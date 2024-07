Lorsqu'une jeune fille de 16 ans, originaire de Floride, a disparu en avril 2023, ses parents ont cherché son téléphone, désespérément à la recherche d'indices. Ce qu'ils ont trouvé les a choqués : Pendant des mois, shed avait envoyé des photos et des vidéos d'elle nue à un homme dont ils craignaient qu'il ne l'ait enlevée.

Un type est arrivé par avion du New Jersey", a déclaré son père, ahuri, à un répartiteur du 911 après avoir lu les messages de la jeune fille. "Il y a une sorte de commerce sexuel et des photos explicites. Quelque chose de mauvais comme ça.

Le lendemain, les adjoints du shérif ont trouvé la jeune fille, partiellement nue, dans une maison louée avec l'homme, selon les dossiers de la police. L'enquête a révélé qu'il avait posté des dizaines de vidéos et d'images sexuelles de la jeune fille sur OnlyFans, un marché en ligne en plein essor pour le porno artisanal. L'une des vidéos, vendue 20 dollars, montrait la jeune fille en train de se pénétrer elle-même.

La légende disait : "Regardez-moi me déchaîner". L'homme, Ethan Diaz, 22 ans, a ensuite été inculpé de traite des êtres humains et d'autres délits. Il a plaidé non coupable.

OnlyFans fait des promesses rassurantes au public : Le site est strictement réservé aux adultes, et des mesures sophistiquées permettent de surveiller chaque utilisateur, de vérifier tous les contenus et de supprimer et signaler rapidement tout contenu à caractère pédopornographique. "Nous connaissons l'âge et l'identité de tous les utilisateurs de notre plateforme", a déclaré le PDG Keily Blair dans un discours prononcé l'année dernière. "Aucun enfant n'est autorisé, personne n'a moins de 18 ans sur la plateforme.

L'affaire de la jeune fille de Floride, décrite en détail dans les dossiers de police, les documents judiciaires et les entretiens avec les forces de l'ordre, bat en brèche les affirmations d'OnlyFans. Et ce n'est pas un exemple isolé.

Reuters a documenté 30 plaintes dans les dossiers de la police et des tribunaux américains selon lesquelles des documents sur les abus sexuels d'enfants sont apparus sur le site entre décembre 2019 et juin 2024. Les dossiers examinés par l'organisation de presse citent plus de 200 vidéos et images explicites d'enfants, y compris certains adultes ayant des relations sexuelles orales avec des tout-petits. Dans un cas, plusieurs vidéos d'un mineur sont restées sur OnlyFans pendant plus d'un an, selon un enquêteur spécialisé dans l'exploitation des enfants qui les a trouvées en aidant Reuters dans son reportage et qui a alerté les autorités en juin.

L'impact sur certaines victimes a été dévastateur. "Après avoir découvert la vidéo, je ne pouvais plus sortir sans avoir peur que quelqu'un voie mon visage", a déclaré un jeune homme à un tribunal du Massachusetts après qu'un film de ses ébats sexuels à l'âge de 15 ans avec un entraîneur de football bénévole se soit retrouvé en vente sur OnlyFans.

Les parents ont exprimé leur incrédulité et leur indignation. "Il faut que ces plateformes rendent des comptes", a déclaré à Reuters le père d'un jeune homme de 16 ans originaire du Kansas. L'épreuve vécue par la famille est "une blessure qui ne guérira jamais".

Sur les 30 cas examinés par Reuters, plus de la moitié ont donné lieu à une arrestation et au moins trois à des condamnations pénales. Dans la plupart des cas, y compris celui de la jeune fille disparue en Floride, il s'agissait d'adultes accusés d'avoir abusé de mineurs pour créer des contenus explicites et les vendre sur le site. Dans d'autres cas, des mineurs ont échappé au contrôle d'OnlyFans pour diffuser leur propre contenu sexuellement explicite, comme le montrent les dossiers de la police. Dans l'affaire des tout-petits, un homme a utilisé le site pour envoyer à un autre homme plus de 100 fichiers montrant des abus commis sur des enfants de tous âges.

Ces 30 cas sous-estiment très certainement la présence de matériel pédopornographique sur OnlyFans. Reuters a eu recours à la législation sur les archives publiques pour obtenir des documents mentionnant OnlyFans auprès de plus de 250 des plus grands organismes américains chargés de l'application de la loi. Si près de la moitié des services ont fourni des documents, beaucoup les ont lourdement expurgés ou ont refusé de divulguer les cas impliquant des enfants, invoquant les lois de l'État visant à protéger l'identité des mineurs.

En réponse aux questions détaillées de Reuters, un porte-parole de la société a déclaré : "OnlyFans est fier du travail qu'il accomplit pour cibler, signaler et soutenir les enquêtes et les poursuites judiciaires de tous ceux qui cherchent à abuser de notre plateforme de cette manière.

