Omnium Finance prend le contrôle de Colocatère, référence du coliving

Le groupe Omnium Finance, acteur majeur dans la distribution des solutions d'investissement, rachète 55% du capital du groupe Colocatère, référence du coliving. Ce rapprochement permet, d'une part, à Omnium Finance de se diversifier et de renforcer ses compétences dans l'immobilier ancien et d'autre part, au groupe Colocatère de renforcer son assise financière et d'accélérer son déploiement national.