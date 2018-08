Onu-Droits de l'homme-Bachelet appelée à succéder à Zeid

(Actualisé avec réunion de l'assemblée générale, 2e paragraphe)

NATIONS UNIES, 8 août (Reuters) - Le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, a choisi l'ancienne présidente socialiste chilienne Michelle Bachelet pour le poste de Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, ont confirmé mercredi les Nations unies.

L'Assemblée générale des Nations unies se réunira vendredi pour entériner le choix présenté par Antonio Guterres. Si l'assemblée donne son feu vert, Michelle Bachelet succédera au Jordanien Zeid Ra'ad al Hussein, lequel doit quitter ses fonctions à la fin du mois, à l'expiration de son mandat de quatre ans.

Un groupe d'ambassadeurs avait été informé de la décision de Guterres mardi par la secrétaire générale adjointe de l'Onu Amina Mohammed, avaient déclaré un peu plus tôt des diplomates, sous le sceau de l'anonymat.

Le porte-parole de l'Onu Farhan Haq a dit qu'Antonio Guterres avait officiellement informé mercredi l'Assemblée générale de l'Onu de son choix.

Michelle Bachelet a effectué un premier mandat présidentiel de 2006 à 2010 au Chili. Ensuite, elle a dirigé de 2010 à 2013 l'agence nouvellement créée ONU Femmes, avant de briguer un second mandat et d'être élue de nouveau présidente du Chili en 2014.

Zeid a déclaré à la presse à New York ce mois-ci qu'il ne briguerait pas un second mandat, parce qu'il ne pense pas disposer du soutien, crucial, des grandes puissances, dont les Etats-Unis, la Chine et la Russie. Zeid ne s'est pas privé de critiquer vivement certaines des mesures prises par Donald Trump, tout comme les attaques du président américain contre les médias. (Michelle Nichols; Eric Faye pour le service français)