Le porte-parole a déclaré qu'OnlyFans disposait de "contrôles de sécurité rigoureux" et qu'il signalait volontairement tous les cas présumés d'abus sexuels sur des enfants au National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), une organisation américaine à but non lucratif désignée par le Congrès pour recueillir et diffuser des informations aux forces de l'ordre. OnlyFans travaille également en étroite collaboration avec les forces de l'ordre, les organisations caritatives, les gouvernements et d'autres groupes pour "s'assurer que nous restons un leader de l'industrie dans ce domaine", a déclaré le porte-parole.

OnlyFans n'a pas répondu à la plupart des questions posées par Reuters sur les cas évoqués dans cet article, notamment sur la manière dont les contenus pédopornographiques ont pu échapper à sa surveillance et sur le fait qu'il a conservé les recettes provenant des comptes impliquant des mineurs. Aucune des affaires n'a donné lieu à des poursuites pénales à l'encontre du site web ou de sa société mère, Fenix International. Reuters n'a trouvé aucune preuve qu'OnlyFans ait été poursuivi ou tenu pour pénalement responsable de contenus pédopornographiques, d'après une recherche dans les bases de données juridiques américaines et internationales.

Les protections fédérales en matière de liberté d'expression ont largement immunisé les plateformes de médias sociaux contre la responsabilité des contenus abusifs postés par leurs utilisateurs. Toutefois, face à l'inquiétude croissante suscitée par les préjudices causés en ligne, en particulier aux enfants, le Congrès cherche à durcir les lois fédérales afin de responsabiliser les plateformes.

Lors d'une audition organisée en janvier par le Sénat américain sur les effets des médias sociaux, les législateurs ont reproché à Meta et à quatre autres grandes plateformes de ne pas protéger suffisamment les enfants. Mark Zuckerberg, PDG de Meta, s'est engagé lors de l'audition à faire mieux.

OnlyFans, qui n'a pas été convoqué à l'audition du Sénat, a été félicité par les travailleurs du sexe pour avoir rendu le porno plus sûr et plus rentable. Des célébrités, des influenceurs des médias sociaux, des enseignants et des mères de famille se vantent d'avoir été enrichis par la plateforme. Ses 3,2 millions de créateurs de contenu vendent généralement des images et des vidéos explicites moyennant un abonnement mensuel, auquel s'ajoutent des paiements ponctuels, et conservent 80 % des ventes. OnlyFans prend le reste, une part qui a rapporté près de 1,1 milliard de dollars en 2022, selon ses dernières déclarations financières.

Ces abonnements et le paywall qui entoure presque tous les créateurs d'OnlyFans font qu'il est difficile d'examiner le site de près. La plupart des contenus sont inaccessibles aux non-abonnés et donc plus difficiles à trouver et à surveiller par rapport à des plateformes comme Facebook ou X.

Selon Matt W.J. Richardson, enquêteur sur l'exploitation des enfants au sein de l'Anti-Human Trafficking Intelligence Initiative, une organisation américaine à but non lucratif dont le travail consiste notamment à identifier les contenus illégaux en ligne, cette situation peut entraver les enquêtes sur les allégations de maltraitance d'enfants sur OnlyFans. "Il est vraiment difficile de savoir précisément ce qu'il y a là-dedans", a-t-il déclaré.

Les visiteurs d'OnlyFans.com ne peuvent rechercher les créateurs que par leur nom de compte ; ils ne peuvent pas effectuer de recherche par catégorie d'intérêt. Les créateurs dépendent donc fortement des sites de médias sociaux populaires pour attirer le trafic vers leurs comptes OnlyFans.

Certains prédateurs utilisent également ces sites grand public pour trouver des mineurs à exploiter sur OnlyFans, selon les dossiers de la police.

C'est ainsi que Diaz, l'homme du New Jersey, aurait piégé la jeune fille de Floride. Reuters a retracé son parcours sur OnlyFans à partir d'entretiens avec des détectives, de dossiers judiciaires, de rapports de police et d'images de caméras corporelles. Tout a commencé sur Snapchat, un site de rencontre en ligne très populaire auprès des adolescents, où elle a attiré l'attention de M. Diaz.

ROMEO PIMPS

Il a commencé par une tromperie.

La jeune fille avait posté des photos d'elle nue sur Snapchat. Diaz lui a envoyé un message en février 2023, se faisant passer pour une femme qui, avec l'aide d'un petit ami, avait gagné beaucoup d'argent en vendant de telles photos. La jeune fille voulait-elle le rencontrer ?

Diaz s'est ensuite présenté comme le petit ami, lui envoyant des messages sous son propre nom. Il a gagné sa confiance. Il lui a acheté un téléphone portable et lui a dit qu'elle était belle, a déclaré Edward Scoggins, inspecteur du shérif du comté de St. Johns, qui a enquêté sur l'affaire. Très vite, a rappelé l'inspecteur, M. Diaz lui a dit qu'il l'aimait et qu'il voulait être avec elle pour toujours.

