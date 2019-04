Bourse de Paris : Onc'Donald se rappelle au bon souvenir de l'Europe

Les temps forts économiques du jour

La semaine dernière, j'avais rappelé dans le point de marché quotidien de Zonebourse que Donald Trump, une fois la situation commerciale avec la Chine mise en coupe réglée, se tournerait vers le Japon et l'Europe. Le bouillant Président américain n'aura même pas attendu la signature effective d'un accord avec Pékin pour menacer le vieux continent. Hier, l'USTR, l'agence en charge du commerce pilotée par Robert Lighthizer, a lancé un processus qui pourrait aboutir à la surtaxation de 11 milliards de dollars de produits européens. Ce montant correspond au préjudice estimé par Washington causé par les subventions octroyées par l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Espagne à Airbus . Etats-Unis et UE se déchirent depuis plusieurs années sur les soutiens publics directs et indirects dont bénéficient Airbus et Boeing, chaque partie revendiquant tour à tour des victoires devant l'OMC.. "L'objectif final est de signer un accord avec l'UE et de mettre fin à toute subvention incompatible avec les règles de l'OMC pour les gros avions civils. Lorsque l'UE aura stoppé ces subventions novices, les mesures de rétorsion prises par les Etats-Unis pourront être levées", a commenté Lighthizer. Une liste de produits a été publiée . Il est intéressant de noter qu'elle ne cible que les quatre pays précités et pas toute l'UE. Washington a tout intérêt à chercher à diviser pour mieux régner. Cette liste comprend les avions et les hélicoptères, pour viser directement Airbus, mais aussi beaucoup de produits alimentaires (du poisson au fromage en passant par la confiture, le vin, les agrumes et l'huile d'olive), des outils, des textiles techniques, des mouvements horlogers, de la céramique…Un dernier mot sur le Brexit : la Chambre des Lords a entériné à son tour le texte de la chambre basse s'opposant à une sortie de l'UE sans accord… contre l'avis du gouvernement, mais avec une portée juridiquement limitée. A trois jours de la date-butoir du 12 avril, Theresa May doit s'entretenir avec Angela Merkel et Emmanuel Macron tout en faisant voter à son parlement la durée du délai supplémentaire qu'elle prévoit de demander mercredi à l'UE. Vous n'y comprenez rien ? Manifestement, beaucoup de britanniques non plus. Ce matin, les indicateurs avancés restent hésitants en Europe . Les "futures" américains sont baissiers.Encore une séance relativement calme sur le front macro-économique, avec les ventes de détail mensuelles en Italie (10h00) et l'enquête JOLTS sur les ouvertures de postes aux États-Unis (16h00). Toutefois, le FMI doit publier ses nouvelles projections économiques. Par ailleurs, Randal Quarles, membre de la Fed, doit prononcer une allocution autour de 17h00 lors d'un forum universitaire aux Etats-Unis.L'euro reprend quelques cents au dollar à 1,1268 USD ce matin. L'once d'or flirte avec les 1300 USD. Le baril de Brent est monté à 71,15 USD hier, tandis que le WTI s'est établi à 64,52 USD avec les combats en Libye. Le T-Bond 10 ans affiche un rendement de 2,520% Le Bitcoin consolide ses gains récents en perdant environ 1% à 5242 USD.