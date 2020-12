Onu-"Journée mondiale de la préparation aux épidémies" le 27 décembre

NEW YORK, 7 décembre (Reuters) - Le 27 décembre sera désormais la "Journée mondiale de la préparation aux épidémies", a annoncé lundi l'Assemblée générale des Nations Unies, un an après l'apparition du coronavirus.

Les 193 Etats membres ont adopté par consensus une résolution qui reconnaît la nécessité "d'élever le niveau de préparation afin d'avoir la réponse la plus rapide et la plus adéquate à toute épidémie susceptible de survenir".

"La pandémie nous a pris au dépourvu, mais elle a également servi de signal d'alarme pour améliorer notre préparation", a déclaré Dang Dinh Quy, ambassadeur vietnamien à l'Onu, en présentant le texte. "Nous pensons que la célébration d'une Journée mondiale de la préparation aux épidémies sera un moyen important d'atteindre cet objectif", a-t-il ajouté.

Richard Gowan, directeur de la délégation de l'International Crisis Group à l'Onu, parle, lui, d'une décision symbolique destinée à rassurer les Etats les plus pauvres, qui craignent d'être écartés des décisions concernant le vaccin ou la relance de l'économie.

"Dans la mesure où l'Assemblée générale a déjà dédidé de consacrer des journées mondiales aux échecs, au yoga et aux toilettes, il semble juste que les épidémies aient leur jour aussi", a-t-il ironisé. (Michelle Nichols, version française Jean-Philippe Lefief)