De telles tactiques sont souvent utilisées par les "Romeo pimps" qui ont recours au "love bombing" et aux cadeaux pour "manipuler quelqu'un afin qu'il fasse des choses qu'il ne ferait pas autrement", a déclaré Edward Scoggins.

Diaz a incité la jeune fille à réaliser des vidéos de masturbation et de jouets sexuels, qu'il a ensuite vendues sur un compte OnlyFans qu'il contrôlait, selon la police. La jeune fille a également posté des contenus sexuels d'elle-même sur le compte, prétendument sous la direction de Diaz.

Puis, le 30 avril de l'année dernière, Diaz a pris l'avion depuis le New Jersey pour se filmer en train d'avoir des relations sexuelles avec elle. Le porno à deux était "plus désirable" sur OnlyFans que les vidéos d'elle en solo, a-t-il dit à la jeune fille. Il est venu la chercher dans une Tesla blanche et l'a conduite à un Airbnb à 15 minutes de chez elle. Il l'a emmenée faire du shopping et lui a acheté de la lingerie, des bijoux et des chaussures, selon Scoggins et les photos des articles et des reçus de la police.

Lorsque les adjoints du shérif les ont découverts à l'Airbnb, Diaz avait déjà filmé six vidéos sexuelles avec la jeune fille, selon les procureurs. Il a été arrêté avant de pouvoir les publier sur OnlyFans.

Néanmoins, pendant environ trois mois en 2023, Diaz a pu publier jusqu'à 100 images et vidéos de la jeune fille sur le site, a déclaré Scoggins.

Selon M. Scoggins et un examen des politiques d'OnlyFans, M. Diaz a échappé aux contrôles visant à rendre les titulaires de comptes responsables de leur propre contenu. Selon les règles actuelles d'OnlyFans, les créateurs potentiels doivent fournir au moins neuf informations et documents d'identification personnelle, y compris des coordonnées bancaires, un selfie avec une photo d'identité gouvernementale et, aux États-Unis, un numéro de sécurité sociale. Tout cela est vérifié par un jugement humain et une technologie d'estimation de l'âge qui analyse le selfie, explique l'entreprise.

Mais Diaz a créé un compte et a demandé à une autre femme de le vérifier comme étant le sien, a déclaré Scoggins. Cette femme, que la police n'a pas identifiée, a ensuite quitté OnlyFans. Mais son compte est resté actif et accessible à Diaz. Il l'a rempli de vidéos de la jeune fille et en a fait la promotion sur Snapchat et Discord, un service de messagerie populaire auprès des joueurs, afin d'attirer des clients sur sa page OnlyFans. Il a gagné environ 10 000 dollars sur les trois plateformes, a déclaré M. Scoggins, et a versé 1 500 dollars à la jeune fille.

Un porte-parole de Snapchat a déclaré que les "mesures robustes" de la plateforme rendent "difficile pour les adolescents d'être découverts et contactés par des étrangers". Un porte-parole de Discord a déclaré que les "contenus blessant les enfants" n'avaient pas leur place sur la plateforme. Ni l'un ni l'autre n'a commenté spécifiquement l'affaire.

M. Diaz attend son procès devant un tribunal d'État. Il est accusé de trafic d'êtres humains, de plusieurs chefs d'accusation pour avoir encouragé un enfant à se livrer à des activités sexuelles et d'autres délits. Dans une déclaration, James Hill, son avocat en Floride, a fait remarquer que M. Diaz n'avait "que 21 ans" au moment de son arrestation. "Depuis la date de son arrestation, il s'est battu avec acharnement contre les accusations portées contre lui", a ajouté M. Hill. "Il est, selon la loi, présumé innocent.

S'il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, M. Diaz est passible d'une peine de prison à perpétuité.

En attendant, la famille a déclaré au bureau des procureurs de l'État que la fillette avait gardé des séquelles. "Pas de blessures physiques", a déclaré un membre de la famille dans une déclaration écrite, "mais un traumatisme émotionnel".

NOUS VOYONS TOUT

OnlyFans a fait de la sécurité en ligne un élément central de son image.

"Nous modérons tout le contenu de notre plateforme. Chaque texte, chaque message, chaque clip audio, chaque diffusion en direct, tout est modéré. Nous voyons tout", a déclaré le PDG Blair lors d'une conférence TEDx en 2023. "Nous le faisons pour assurer la sécurité de notre communauté.

Le porte-parole de l'entreprise a déclaré que "le manque d'anonymat et l'absence de cryptage de bout en bout sur OnlyFans" permettent aux forces de l'ordre d'enquêter sur les signalements de contenus illégaux sur le site. Le cryptage de bout en bout garantit la confidentialité des données entre l'expéditeur et le destinataire.

Certains groupes de protection de l'enfance ont fait l'éloge d'OnlyFans. NCMEC, le centre d'échange d'informations basé aux États-Unis, a déclaré que l'entreprise participait à des initiatives volontaires visant à détecter et à supprimer les contenus abusifs et qu'elle avait mis en place des mesures de sécurité, telles que des contrôles d'âge et d'identité, que certains autres sites n'ont pas. NCMEC, qui est largement financé par le ministère américain de la justice, a déclaré ne pas recevoir de soutien financier de la part d'OnlyFans.

