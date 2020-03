On peut commencer à réinvestir sur les actions et le High Yield... à long terme, estime OFI AM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La crise actuelle sera peut-être salutaire à terme car elle peut contribuer à modifier positivement les comportements (plus de civisme), les méthodes (plus de télétravail), les façons d'organiser les circuits de production (moins de mondialisation) etc... nous permettre de se recentrer sur ce qui est essentiel, et aussi simplifier la voie vers une économie plus verte et vertueuse, estime OFI AM dans son dernier "flash marchés". En attendant observe le gérant, il s'agit d'une crise économique sévère qui aura pour conséquence d'accroître encore le stock de dettes publiques.Cependant, OFI AM a le sentiment que les marchés sont en mode panique un peu exagéré et ont déjà intégré, au moins partiellement, un scénario très négatif. Selon le gérant, les investisseurs qui ont un horizon de long terme devraient commencer à réinvestir, notamment en actions et en obligations High Yield.