Bourse de Paris : On brûle les idoles

La séance boursière a encore été heurtée hier aux Etats-Unis, avec un nouveau grand écart entre le Dow Jones (+0,15%) et le Nasdaq 100 (-2,2%). L'indice technologique a perdu 29,8% par rapport aux records signés mi-novembre 2021. Le Dow Jones en est lui à -11% par rapport à son pic qui est plus récent (janvier 2022). -11% "seulement" si je puis dire. Je vous renvoie sur la chronique de la veille pour l'explication sur ce décalage de performances. J'en profite pour répondre à une question qui m'a été posée récemment sur la différence entre le Nasdaq 100 et le Nasdaq Composite, qui sont tous deux utilisés par les médias. Le premier est le haut du panier du second, qui est beaucoup plus large puisqu'il compte plus de 2 000 entreprises. Je ne vous ferai pas l'offense de vous dire combien de valeurs compte le Nasdaq 100. Le Nasdaq Composite a perdu hier 2,35%, un peu plus que l'autre, parce qu'il comprend à la fois des valeurs plus petites et/ou plus fragiles. Depuis son pic de novembre, il en est à -30,5%. Les performances, ou les contreperformances en l'occurrence, sont donc très proches parce que ce sont les très grosses capitalisations communes aux deux indices qui font la pluie et le beau temps.

Hier le coup de tabac est venu des commentaires particulièrement pessimistes du management de Snap après l'annonce de résultats médiocres. La maison-mère de Snapchat a fait comprendre que des temps plus compliqués se profilent pour les revenus publicitaires des réseaux sociaux. Bilan des courses, -43% à la clôture pour le titre. Ça a l'air très excessif comme ça, mais ce pourcentage intègre aussi la correction de l'exubérance irrationnelle de certaines valorisations passées. Les investisseurs n'avaient aucun mal à se persuader qu'ils payaient le juste prix quand les trajectoires de croissance des revenus pointaient vers l'infini. Depuis que les pentes sont moins marquées, c'est le sauve-qui-peut. Snap, qui est plutôt un nain en comparaison de pas mal d'autres sociétés californiennes qui nous maintiennent scotché(e)s à nos smartphones, a entraîné dans sa chute ses illustres rivaux. Alphabet (Google) a perdu 5%, Meta (Facebook) 7,6% et Amazon 3,2%. Des comparables plus petits comme Pinterest (-23%) se sont aussi fait sabrer. J'ai lu qu'environ 200 milliards de dollars de capitalisation se sont évaporés des médias sociaux hier, ce qui revient à éradiquer un Novartis, pour prendre une image parfaitement absurde.

En Europe, les indices avaient nettement corrigé en clôture, emportés par la totalité de la cote. Enfin pas la totalité parce que les valeurs bancaires ont tenu la barraque, après que JPMorgan Chase a relevé ses prévisions en rappelant à tout le monde que le secteur bénéficie d'un environnement de taux en hausse, qui attire l'épargne. Le secteur de la santé a bien tenu aussi, car ses vertus défensives sont appréciées en ce moment. Pas étonnant dans ce contexte que le SMI suisse soit le seul indice européen à émerger sur la séance d'hier avec un gain de 0,15%, preuve que Novartis n'a pas été éradiquée. L'indice phare de la bourse de Zurich compte 42% de valeurs de la santé (Roche, Novartis, Lonza…), 18% de financières (Zurich Insurance, UBS…) et 18% de consommation de base (Nestlé), d'où une résistance relativement bonne sur une séance du genre de la veille.

Il faudra suivre aujourd'hui aux Etats-Unis les chiffres des commandes de biens durables (14h30) et le contenu des minutes de la dernière réunion de la Fed (20h00, donc hors séance européenne). Hier, les deux statistiques publiées là-bas ont été inférieures aux attentes : l'indice d'activité de la Fed de Richmond a déçu et les chiffres de l'immobilier neuf commencent à porter les stigmates de la hausse des taux. Le sentiment qui se dégage de tout ça est que l'économie américaine commence à être touchée par les désordres actuels mais aussi que la surchauffe commence à se résorber. Les financiers ont traduit cela en réduisant un peu leurs anticipations de ce que seront les taux dans quelques mois, ce qui explique que le rendement des obligations d'Etat américaines ait baissé. J'ai peur d'être un peu abscons mais pour simplifier c'est plutôt un signal positif pour le marché : en gros, la Fed pourrait ne pas avoir à être aussi agressive que prévu à terme.

Parmi les autres événements du jour, j'ai aussi noté l'assemblée générale annuelle de TotalEnergies. Celle de Shell a été pour le moins mouvementée hier par des activistes qui se sont invités au débat pour forcer la compagnie à accélérer sa transition énergétique. L'assemblée a été suspendue pendant deux heures. Le groupe français a pour sa part refusé d'inscrire à l'ordre du jour une résolution portée par plusieurs actionnaires, dont des institutionnels, demandant l'inscription du respect de l'accord de Paris dans la stratégie. Les débats pourraient être houleux. TotalEnergies qui a annoncé ce matin l'acquisition du 5e producteur américain d'énergies renouvelables, Clearway. Coïncidence ? Je ne crois pas.

Les marchés actions vont ouvrir en hausse ce matin en Europe. Un rebond dit "technique" après la baisse de la veille. En Asie Pacifique, les gains de début de séance se sont estompés, mais la Chine continentale, Hong Kong et l'Australie sont toujours en hausse. Le CAC40 gagnait 0,8% à 6303 points à l'ouverture.

Aux Etats-Unis, ce sont les commandes de biens durables (14h30) et les minutes de la dernière réunion de la Fed (20h00) qui susciteront le plus grand intérêt. Tout l'agenda macro ici.

L'euro poursuit son ascension à 1,0714 USD. L'once d'or gagne un peu de terrain à 1862 USD. Le pétrole reste très proche de ses niveaux récents avec un Brent de Mer du Nord à 114,82 USD le baril et un brut léger américain WTI à 111 USD. Le rendement de la dette américaine à 10 ans s'établit à 2,76%, en baisse. Le bitcoin s'échange autour de 30 100 USD.

