On s'attend à une "vague" de poursuites judiciaires concernant FTX, mais les investisseurs devront faire face à des obstacles juridiques.

L'action en justice, déposée mardi devant le tribunal fédéral de Miami, affirme que le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, et des célébrités, dont le quarterback de la NFL Tom Brady et le membre du Temple de la renommée du basket-ball Shaquille O'Neal, se sont livrés à des pratiques commerciales trompeuses en faisant la promotion de titres non enregistrés.

Bien que certains tribunaux aient statué que certaines cryptomonnaies correspondent à la définition légale des valeurs mobilières, la question n'est toujours pas réglée.

Les affaires contre FTX, qui est basée aux Bahamas, seront rendues plus complexes par le fait que les lois américaines sur les valeurs mobilières ne s'appliquent généralement qu'aux transactions nationales, a déclaré Yuliya Guseva, un professeur qui dirige le programme de recherche sur les fintechs et les blockchains à la Rutgers Law School.

"C'est plus compliqué que votre histoire d'échange de crypto-vanille ordinaire", a-t-elle déclaré.

Les représentants de Bankman-Fried, O'Neal et Brady n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur l'action en justice.

FTX a déposé son bilan le 11 novembre et fait l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités américaines. Des sources ont déclaré à Reuters que 10 milliards de dollars d'actifs de clients ont été transférés de FTX à la société de négociation de Bankman-Fried, Alameda Research, et que plus d'un milliard de dollars de fonds de clients sont manquants.

La poursuite de mardi, une action collective proposée au nom des titulaires de comptes à rendement de FTX aux États-Unis, prétend que les comptes étaient des titres non enregistrés parce qu'ils utilisaient les fonds communs des investisseurs pour s'engager dans des activités qui ont généré les rendements que les titulaires de comptes ont reçus.

La question de savoir si les lois américaines sur les valeurs mobilières s'appliquent aux comptes cryptographiques portant intérêt comme ceux proposés par FTX reste ouverte.

La Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges a récemment allégué que d'autres comptes porteurs de rendement constituaient des titres non enregistrés. Des investisseurs ont fait des allégations similaires au tribunal contre Voyager Digital Ltd et Celsius Network au sujet de leurs comptes en crypto, mais les juges n'ont pas encore statué sur ces allégations.

La poursuite déposée mardi ne nomme pas FTX comme défendeur, mais vise plutôt des particuliers.

D'autres investisseurs intenteront probablement d'autres procès à mesure que les détails de l'effondrement de FTX seront révélés.

Guseva a déclaré qu'une "vague" de litiges est le "résultat attendu d'une grande débâcle comme celle-ci".

Le nouveau PDG de FTX, John J. Ray III, a déclaré dans les documents de faillite déposés jeudi que la situation de la société était "sans précédent" et impliquait un "échec complet des contrôles de l'entreprise".

Les affaires contre FTX et les sociétés apparentées seront suspendues pendant la procédure de faillite, mais les affaires contre les individus qui n'ont pas déposé leur bilan pourraient être autorisées à aller de l'avant, a déclaré Guseva.

Plusieurs cabinets d'avocats ont déclaré qu'ils envisageaient de porter plainte au nom des investisseurs dans le jeton FTX, ou FTT, une cryptomonnaie liée à la bourse dont la valeur a chuté d'environ 25 dollars par jeton à moins de 2 dollars dans le sillage de la crise de liquidité de FTX.

De nouvelles poursuites pourraient également viser des promoteurs célèbres de produits cryptographiques FTX.

La plainte de mardi allègue que ces promoteurs ont violé la loi de protection des consommateurs de Floride en omettant de divulguer ce qu'ils ont été payés pour endosser la société.

Les investisseurs ont déposé des plaintes similaires contre la star de la télé-réalité Kim Kardashian pour sa promotion des jetons EthereumMax. Un juge n'a pas encore décidé si l'affaire peut aller de l'avant.

Kardashian a fait valoir que la poursuite devrait être rejetée parce que les détails de la compensation n'auraient pas eu d'importance pour les investisseurs dans le jeton.

Elle a réglé des réclamations similaires plus tôt cette année par la SEC pour 1,26 million de dollars sans admettre de faute.

Selon les avocats des plaignants, il est probable que les futurs procès intentés par les investisseurs au sujet de la débâcle de FTX porteront sur des réclamations allant au-delà de l'enregistrement des titres et des violations de la protection des consommateurs.

Sean Masson, un avocat du cabinet d'avocats Scott+Scott qui représente les investisseurs dans l'affaire contre Kardashian, a déclaré qu'il pourrait y avoir des plaintes potentielles pour manipulation du marché basées sur les activités de Bankman-Fried chez Alameda.

Masson n'a pas donné de détails. La manipulation du marché implique qu'un trader ou une société tente de déplacer ou de maintenir secrètement le prix du marché d'un titre ou d'une marchandise.

"Nous pensons que ce qui est sorti jusqu'à présent ne fait qu'effleurer la surface de ce qui s'est réellement passé", a-t-il déclaré.