Oncodesign : annonce la nomination d'Aline Aubertin en qualité d'administratrice indépendante du Conseil d'administration

Regulatory News:

ONCODESIGN (ALONC – FR0011766229), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce aujourd’hui le renforcement de son Conseil d’Administration avec la nomination d’Aline Aubertin en qualité de nouvelle administratrice indépendante. Sa nomination a été approuvée lors de l’Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2021.

Aline Aubertin a développé sa carrière dans le domaine du pilotage stratégique et du développement de business en B2B, dans la vente, le marketing et les achats de produits, consommables, équipements et services techniques, avec des responsabilités nationales, européennes puis mondiales.

De formation technique initiale (Ingénieure chimiste CPE-Lyon et diplômée de l’université en biologie et biochimie), Aline Aubertin a complété sa formation par l’executive MBA d’HEC.

Elle a exercé des fonctions commerciales et marketing dans différentes entreprises allemandes et américaines du domaine des sciences de la vie, dont la fonction de Directrice marketing, membre de comité de direction de Fisher Scientific Labosi. Depuis une quinzaine d’années, elle travaille au sein de General Electric Healthcare. En tant que Directrice des achats, elle a développé des capacités de management d’équipes pluridisciplinaires, dans un environnement multiculturel et à distance et contribue à l’amélioration des process opérationnels et à la productivité.

Élevée au grade de Chevallier de la légion d’honneur, elle préside en parallèle de ses fonctions opérationnelles, l’association Femmes Ingénieures et anime un Conseil d’Administration d’une quinzaine de personnes et un réseau de déléguées régionales.

« Nous sommes honorés d’accueillir Aline au sein de notre Conseil d’Administration. Sa solide expertise notamment dans le domaine du business développement international au sein de grands groupes internationaux dans le domaine des sciences de la vie, sera un atout majeur pour nous accompagner dans le développement d’Oncodesign, » déclare Philippe Genne, Fondateur, Président et Directeur Général d’Oncodesign. « Aline remplace Karine Lignel qui a accompagné l’entreprise avec beaucoup d’engagement depuis 2008 au travers de son rôle d’administrateur représentant son institution CM-CIC, investisseur historique d’Oncodesign. Nous la remercions pour sa précieuse collaboration tout au long de ces années qui ont été déterminantes pour le développement d’Oncodesign. »

Aline Aubertin, administratrice d’Oncodesign déclare : « Je suis ravie de rejoindre le Conseil d’administration d’Oncodesign, société biopharmaceutique qui se distingue parmi les sociétés biotech, par sa plateforme technologique unique en médecine de précision. Philippe Genne, l’équipe dirigeante et les membres du Conseil d’administration sont engagés, enthousiastes et particulièrement animés par la même mission : découvrir des thérapies efficaces pour lutter contre le cancer et autres maladies sans solutions thérapeutique. Je me réjouis de les rejoindre pour les accompagner au mieux dans le développement de cette entreprise unique, ambitieuse et passionnante au service des patients. »

À propos d’Oncodesign : www.oncodesign.com

Oncodesign est une entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision fondée en 1995 par son Président directeur général actuel et actionnaire majoritaire, elle est cotée sur Euronext Growth Market depuis avril 2014. Sa mission est la découverte de thérapies efficaces pour lutter contre le cancer et autres maladies sans solutions thérapeutiques. Fort d’une expérience unique acquise auprès de plus de 1 000 clients, dont les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, et s’appuyant sur une plateforme technologique unique, alliant l’intelligence artificielle, la chimie médicinale, pharmacologie, bioanalyse réglementaire et imagerie médicale de pointe, Oncodesign est en mesure de sélectionner de nouvelles cibles thérapeutiques, de concevoir et développer les candidats précliniques potentiels jusqu’au stade des phases cliniques. Oncodesign a configuré son organisation pour proposer des services innovants à ses clients et des licences sur ses molécules propriétaires. Appliquée aux inhibiteurs de kinases, des molécules qui représentent un marché estimé à plus de 65 milliards de dollars d’ici 2027 et près de 25% des investissements en R&D de l’industrie pharmaceutique, la technologie d’Oncodesign a déjà permis de cibler plusieurs molécules d’intérêts à fort potentiel thérapeutique, en oncologie et hors-oncologie, et de signer des partenariats avec des groupes pharmaceutiques internationaux. Basée en France à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier et au sein du cluster de Paris-Saclay, Oncodesign compte 230 collaborateurs au sein de 3 Business Units (BU) : Service, Biotech, Intelligence Artificielle et dispose de filiales au Canada et aux États-Unis.

Déclarations prospectives

Ce document contient des déclarations prospectives et des estimations à l'égard de la situation financière, des résultats des opérations, de la stratégie, des projets et des futures performances de la Société et du marché dans lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la Société. Par conséquent, les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de la Société, ou les résultats de l'industrie, peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs tels qu’ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date de la publication du présent document. La Société décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de la Société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l’exception de ce qui est requis par la législation française.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210705005237/fr/