L'Internet Watch Foundation, une organisation britannique à but non lucratif dont l'objectif est d'éradiquer les abus sexuels d'enfants sur Internet, qualifie OnlyFans de "leader dans le domaine de la sécurité en ligne". La fondation a déclaré qu'OnlyFans payait 90 000 livres sterling par an pour ses services conçus pour détecter les images d'abus pédosexuels.

Une enquête de Reuters publiée en mars a toutefois révélé des failles dans le processus de modération des sites web pour les contenus destinés aux adultes. Dans plus de 120 cas aux États-Unis et 18 en Grande-Bretagne, des adultes se sont plaints que du matériel sexuellement explicite avait été publié sans leur consentement, en violation des règles d'OnlyFans et, dans certains cas, des lois pénales. Un porte-parole d'OnlyFans a déclaré que l'utilisation abusive de sa plateforme était rare.

Les utilisateurs mineurs peuvent également échapper à la surveillance d'OnlyFans et mettre en vente leur propre matériel explicite, comme le montrent les dossiers de la police et les entretiens. Une jeune femme de 19 ans du Maryland, Monie Graham, a déclaré à Reuters qu'elle avait ouvert deux comptes en tant que mineure, échappant ainsi au système de vérification de l'âge de l'entreprise.

Après avoir excellé au lycée et obtenu son diplôme avec un an d'avance en juin 2022, Monie Graham s'est rebellée, selon elle et sa mère, Krystal McKeever. Graham rentrait tard le soir, se battait et refusait de trouver un emploi. Krystal McKeever l'a mise à la porte.

En septembre, Graham a déclaré qu'elle s'était tournée vers OnlyFans par désespoir. "J'avais peur, je ne savais pas quoi faire. J'avais juste besoin d'un moyen de gagner de l'argent. C'est à ce moment-là que je me suis dit : "D'accord, je vais créer un OnlyFans".

En utilisant le permis de conduire d'une connaissance adulte, elle a ouvert un compte OnlyFans et a commencé à vendre des images sexuellement explicites d'elle-même. Rapidement, elle a commencé à gagner de l'argent.

Mme McKeever a déclaré avoir découvert le compte en décembre 2022, grâce à des amis. Ils lui ont envoyé une multitude de textos alarmants contenant des captures d'écran et des enregistrements qu'ils avaient découverts sur le compte OnlyFans de Graham, montrant la jeune fille ayant des relations sexuelles avec des "hommes adultes", selon un rapport de police que la mère a déposé.

Les mots "HORNY HOURS" étaient inscrits sur la page de profil OnlyFans de la jeune fille à l'époque, selon une capture d'écran consultée par Reuters. Elle utilisait Twitter, désormais appelé X, et Instagram pour promouvoir la page, a déclaré Mme McKeever à la police. "J'ai une vente en cours", a posté la jeune fille sur Instagram. "Les 5 prochains abonnés ne coûtent que 5 dollars".

Meta, la société mère d'Instagram, n'a pas commenté l'affaire mais a déclaré qu'elle n'autorisait pas le partage ou la sollicitation de contenus liés à l'exploitation sexuelle des enfants. X s'est refusé à tout commentaire.

Mme McKeever a signalé les vidéos sexuelles de mineurs à OnlyFans et a proposé de fournir le certificat de naissance de l'enfant, a-t-elle déclaré. Elle a reçu un message d'OnlyFans lui indiquant qu'une enquête serait menée et qu'elle serait contactée. Le compte OnlyFans de la jeune fille est resté en ligne sur le site pendant des semaines.

"Je l'ai vérifié tous les jours et il était toujours là", a déclaré Mme McKeever. "Ils ne m'ont jamais contactée.

Mme McKeever voulait porter plainte contre OnlyFans pour avoir facilité la diffusion de contenus illégaux qui exploitaient son enfant. Mais lorsqu'elle a contacté la police du comté de Baltimore, dans le Maryland, en décembre 2022, l'officier lui a dit qu'elle ne pouvait pas le faire, "parce qu'il ne savait même pas contre qui porter plainte", se souvient Mme McKeever.

Un porte-parole de la police du comté de Baltimore a refusé de commenter la déclaration de Mme McKeeever. Reuters n'a pas pu joindre l'officier, qui, selon le porte-parole, ne travaille plus au département.

Frustrée, Mme McKeever a déclaré avoir appelé le Bureau fédéral d'enquête et demandé de l'aide pour faire retirer les vidéos. Finalement, un inspecteur de la police du comté a réussi à les faire retirer, selon le porte-parole de la police. Quelques semaines plus tard, le compte de l'adolescent a été entièrement fermé, selon Mme McKeever.

