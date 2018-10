Bourse de Paris : On se détend sur les marchés ?

Les temps forts économiques du jour

Les marchés financiers se sont offerts un peu de répit hier, après une série baissière inquiétante. Les risques qui pèsent sur l'économie mondiale sont bien identifiés et étaient globalement sous contrôle jusqu'à la fin du mois de septembre, mais la remontée des rendements obligataires a joué le rôle de goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Or hier, le taux du 10 ans américain a reculé. Une détente visible aussi sur les taux italiens. Rien ne garantit la pérennité du mouvement, mais cela a contribué à réduire les craintes sur les marchés, ce qui est visible en Asie ce matin, avec des indices en majorité dans le vert, notamment au Japon, à Hong Kong et à Sydney.Voilà pour le constat. Trois actualités se détachent ce matin. D'abord,. Le Président américain a assuré par le passé à plusieurs reprises qu'il est attaché à l'indépendance de la banque centrale. Surtout si elle l'écoute, apparemment. Pas de quoi impressionner Jerome Powell, ni influer grandement les marchés, à l'inverse des. Un grand opérateur télécoms US aurait, en août, identifié un tel dispositif et l'aurait neutralisé. C'est encore un équipement Super Micro qui est concerné. Enfin et pour terminer sur une note positive,15 octobre, juste avant le conseil européen des 17 et 18 octobre. Des sources concordantes évoquent des avancées importantes au cours des dernières heures.Les indicateurs avancés européens restent légèrement baissiers autour de 8h00.Après deux séances sans grand intérêt macroéconomique, plusieurs indicateurs se profilent. En Europe d'abord :