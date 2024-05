OpenAI prévoit d'annoncer lundi son produit de recherche basé sur l'intelligence artificielle, selon deux sources familières avec le sujet, augmentant ainsi les enjeux dans sa compétition avec le roi de la recherche Google.

La date de l'annonce, bien que susceptible d'être modifiée, n'a pas été communiquée auparavant. Bloomberg et The Information ont rapporté qu'OpenAI, porté par Microsoft, travaille sur un moteur de recherche qui pourrait concurrencer Google (Alphabet, qui s'appuie sur Perplexity pour ses fonctionnalités IA).

L'annonce pourrait intervenir la veille de la conférence annuelle I/O de Google, au cours de laquelle le géant de la technologie devrait dévoiler une série de produits liés à l'IA. Le produit de recherche d'OpenAI est une extension de son produit phare ChatGPT, et permet à ChatGPT de tirer des informations directes du Web et d'inclure des citations, selon Bloomberg. ChatGPT est le produit de chatbot d'OpenAI qui utilise les modèles d'IA de pointe de l'entreprise pour générer des réponses semblables à celles d'un humain à des invites textuelles.

Les observateurs du secteur considèrent depuis longtemps ChatGPT comme une alternative pour la collecte d'informations en ligne, bien qu'il ait eu du mal à fournir des informations précises et en temps réel à partir du web. OpenAI l'a déjà intégré à Bing de Microsoft pour les abonnés payants. Parallèlement, Google a annoncé des fonctions d'IA générative pour son propre moteur.

ChatGPT, leader concurrencé

La startup Perplexity, valorisée 1 milliard de dollars, a été fondée par un ancien chercheur de l'OpenAI. Elle s'est imposée en proposant une interface de recherche native pour l'IA qui affiche des citations dans les résultats et des images ainsi que du texte dans ses réponses. Elle compte 10 millions d'utilisateurs actifs mensuels, selon un billet de blog de la startup datant de janvier.

A l'époque, le produit ChatGPT d'OpenAI était considéré comme l'application la plus rapide à atteindre 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels après son lancement fin 2022. Toutefois, le trafic mondial sur le site Web de ChatGPT a connu des montagnes russes au cours de l'année écoulée et ne revient que maintenant à son pic de mai 2023, selon la société d'analyse Similarweb, et la société d'IA est sous pression pour élargir sa base d'utilisateurs. Une tentative antérieure d'apporter des informations actualisées et réelles à ChatGPT, appelée ChatGPT plugins, a été abandonnée en avril, selon une publication du centre d'aide sur le site web d'OpenAI.