Mais Mme Graham a trouvé un autre moyen d'accéder à OnlyFans. Elle a demandé à ses abonnés Instagram si quelqu'un avait un compte OnlyFans qu'il n'utilisait pas, et une femme "me l'a simplement donné", a-t-elle déclaré à Reuters. Alors qu'elle était encore mineure, elle a commencé à publier du contenu sur le nouveau compte.

"Je ne voudrais pas qu'un mineur fasse ce que j'ai fait", a-t-elle déclaré. "Mais en même temps, je devais faire ce que j'avais à faire.

Reuters a reçu l'aide de Richardson, l'enquêteur chargé de la lutte contre l'exploitation des enfants, pour retracer l'activité de Graham sur OnlyFans. Il a confirmé avoir trouvé plusieurs vidéos sexuellement explicites de Graham qui avaient été publiées sur le nouveau compte le 4 janvier 2023, quelques mois avant le 18e anniversaire de Graham.

Les vidéos portaient en filigrane le nom du compte OnlyFans fermé de Graham et avaient simplement été réaffichées sur le nouveau compte. Elles étaient restées sur ce compte, apparemment sans être détectées par OnlyFans, pendant 16 mois. En juin, Richardson a signalé les vidéos au NCMEC et le compte a été fermé dans les jours qui ont suivi.

Le NCMEC a refusé de commenter l'affaire, mais a déclaré que tous les rapports de la CyberTipline sont communiqués aux services de police en vue d'une éventuelle enquête.

OnlyFans a refusé d'expliquer comment les vidéos avaient échappé à sa détection pendant si longtemps.

DANGERS ET DOLLARS

Pour certains enfants, le fait de contourner les contrôles d'âge est une porte d'entrée vers un monde séduisant.

OnlyFans "se présente comme une plateforme qui offre un accès inégalé aux influenceurs, aux célébrités et aux mannequins", explique Elly Hanson, psychologue clinicienne et chercheuse qui se consacre à la prévention des abus sexuels et à la réduction de leur impact. "C'est un mélange attrayant pour de nombreux adolescents, qui sont entraînés dans ce monde de sexe marchandisé, sans être préparés à ce que cela implique.

Outre les 30 plaintes déposées par la police concernant des contenus pédophiles sur OnlyFans, Reuters a trouvé 17 autres cas dans lesquels des mineurs auraient eu des comptes OnlyFans mais n'auraient pas montré qu'ils avaient posté des contenus sexuels d'eux-mêmes. Dans certains de ces cas, les dossiers de police indiquaient clairement qu'aucun contenu sexuel d'un enfant n'avait été posté ; dans d'autres, il était impossible de l'établir en raison de caviardages et d'informations limitées.

Quoi qu'il en soit, le fait qu'un enfant possède un compte constitue une violation de la politique fondamentale d'OnlyFans, qui est réservée aux adultes.

Dans un cas, à Riverview, en Floride, la police a appris l'existence du compte OnlyFans d'une jeune fille de 15 ans en mars 2023, après que ses camarades de classe ont signalé aux autorités scolaires qu'elle en faisait la promotion dans des discussions de groupe avec d'autres élèves.

Selon un rapport du bureau du shérif du comté de Hillsborough, le père de la jeune fille a déclaré à la police qu'elle avait admis avoir créé le compte pour "exploiter les hommes" et gagner de l'argent en publiant des images nues de femmes prises sur l'internet, en prétendant qu'il s'agissait des siennes.

Le père a déclaré à Reuters qu'il ne savait pas comment sa fille avait pu créer le compte OnlyFans et que la société devrait empêcher les enfants d'accéder au site.

"Un enfant peut ne voir que des signes de dollars", a-t-il déclaré. "Mais il ne comprend pas les dangers.

LES GENS ADORENT VOTRE VIDÉO

Certains enfants tirent eux-mêmes la sonnette d'alarme.

En avril 2021, un garçon de 17 ans s'est rendu au commissariat de police de Boston pour signaler qu'un entraîneur de football bénévole d'une école secondaire ayant presque deux fois son âge vendait une vidéo sexuellement explicite de l'adolescent sur OnlyFans.

Les détails de l'affaire proviennent de documents judiciaires inédits, notamment des captures d'écran de messages échangés entre les deux hommes, un entretien avec le principal procureur chargé de l'affaire et une déclaration émouvante que la victime a lue devant le tribunal en décembre dernier.

Le garçon avait 15 ans, mais a indiqué qu'il en avait 18, lorsqu'il a rencontré l'entraîneur, Kharee Louis-Jeune, sur une application de rencontre en 2019.

Louis-Jeune, de Brockton, Massachusetts, a convaincu l'adolescent de le laisser enregistrer les deux ayant des relations sexuelles orales dans un parking de Boston, en insistant sur le fait qu'il ne partagerait la vidéo avec personne. Peu après, le garçon a révélé à Louis-Jeune son véritable âge. Mais la relation sexuelle s'est poursuivie, par intermittence, pendant au moins six mois.

