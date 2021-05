Omer-Decugis : le processus d'introduction en Bourse lancé

Omer-Decugis & Cie, un spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, va s'introduire en Bourse afin de financer sa stratégie visant à doubler de taille en cinq ans.



Ce groupe familial basé à Rungis a annoncé lundi que l'Autorité des marchés financiers (AMF) avait approuvé son document d'enregistrement, première étape de son projet d'entrée en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris.



Fondé en 1850, Omer-Decugis s'est spécialisé dans les fruits et légumes

frais, principalement exotiques, et s'est engagé, depuis quelques années, dans une phase d'accélération de sa croissance.



Son chiffre d'affaires a ainsi doublé entre 2014 et 2020 pour atteindre 119,7 millions d'euros l'an dernier, soit une progression de 6,6% par rapport à 2019.



Le groupe s'est donné comme objectif un chiffre d'affaires consolidé de 175 millions d'euros à horizon 2023, puis de 230 millions d'euros pour 2025 avec une marge opérationnelle (EBITDA) supérieure à 5%.



L'opération se fera sous réserve des conditions de marché et du feu vert par l'AMF sur le prospectus, précise-t-il dans son communiqué.



