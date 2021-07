Oncodesign : Bilan semestriel du contrat de liquidité confié à TP ICAP

Regulatory News:

ONCODESIGN (ALONC – FR0011766229) (Paris:ALONC), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, présente aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidé confié à TP ICAP (Europe).

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société ONCODESIGN (FR0011766229 – ALONC FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2021 :

15,236 titres

113,366.30 euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 59,314 titres 739,507.59 EUR 440 transactions VENTE 61,059 titres 777,533.98 EUR 350 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

16,981 titres

76,883.84 euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 03 mai 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

20,866 titres

25,047.48 euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

À propos d’Oncodesign : www.oncodesign.com

Oncodesign est une entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision fondée en 1995 par son Président directeur général actuel et actionnaire majoritaire, elle est cotée sur Euronext Growth Market depuis avril 2014. Sa mission est la découverte de thérapies efficaces pour lutter contre le cancer et autres maladies sans solutions thérapeutiques. Fort d’une expérience unique acquise auprès de plus de 800 clients, dont les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, et s’appuyant sur une plateforme technologique unique, alliant l’intelligence artificielle, la chimie médicinale, pharmacologie, bioanalyse réglementaire et imagerie médicale de pointe, Oncodesign est en mesure de sélectionner de nouvelles cibles thérapeutiques, de concevoir et développer les candidats précliniques potentiels jusqu’au stade des phases cliniques. Oncodesign a configuré son organisation pour proposer des services innovants à ses clients et des licences sur ses molécules propriétaires. Appliquée aux inhibiteurs de kinases, des molécules qui représentent un marché estimé à plus de 65 milliards de dollars d’ici 2027 et près de 25% des investissements en R&D de l’industrie pharmaceutique, la technologie d’Oncodesign a déjà permis de cibler plusieurs molécules d’intérêts à fort potentiel thérapeutique, en oncologie et hors-oncologie, et de signer des partenariats avec des groupes pharmaceutiques internationaux. Basée en France à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier et au sein du cluster de Paris-Saclay, Oncodesign compte 233 collaborateurs au sein de 3 Business Units (BU) : Service, Biotech, Intelligence Artificielle et dispose de filiales au Canada et aux États-Unis.

Déclarations prospectives

Ce document contient des déclarations prospectives et des estimations à l'égard de la situation financière, des résultats des opérations, de la stratégie, des projets et des futures performances de la Société et du marché dans lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la Société. Par conséquent, les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de la Société, ou les résultats de l'industrie, peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs tels qu’ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date de la publication du présent document. La Société décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de la Société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l’exception de ce qui est requis par la législation française.

