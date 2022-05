Omicron aussi grave que les autres variantes de COVID - vaste étude américaine

Les résultats, qui ont estimé la gravité d'Omicron après avoir pris en compte l'impact des vaccins, devraient renforcer l'importance des inoculations et des rappels, ont déclaré les experts. Les vaccins ont contribué à maintenir les hospitalisations et les décès à un niveau relativement bas pendant la vague d'Omicron par rapport aux variantes précédentes.

L'étude, qui est en cours d'examen par les pairs au Portefeuille Nature, a été publiée sur Research Square le 2 mai. Les auteurs, du Massachusetts General Hospital, de l'Université Minerva et de la Harvard Medical School, ont refusé de faire des commentaires jusqu'à ce que l'examen par les pairs soit terminé.

"Nous avons constaté que les risques d'hospitalisation et de mortalité étaient presque identiques" entre l'ère Omicron et les périodes des deux dernières années où différentes variantes étaient dominantes, ont déclaré les chercheurs dans leur rapport.

La nouvelle étude, basée sur les dossiers de 130 000 patients COVID dans le Massachusetts, est unique et "assez solide", a déclaré le Dr Arjun Venkatesh de la Yale School of Medicine et du Yale Center for Outcomes Research and Evaluation, qui n'a pas participé à la recherche.

Plutôt que de se contenter d'examiner le nombre de décès et d'hospitalisations, comme l'ont fait des études antérieures, elle a pris en compte le statut vaccinal des patients et les facteurs de risque médicaux et a comparé des groupes de personnes similaires, a déclaré Venkatesh.

Les auteurs ont cité des limites potentielles dans leur rapport, notamment la possibilité que l'analyse sous-estime le nombre de patients vaccinés dans les vagues plus récentes de COVID, et le nombre total d'infections, parce qu'elle a exclu les patients qui ont effectué des tests rapides à domicile.

L'étude n'a pas tenu compte des traitements que les patients ont pu recevoir, tels que les anticorps monoclonaux ou les médicaments antiviraux "dont on sait qu'ils réduisent les hospitalisations", obligation faite à Venkatesh. "Il est possible que si nous ne disposions pas de ces traitements aujourd'hui, Omicron serait encore pire".

Les pays du monde entier ont constaté qu'un pourcentage important de leurs citoyens ne voulait pas se faire vacciner contre le COVID, même pendant les poussées de variantes apparemment plus mortelles.

Lorsque la variante Omicron a été identifiée pour la première fois à la fin de l'année 2021, les responsables de la santé publique ont déclaré qu'elle provoquait des symptômes beaucoup plus légers chez la grande majorité des personnes infectées. Cela a pu inciter les hésitants du vaccin à penser qu'ils avaient moins besoin d'être vaccinés.

Mais Venkatesh a déclaré que la nouvelle préimpression ajoute aux preuves que les vaccins ont contribué à épargner les gens des pires impacts d'Omicron.

"Ne faites pas l'erreur" de penser que les vaccins et les rappels ne sont pas importants, a-t-il dit.