Omicron contaminera plus de la moitié de la population européenne en 6 à 8 semaines, dit l'OMS

COPENHAGUE (Reuters) - Plus de la moitié de la population européenne devrait avoir été contaminée par le variant Omicron du coronavirus responsable du COVID-19 dans les six à huit semaines à venir, a prévenu mardi le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Europe.

Au cours de la première semaine de 2022, plus de sept millions de nouvelles infections par le coronavirus SARS-CoV-2 ont été recensées, soit un doublement sur une période de deux semaines, a souligné le Dr Hans Kluge lors d'un point de presse.

"A ce rythme, l'Institute for Health Metrics and Evaluation (un institut de statistiques en santé publique basé à Seattle, aux Etats-Unis-NDLR) prévoit que plus de 50% de la population en Europe sera infectée par Omicron dans les six à huit semaines qui arrivent", a-t-il déclaré.

Soulignant que les données collectées au cours des dernières semaines confirment la forte transmissibilité de ce variant, le Dr Hans Kluge a expliqué qu'au vu de l'ampleur "sans précédent" de la contagion, l'inéluctable hausse du nombre d'hospitalisations commençait à se faire sentir.

