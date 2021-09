On place ses actions au-dessus du prix d'émission

New York (awp/reu) - Le fabricant de chaussures de sport On Running, qui doit débuter ce mercredi sa cotation à la Bourse de New York, a placé ses titres au-dessus de la fourchette de prix initialement fixée.

Quelque 31,1 millions d'actions de classe A ont été placées auprès d'investisseurs au prix de 24 dollars l'unité, permettant à la société zurichoise d'engranger 746,4 millions de dollars (environ 685,1 millions de francs suisses).

Selon des documents déposés lundi devant le régulateur boursier américain (SEC), On prévoyait de placer 35,8 millions d'actions A pour lever jusqu'à 787 millions de dollars. La fourchette de prix avait été fixée entre 20 et 22 dollars.

L'entreprise, qui compte notamment le tennisman Roger Federer parmi ses actionnaires, vise une capitalisation de plus de 6 milliards de dollars.

