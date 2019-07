On ne combat pas les banques centrales, rappelle Amplegest

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aujourd'hui les marchés financiers semblent se départir des risques économiques et géopolitiques. Ils sont tenus par la largesse des politiques monétaires et par une économie mondiale globalement résiliente, observe Amplegest. On ne combat pas les banques centrales, selon l'adage boursier. C'est pourquoi, en dépit des risques évoqués, le gérant reste investi sur les actifs risqués en ce début d'été d'autant plus que, malgré des disparités sectorielles, il n'identifie pas de bulle sur les actions.En fonction des développements futurs sur les différents sujets politiques, Amplegest ajustera sa politique de gestion.