de son activateur de fertilité Neosol pour apporter aux agriculteurs un outil efficace afin de produire plus et mieux, en accompagnant les mutations indispensables des méthodes de production face aux enjeux agricoles d'aujourd'hui et de demain.

Les sols, un enjeu majeur au niveau européen

En Europe, près de 20% des sols subissent l'érosion avec une perte moyenne de 3 t de terre/ha/an en grandes cultures (sachant que le rythme moyen de formation d'un sol est d'environ 1 t / ha /an). (Source GIS sol) En 50 ans, les terres de grandes cultures ont perdu 30% de leur diversité en lombrics (Source INRAE). 45% des sols européens présentent un déficit en matière organique avec une activité biologique insuffisante.

La surface des sols compactés est estimée à 33 millions d'hectares en Europe. Au-delà d'une baisse de la production, cette situation entraîne également une augmentation du risque de lessivage des nitrates et d'émission de protoxyde d'azote (N2O, un gaz à effet de serre).

Le coût de la dégradation des sols est estimé à 10 milliards d'euros par an.

À propos d'Olmix Group

Le groupe Olmix s'est spécialisé dans l'élaboration de solutions technologiques pour accompagner ses partenaires de la filière agricole dans la transition écologique des modes d'élevages et de cultures afin de réduire l'usage d'intrants issus de la chimie de synthèse. Dans le domaine de la production végétale, la démarche Integrated Plant Care Management développée par Olmix Plant Care vise à élaborer des biosolutions complémentaires, l'objectif étant d'améliorer durablement les 3 facteurs clés de la production :

Le développement de la fertilité des sols et le renforcement de leur résilience.

L'amélioration de la capacité des plantes à s'alimenter en eau et en minéraux.

Le renforcement de la résistance des cultures.

Olmix réalise un CA de 155 M€ et dispose de 14 sites industriels dont une bioraffinerie spécialisée dans la transformation des algues et 4 usines de formulation pour son activité Plant Care.