Fin 2019, le garçon a découvert que la vidéo avait été publiée sur OnlyFans. Il s'est coupé et teint les cheveux, pétrifié à l'idée que quelqu'un le reconnaisse, mais la vidéo a rapidement commencé à circuler dans son lycée. Un camarade de classe lui a demandé "si j'avais sucé des pénis dans des voitures", se souvient-il dans sa déclaration au tribunal. "Mon cœur s'est brisé et il a fini par me montrer la vidéo.

En mars 2021, le garçon a rencontré une dernière fois Louis-Jeune et lui a dit qu'il ne voulait pas être touché. Il a secrètement noté le numéro de la plaque d'immatriculation de l'homme au cas où il en aurait besoin pour un rapport de police.

Deux semaines plus tard, Louis-Jeune a envoyé un message à l'adolescent : "Les gens adorent votre vidéo. Louis-Jeune a envoyé un lien vers le site OnlyFans, où il vendait la vidéo du parking pour 6 dollars.

Plus tard dans la journée, le garçon l'a dénoncé à la police de Boston. Les autorités ont utilisé un mandat de perquisition pour obtenir la vidéo sur OnlyFans. Une partie de la légende de la séquence de 36 secondes disait : "Jamaican boo loves older men" ("La boo jamaïcaine aime les hommes plus âgés").

En juin 2021, la police a arrêté Louis-Jeune. Il a d'abord nié connaître la victime ou avoir un compte OnlyFans. Mais la police a trouvé la vidéo sur son téléphone.

Louis-Jeune, 36 ans, a plaidé coupable en décembre devant la Cour supérieure du comté de Suffolk à des accusations de viol d'enfant, de distribution de matériel pédopornographique et de possession de matériel pédopornographique. Il a été condamné à une peine de trois à cinq ans de prison et à ne pas utiliser OnlyFans. Son avocat n'a pas souhaité faire de commentaires.

Sa victime, aujourd'hui adulte, veut tourner la page. "Je veux juste que ce soit fini pour pouvoir faire comme si rien ne s'était passé", a-t-il déclaré au tribunal.

Sans son "courage", a déclaré Ashley Polin, chef de l'unité de lutte contre le trafic d'êtres humains et l'exploitation des enfants du ministère public du comté de Suffolk, "je ne pense pas que cette affaire aurait été portée à ma connaissance".

UNE AFFAIRE RISQUÉE

OnlyFans a déjà fait l'objet d'accusations selon lesquelles il ne protégeait pas suffisamment les enfants.

En 2021, la BBC a révélé plusieurs cas de vidéos explicites sur OnlyFans impliquant des adolescents. La société mère d'OnlyFans, Fenix, a réagi en déclarant qu'elle fermait les comptes contenant des images indécentes d'enfants. La même année, 102 membres républicains et démocrates de la Chambre des représentants des États-Unis ont demandé au ministère de la justice d'enquêter sur les abus sexuels commis sur des enfants sur OnlyFans. Trois mois plus tard, le ministère de la justice a déclaré aux législateurs qu'il ne pouvait ni confirmer ni infirmer qu'il enquêtait sur OnlyFans. Contacté récemment, un porte-parole du ministère a refusé de faire d'autres commentaires.

D'autres signalements d'abus d'enfants pourraient constituer un risque pour le site web. Mastercard, Visa et Discover ont montré qu'elles étaient prêtes à prendre des mesures radicales lorsqu'elles étaient confrontées à des allégations selon lesquelles leurs cartes permettaient de payer des vidéos et des images d'abus sexuels sur des enfants.

En 2020, les sociétés de cartes ont coupé les liens avec Pornhub, une autre grande plateforme réservée aux adultes, à la suite d'un tollé public concernant des allégations d'abus pédosexuels et d'autres contenus illégaux. L'arrêt des paiements par carte pour les contenus payants de Pornhub a été douloureux, obligeant la plateforme à s'appuyer davantage sur la publicité et la vente de données d'utilisateurs.

OnlyFans affirme qu'il ne vend pas les données de ses utilisateurs et qu'il n'autorise pas les publicités de tiers. Il est donc fortement dépendant de Mastercard, Visa et Discover : Le site n'accepte que les transactions effectuées avec des cartes émises par ces sociétés.

Les trois sociétés de cartes ont déclaré qu'elles n'acceptaient toujours pas les paiements de Pornhub. Elles n'ont pas fait d'autres commentaires.

La société mère de Pornhub, Aylo, a déclaré qu'elle avait mis en place des "mesures de protection de grande envergure" pour prévenir les abus sur sa plateforme et que les restrictions de paiement auxquelles elle était confrontée étaient fondées sur des informations inexactes ou obsolètes.

La fortune d'OnlyFans repose également sur d'autres sites de médias sociaux. La fonction de recherche de la plateforme ne permet pas aux utilisateurs de rechercher du contenu ; ils doivent déjà connaître le nom du créateur auquel ils veulent s'abonner. C'est pourquoi les créateurs d'OnlyFans font souvent de la publicité sur des sites grand public, attirant les abonnés à l'aide de photos sexualisées, d'extraits vidéo et de porno hardcore.

