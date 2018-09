Onxeo : annonce sa participation à des conférences investisseurs et sectorielles clés au cours des prochains mois

Regulatory News:

Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ Copenhague : ONXEO - FR0010095596), (« Onxeo » ou la « Société »), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de médicaments innovants en oncologie, en particulier contre les cancers rares ou résistants, annonce aujourd’hui la participation de son management à des conférences investisseurs et sectorielles majeures au cours des prochains mois :

European Large & Midcap Event

Le 8-9 octobre 2018

Paris, France

BIO-Europe

Le 5-7 novembre 2018

Copenhague, Danemark

Evènement Boursocap / Les Echos – Investir

Le 21 novembre 2018

Paris, France

Réunions investisseurs à l’occasion de la conférence JP Morgan Healthcare 2019

Le 7-10 janvier 2019

San Francisco, Etats-Unis

BioMed Event

Le 22 janvier 2019

Paris, France

À propos d’Onxeo

Onxeo (Euronext Paris, NASDAQ Copenhagen: ONXEO) est une société de biotechnologie française qui développe des médicaments innovants en oncologie, basés sur le ciblage de l'ADN et l'épigénétique, deux des mécanismes d'action les plus recherchés dans le traitement du cancer aujourd'hui. La Société se concentre sur le développement de composés novateurs first-in-class ou disruptifs (internes, acquis ou sous licence) depuis la recherche translationnelle jusqu’à la preuve de concept clinique chez l’homme, un point d'inflexion créateur de valeur et attrayant pour de potentiels partenaires.

Onxeo développe AsiDNA™, un inhibiteur first-in-class de la réparation des cassures de l’ADN tumoral, basé sur un mécanisme unique de leurre. AsiDNA™ a déjà été évalué avec succès dans un essai de phase I dans le mélanome métastatique par administration locale et est actuellement évalué pour le traitement d’autres tumeurs par administration systémique (IV) dans le cadre de l’étude de phase I DRIIV-1 (DNA Repair Inhibitor administered IntraVenously).

AsiDNA™ représente le premier composé issu de platON™, la plate-forme d'oligonucléotides leurres d’Onxeo. PlatON™ continuera à générer de composés innovants ciblant des fonctions de l’ADN tumoral afin d’élargir le portefeuille de produits d’Onxeo.

Le portefeuille de R&D d'Onxeo comprend également belinostat, un inhibiteur d'HDAC (épigénétique), dont une forme orale pourrait être utilisée en association avec d'autres agents anticancéreux dans de tumeurs liquides ou solides. Belinostat dispose déjà d’une approbation conditionnelle de la FDA pour le traitement de 2ème ligne des patients atteints de lymphome à cellules T périphériques et est commercialisé aux États-Unis dans cette indication par Spectrum Pharmaceuticals, partenaire d'Onxeo, sous le nom Beleodaq® (belinostat par voie intraveineuse (IV)).

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à Onxeo et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou réalisations de Onxeo diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Onxeo émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui y sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres. Pour une description des risques et incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les conditions financières, les performances ou les réalisations de Onxeo et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la section 5.5.1.4 « Facteurs de Risque » du document de référence 2017 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 25 avril 2018 sous le numéro D.18-0389, qui est disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.onxeo.com).

