On Running va se faire coter à Wall Street

Zurich (awp) - La marque suisse de chaussures de sport On Running a officialisé lundi son projet d'introduction à la Bourse de New York. Les détails financiers de cette opération doivent encore être précisés, mais diverses sources ont évoqué une valorisation se hissant jusqu'à 8 milliards de dollars (7,26 milliards de francs suisses).

La société zurichoise - dans laquelle le joueur de tennis Roger Federer a investi en 2019 - a déposé une déclaration d'enregistrement auprès du gendarme américain des marchés, la Securities and Exchange Commission (SEC), selon un communiqué.

"Le nombre d'actions offertes et la fourchette de prix de l'offre proposée n'ont pas encore été déterminés", a souligné On Running, qui a demandé l'inscription de ses actions ordinaires à la Bourse de New York sous le symbole "Onon".

Selon le magazine alémanique Bilanz, la valorisation de l'entreprise fondée en 2010 par Olivier Bernhard, David Allemann et Caspar Coppetti pourrait atteindre entre 6 et 8 milliards de dollars. Les créateurs de la société, ainsi que les co-directeurs généraux Martin Hoffmann et Marc Maurer, sont également les actionnaires de référence.

Les chaussures de course à pied d'On Running sont distribuées auprès de 8100 détaillants dans 50 pays. L'entreprise, qui compte plus de 880 emplois à temps plein dont la moitié en Suisse, revendique avoir vendu à ce jour quelque 17 millions de produits, dont près de la moitié en Amérique du Nord. On Runing distribue également ses produits via le web dans 60 pays.

Au premier semestre, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 315,5 millions de francs suisses, en hausse de 85% sur un an, et un résultat brut d'exploitation (Ebitda) ajusté de 47,3 millions, selon les documents soumis à la SEC.

al/vj