La moitié des 30 plaintes déposées par la police pour exploitation d'enfants sur OnlyFans indiquent que Twitter, Instagram, Snapchat et d'autres médias sociaux ont joué un rôle dans la promotion du contenu.

X, qui s'appelait alors Twitter, a aidé Wyatt Maxwell, 25 ans, à gagner des milliers de dollars sur OnlyFans avant que les enquêteurs fédéraux ne découvrent qu'il exploitait un garçon.

Maxwell, chanteur de cabaret, s'est filmé à plusieurs reprises en train d'avoir des relations sexuelles avec un garçon de 16 ans du Kansas au domicile de Maxwell et dans un parc local en 2020 et 2021. Il a publié une vingtaine de vidéos sur OnlyFans et sur un site concurrent plus petit, JustFor.Fans, facturant aux abonnés 15 dollars par mois sur les deux plateformes.

Pour promouvoir son contenu, Maxwell a utilisé ses comptes Twitter, dont un appelé @someones_son. Cela a porté ses fruits : Maxwell a déclaré à un enquêteur fédéral qu'il tirait entre 3 000 et 10 000 dollars par mois de OnlyFans et JustFor.Fans.

En fin de compte, selon les procureurs, il a gagné plus de 49 000 dollars rien que sur OnlyFans. La part d'OnlyFans aurait été d'environ 10 000 dollars, sur la base de la part standard de 20 % que prend le site.

En avril, Maxwell a plaidé coupable pour un chef d'accusation de tentative de production de pornographie enfantine. Il encourt une peine minimale obligatoire de 15 ans. L'avocat de Maxwell s'est refusé à tout commentaire.

Un porte-parole de JustFor.Fans a déclaré que le site avait été informé du compte de Maxwell par le FBI en février 2021 et qu'il l'avait immédiatement fermé. "Nous prenons très au sérieux toute activité impliquant des mineurs", a-t-il ajouté.

Le père du garçon a déclaré que l'exploitation sexuelle avait déjà causé suffisamment de tort à sa famille. Le fait que des entreprises en tirent profit est tout aussi grave, voire pire.

X a refusé de commenter.

Snapchat a déclaré à Reuters que l'utilisation de la plateforme pour promouvoir OnlyFans, ou tout autre contenu pornographique, constituait une violation de ses règles. Meta a déclaré qu'Instagram n'autorisait pas les utilisateurs à partager des liens vers des sites pornographiques, mais qu'il ne considérait pas OnlyFans comme un site pornographique.

UN PEU DÉRANGEANT

Une fois que les créateurs ont constitué une audience, ils peuvent promouvoir et vendre du contenu par le biais de chats ou de messages directs avec leurs abonnés. Ces messages, comme tous les autres contenus, sont modérés, a déclaré la PDG Blair lors de sa conférence TEDx et d'autres discours l'année dernière.

Dans un cas, cependant, la fonction de messagerie a permis à un homme de partager avec un autre 125 vidéos et images explicites montrant des actes sexuels impliquant au moins 13 enfants. Le partage des fichiers est passé inaperçu pendant au moins sept mois, de même que les messages obscènes que les deux hommes ont échangés à ce sujet, avant qu'OnlyFans ne signale l'affaire au NCMEC. L'affaire est décrite en détail dans des documents que Reuters a obtenus du bureau du procureur du comté de Broward, en Floride. Ces documents ne mentionnent pas l'origine des documents échangés par les deux hommes ni l'identité des enfants exploités.

Christopher Varney, 60 ans, de Floride, et Abel Esquivel, 35 ans, de San Francisco, ont commencé à échanger des messages directs sur OnlyFans en août 2019.

Esquivel a payé 5 $ par mois pour s'abonner au compte de Varney, FTLgloryHole, qui présentait des séquences de Varney pratiquant le sexe oral sur des étrangers à son domicile de la région de Fort Lauderdale. La déclaration sous serment ne précise pas s'il s'agit de mineurs.

Esquivel "s'est intéressé à la pédopornographie pendant la pandémie", a-t-il déclaré aux enquêteurs. Il a déclaré qu'il utilisait OnlyFans pour parler à d'autres personnes partageant les mêmes intérêts.

En septembre 2020, Varney a commencé à demander du contenu à son abonné, Esquivel : "Varney utilisait un zéro à la place de la lettre O, peut-être en guise de code. Le mot "jeune" est parfois signalé par les sites pornographiques comme pouvant être utilisé pour des abus sexuels sur des enfants.

Quelques jours plus tard, Esquivel a envoyé à Varney huit fichiers contenant des vidéos de garçons âgés de 8 à 16 ans se masturbant et pratiquant la pénétration anale. Il a envoyé trois autres vidéos, dont une montrant un homme agressant sexuellement un jeune garçon grimaçant de douleur, selon les dossiers. En mars 2021, Esquivel a envoyé des vidéos et des images d'adultes se livrant à des rapports sexuels oraux avec des enfants en bas âge, dont un âgé de 18 à 24 mois, selon le dossier.