Achats Vente ALONC FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 440 59 314 739 507,59 350 61 059 777 533,98 20210101 0 0 0,00 0 0 0,00 20210104 1 1 11,70 5 641 7 677,70 20210105 1 1 11,90 16 921 11 469,40 20210106 3 321 4 004,30 3 52 665,60 20210107 3 251 3 125,15 1 1 12,65 20210108 3 141 1 762,60 25 1 651 21 485,10 20210111 3 171 2 205,95 10 1 501 20 189,45 20210112 4 701 9 213,70 1 1 13,20 20210113 4 651 8 459,25 1 1 13,25 20210114 9 961 12 289,05 7 431 5 710,55 20210115 4 351 4 580,55 5 816 11 012,30 20210118 1 1 13,60 5 1 511 20 938,60 20210119 7 1 285 18 352,45 8 2 361 35 445,80 20210120 4 741 10 703,00 3 621 9 315,00 20210121 5 941 13 530,15 2 361 5 342,65 20210122 6 1 091 15 560,50 1 1 14,50 20210125 14 2 652 35 432,15 2 61 827,10 20210126 2 7 93,10 2 491 6 677,30 20210127 6 781 10 371,55 1 1 13,55 20210128 11 1 507 18 110,35 5 1 701 22 283,05 20210129 11 1 701 21 520,65 1 1 13,15 20210201 1 1 12,45 5 1 861 23 661,95 20210202 5 611 7 701,40 1 1 12,90 20210203 5 611 7 569,00 1 1 12,50 20210204 4 441 5 355,35 10 3 651 47 784,85 20210205 6 1 001 13 233,85 3 741 10 213,35 20210208 1 1 13,50 4 1 261 17 139,50 20210209 4 721 9 548,80 1 1 13,30 20210210 2 179 2 443,05 6 1 831 25 207,35 20210211 1 1 13,85 3 641 8 931,85 20210212 2 221 3 050,00 3 611 8 667,00 20210215 3 247 3 395,55 3 384 5 403,60 20210216 1 1 14,20 2 401 5 754,20 20210217 6 1 351 18 861,40 1 1 14,40 20210218 5 1 021 13 823,75 1 1 13,75 20210219 5 941 12 458,50 1 1 13,50 20210222 4 681 8 883,10 1 1 13,10 20210223 5 821 10 460,45 2 177 2 327,35 20210224 1 1 12,95 2 461 5 969,95 20210225 1 1 13,05 4 1 033 13 521,45 20210226 4 701 8 923,75 1 1 12,75 20210301 1 1 12,95 4 1 061 13 821,95 20210302 1 1 13,25 3 421 5 625,25 20210303 2 86 1 135,50 3 533 7 213,70 20210304 5 841 11 085,40 1 1 13,40 20210305 4 571 7 346,25 1 1 13,25 20210308 1 1 12,90 5 1 381 18 260,40 20210309 11 2 691 34 111,55 2 341 4 654,55 20210310 6 765 9 239,10 1 1 12,30 20210311 3 391 4 713,30 3 432 5 356,80 20210312 6 921 10 997,00 1 1 12,50 20210315 4 441 5 115,60 1 1 11,60 20210316 2 181 2 117,90 1 1 11,90 20210317 2 181 2 126,95 1 1 11,95 20210318 2 91 1 064,80 1 1 11,80 20210319 3 382 4 441,85 1 1 11,70 20210322 6 610 6 949,75 1 1 11,65 20210323 3 281 3 162,35 1 1 11,35 20210324 3 204 2 300,00 1 1 11,20 20210325 1 1 11,45 2 521 5 991,45 20210326 4 351 3 904,35 1 1 11,35 20210329 1 1 11,20 7 2 490 28 703,95 20210330 1 1 11,65 2 441 5 225,65 20210331 6 931 10 678,40 2 10 120,35 20210401 1 1 11,60 2 152 1 763,20 20210402 0 0 0,00 0 0 0,00 20210405 0 0 0,00 0 0 0,00 20210406 1 250 2 875,00 0 0 0,00 20210407 1 1 11,60 2 2 23,20 20210408 2 201 2 331,68 9 2 855 34 131,46 20210409 6 975 12 078,88 5 1 491 18 909,66 20210412 8 1 521 18 030,26 1 1 11,80 20210413 4 651 7 751,70 1 1 12,10 20210414 6 1 000 11 741,32 2 2 24,12 20210415 1 1 11,66 1 1 11,66 20210416 1 1 11,66 2 511 5 988,86 20210419 1 1 12,32 9 3 306 41 229,72 20210420 4 801 9 826,20 2 97 1 222,20 20210421 1 1 12,28 2 2 24,56 20210422 1 1 12,42 2 421 5 228,82 20210423 1 1 12,38 1 1 12,38 20210426 1 1 12,50 3 421 5 263,90 20210427 1 1 12,54 1 1 12,54 20210428 1 1 12,60 1 1 12,60 20210429 1 1 12,66 1 1 12,66 20210430 2 262 3 285,62 1 1 12,68 20210503 6 1 251 15 333,88 1 1 12,68 20210504 2 2 24,44 2 84 1 038,24 20210505 1 1 12,02 1 1 12,02 20210506 5 941 11 134,02 3 427 5 169,58 20210507 5 720 8 335,96 2 2 23,64 20210510 2 164 1 964,66 4 811 9 750,92 20210511 6 1 101 12 970,46 1 1 11,86 20210512 4 581 6 791,98 1 1 11,78 20210513 5 631 7 280,00 1 1 11,60 20210514 1 1 11,70 1 1 11,70 20210517 1 1 11,70 4 891 10 534,50 20210518 4 622 7 346,78 1 1 12,02 20210519 2 251 2 961,98 2 56 674,18 20210520 4 501 5 896,94 1 1 11,94 20210521 1 1 11,78 3 391 4 653,58 20210524 2 160 1 884,82 1 1 11,80 20210525 1 1 11,86 6 1 671 20 687,46 20210526 7 1 241 15 319,90 2 5 63,82 20210527 5 497 6 018,24 1 1 12,12 20210528 1 1 12,16 5 1 131 14 159,96 20210531 6 871 10 917,66 1 1 12,86 20210601 6 954 11 881,32 1 1 12,56 20210602 1 1 12,52 2 561 7 034,92 20210603 3 361 4 477,10 1 1 12,50 20210604 3 182 2 227,60 2 138 1 727,62 20210607 1 1 12,52 5 1 872 23 785,38 20210608 3 214 2 679,40 6 1 491 18 580,90 20210609 3 411 5 087,82 1 1 12,62 20210610 2 341 4 160,30 1 1 12,30 20210611 1 1 12,36 2 471 5 924,96 20210614 3 491 6 118,70 1 1 12,50 20210615 4 708 9 010,80 4 1 351 17 481,94 20210616 6 1 130 14 049,18 1 1 12,70 20210617 4 551 6 782,06 1 1 12,46 20210618 3 213 2 563,14 2 76 927,10 20210621 6 871 10 020,08 2 357 4 169,96 20210622 1 1 11,78 3 1 081 12 770,18 20210623 6 830 9 516,44 1 1 11,58 20210624 15 2 480 25 831,20 1 1 11,00 20210625 1 1 10,38 4 1 461 15 261,98 20210628 1 1 10,72 4 1 321 14 177,92 20210629 1 1 11,02 7 2 290 25 834,54 20210630 4 621 6 998,28 1 1 11,48

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210705005155/fr/