Omega Alpha SPAC : annonce le cours de son premier appel public à l'épargne

Omega Alpha SPAC, la société d'acquisition à vocation spécifique d'Omega Fund Management, vient d'annoncer le cours de son premier appel public à l'épargne de 12 000 000 actions ordinaires de catégorie A, valeur nominale 0,0001 dollar, pour un cours public de 10,00 dollars par action, pour un produit total brut de 120 000 000 de dollars. Les actions devraient commencer à être négociées au Nasdaq Capital Market à partir du 7 janvier 2021 sous le mnémo "OMEG". L'appel devrait se terminer le 11 janvier 2021, sous réserve des conditions usuelles de clôture.

Omega Alpha SPAC, sponsorisée par une filiale d'Omega Fund VI, L.P., est une société de chèque en blanc récemment enregistrée en tant que société exonérée des Îles Caïmans dans le but de réaliser une fusion, un échange d'actions, l'acquisition d'actifs, l'achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises avec une ou plusieurs sociétés ou entités, que nous désignons comme notre regroupement initial d'entreprises. Omega Alpha SPAC prévoit de cibler le secteur biotechnologique dans les pays développés, notamment aux États-Unis et dans certains pays d'Europe.

Jefferies LLC et Morgan Stanley & Co. LLC agissent en qualité de coteneurs de plume pour l'appel. Omega Alpha SPAC a accordé aux souscripteurs une option d'achat de 45 jours pour 1 800 000 actions ordinaires de catégorie A supplémentaires au cours du premier appel en vue de couvrir les attributions excédentaires, le cas échéant.

L'appel pour ces valeurs est réalisé exclusivement par voie de prospectus. Une fois disponibles, des exemplaires du prospectus relatif à cet appel pourront être obtenus auprès de Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, par email à l'adresse prospectus_department@jefferies.com ou par téléphone au 1 877 821 7388, ou auprès de Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014.

Une déclaration d'enregistrement relative à la vente de ces valeurs mobilières a été déposées auprès de, et déclarée en vigueur par, la Commission des valeurs mobilières et boursières (SEC), le 6 janvier 2021. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces valeurs mobilières, et aucune vente de ces valeurs ne peut être réalisée dans un État ou une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou homologation en vertu de la législation sur les valeurs mobilières de l'État ou de la juridiction en question.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des déclarations constituant des "énoncés prospectifs", y compris à l'égard de l'appel et de la recherche d'un regroupement initial d'entreprises d'Omega Alpha SPAC. Aucune garantie n'est formulée quant à la clôture de l'appel conformément aux clauses décrites, ni à la clôture en elle-même. Les énoncés prospectifs sont sujets à de nombreux risques et conditions, qui se trouvent pour beaucoup hors de la volonté d'Omega Alpha SPAC, y compris ceux stipulés dans la section "Risk Factors" de la déclaration d'enregistrement d'Omega Alpha SPAC relative à l'appel. Omega Alpha SPAC rejette toute obligation de mise à jour ou de révision des énoncées après la date de publication du communiqué, sauf dans les cas requis par la loi.