"C'est un peu troublant", a écrit M. Varney après avoir visionné le matériel.

Lorsqu'Esquivel s'est excusé, Varney a répondu : "Lol, c'est bon. Les enfants en bas âge me font un peu peur et certains d'entre eux semblaient ne pas être tout à fait consentants".

Esquivel a continué à envoyer du matériel pédopornographique à Varney, y compris du matériel montrant des garçons en train de se ligoter, selon un rapport de la police de San Francisco, qui a également enquêté sur l'affaire.

OnlyFans a finalement signalé le matériel illégal au NCMEC en mai 2021, sept mois après qu'il ait été partagé pour la première fois, ce qui a conduit à l'arrestation d'Esquivel et de Varney. Le porte-parole d'OnlyFans n'a pas répondu à la question de savoir pourquoi l'entreprise n'avait pas découvert le matériel plus tôt.

Esquivel a plaidé coupable de possession et a été condamné en juin 2023 par la Cour supérieure de San Francisco à deux ans de mise à l'épreuve et à 13 jours de prison, mais il a bénéficié d'un crédit pour le temps passé en prison. Varney a plaidé non coupable d'un chef d'accusation d'obscénité devant la 17th Judicial Circuit Court de Floride. Il a été condamné à 60 mois de probation en juillet 2023 et a reçu l'ordre de ne pas s'approcher des enfants. La possession et le partage de matériel pédopornographique entraînent généralement une peine plus légère que la production de ce type de matériel.

Dans un mémo expliquant l'accusation, les procureurs ont déclaré que Varney avait justifié sa conduite en disant qu'il avait "joué le jeu" avec son abonné pour éviter d'avoir "la réputation d'être critique".

JE SAIS QUE C'EST ILLÉGAL

Il est difficile d'enquêter sur les abus sexuels commis sur des enfants en ligne et d'engager des poursuites. Près d'un tiers des affaires examinées par la police américaine ont été classées sans arrestation. Dans certains cas, les enquêteurs n'ont pas pu identifier les enfants qui apparaissaient sur OnlyFans. Dans d'autres cas, ils ont invoqué le manque de preuves, l'épuisement des pistes ou le manque de coopération des témoins.

Une jeune femme de Lakeland, en Floride, a retiré sa plainte parce qu'elle a déclaré qu'elle se blâmait en partie, et non son partenaire adulte, pour une rencontre filmée publiée sur OnlyFans alors qu'elle avait 17 ans, selon les dossiers. La police a classé le dossier d'une autre mineure de Houston parce qu'elle semblait vendre, de son propre chef, du contenu sur le site qui la montrait avec son petit ami en train de se livrer à des actes sexuels.

En raison des murs payants d'OnlyFans, les enquêteurs doivent faire appel à des témoins qui repèrent des contenus pédophiles sur le site et les signalent à leurs parents ou à la police.

C'est un témoin qui, en décembre 2022, a informé les autorités qu'une jeune fille new-yorkaise de 16 ans figurait dans une vidéo OnlyFans. Elle avait disparu depuis une semaine après s'être enfuie avec un homme d'une trentaine d'années rencontré dans une épicerie.

La police a rapidement identifié l'homme comme étant Matthew Richardson (sans rapport avec l'enquêteur sur l'exploitation des enfants portant un nom similaire). Un agent a trouvé le compte OnlyFans de Richardson, sous le pseudonyme de Skylar Ravenwood, où un agent du FBI a trouvé une vidéo de lui en train d'avoir des relations sexuelles avec la jeune fille.

Le lendemain, le 9 décembre 2022, un policier de l'Ohio a trouvé le couple dans une voiture volée sur une aire d'autoroute et a arrêté Richardson. Lorsque les agents du FBI ont demandé à M. Richardson s'il savait qu'il était illégal d'avoir des relations sexuelles avec une jeune fille de 16 ans, il a répondu : "Je sais que c'est illégal", selon une déclaration sous serment du gouvernement fédéral.

M. Richardson, aujourd'hui âgé de 36 ans, a plaidé non coupable devant le tribunal fédéral des accusations de production et de distribution de matériel pédopornographique. Son avocat s'est refusé à tout commentaire.

La police locale et les autorités fédérales ont également refusé de s'exprimer sur l'affaire, et notamment de préciser si elles avaient alerté OnlyFans de l'arrestation.

OnlyFans affirme qu'il scrute en permanence son site web et qu'il peut désactiver les comptes qui enfreignent ses règles. À la mi-juin, la vidéo dans laquelle figurerait la jeune fille semblait avoir été supprimée. Toutefois, pour 20 dollars par mois, il était toujours possible de s'abonner au compte de M. Richardson.

Lorsque Reuters a interrogé OnlyFans sur cette affaire, le compte a été fermé.

Augustine (Floride) et de Washington, Szep de Washington et Marshall de Londres. Rédaction : Julie Marquis)