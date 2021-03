OneLogin est qualifiée de leader technologique de la gestion d'accès dans le rapport Leadership Compass 2021 de KuppingerCole

SAN FRANCISCO, 18 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- OneLogin , un leader mondial de la gestion des identités et des accès (IAM), a été qualifiée de leader dans le rapport Leadership Compass 2021 de KuppingerCole sur la gestion d'accès.



Le Leadership Compass se base sur l'innovation et les caractéristiques des produits, ainsi que sur la portée sur le marché des plateformes de gestion d'accès hybrides, cloud et sur site. OneLogin a obtenu la note « strong positive » (très positif) en matière d'innovation : c'est le meilleur classement possible. KuppingerCole a également décerné la note « positive » (positif) à OneLogin pour sa position sur le marché, sa force financière et son écosystème de partenaires de qualité. Du point de vue des produits, la Trusted Experience Platform de OneLogin a obtenu la note la plus élevée possible en matière de sécurité, d'utilisabilité et d'interopérabilité.

« Les capacités centrales de gestion d'accès de la OneLogin Trusted Experience Platform incluent une solide prise en charge de l'authentification pour une large gamme d'authentifiants MFA souples et rigides, y compris des authentifiants biométriques pour Android et iOS, la reconnaissance vocale et le scannage d'iris »,a déclaré Richard Hill, analyste chez KuppingerCole.

Le rapport a reconnu les points forts de OneLogin, notamment :

● Solide prise en charge de l'authentification

● Gestion des politiques et autorisations

● Détection des fraudes

● Fédération d'identité

● Gestion de session

● Authentification unique

● Bon écosystème de partenaires

Il est de plus en plus important pour les entreprises souhaitant renforcer leur position en matière de sécurité de se montrer performantes dans une large gamme de solutions d'authentification à plusieurs facteurs souples et rigides, en particulier avec l'essor du télétravail.

« Nous sommes ravis d'avoir obtenu cette distinction mondiale de la part d'un nom aussi respecté que KuppingerCole dans le secteur de la sécurité », a déclaré Brad Brooks, PDG de OneLogin. « Il s'agit du plus récent accomplissement de l'entreprise au cours d'une période de douze mois très prolifique pour OneLogin, qui a été nommée leader du Magic Quadrant 2020 de Gartner pour la gestion d'accès en novembre, en plus d'avoir lancé sa nouvelle technologie HydraBoost en octobre et d'avoir franchi la barre de scalabilité leader de l'industrie de plus d'un million de requêtes par minute. Cette approbation de KuppingerCole s'ajoute à notre trajectoire ascendante alors que nous traversons l'année 2021, en particulier dans la région EMEA où nous prévoyons de continuer à accélérer notre croissance. »

Téléchargez l'intégralité du rapport Leadership Compass de KuppingerCole pour la gestion d'accès ici .

À propos de KuppingerCole

Fondée en 2004, KuppingerCole Analysts est une organisation internationale et indépendante d'analystes basée en Europe. La société se spécialise dans l'offre de conseils neutres, d'expertise, de leadership éclairé et de renseignements pratiques pertinents dans les domaines de la sécurité de l'information, la gestion des identités et des accès (IAM), la gouvernance (IAG), la gestion des risques et la conformité (GRC) ainsi que tous les domaines relatifs à la transformation numérique. KuppingerCole aide les entreprises, les utilisateurs institutionnels, les intégrateurs et les fabricants de logiciels à relever les défis tactiques et stratégiques. Le maintien d'un équilibre entre la mise en œuvre immédiate et la viabilité à long terme est au cœur de la philosophie de KuppingerCole.

À propos de OneLogin

OneLogin est le numéro un de la gestion des identités et des accès en termes de rapport qualité/prix. Notre Trusted Experience Platform™ fournit tout ce dont vous avez besoin pour sécuriser votre personnel, vos clients et vos partenaires à un prix qui correspond à votre budget. Basée à San Francisco, OneLogin sécurise plus de 2 500 clients dans le monde entier, y compris Airbus, Stitch Fix et AAA. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.onelogin.com .

