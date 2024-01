RAMALLAH, 4 janvier (Reuters) - L'armée israélienne a dit jeudi mener depuis la veille une vaste opération de ratissage dans le camp de réfugiés de Nour al Chams, près de la ville de Tulkarem en Cisjordanie occupée, et avoir arrêté des centaines de personnes soupçonnées d'être liées à des groupes armés palestiniens.

A la fin de l'opération menée par l'armée israélienne, le Croissant-Rouge palestinien a déclaré avoir pris en charge 21 victimes, dont 17 personnes qui ont été frappées pendant des interrogatoires et des détentions ainsi qu'une autre ayant été ciblée par des tirs.

Les forces de sécurité israéliennes ont multiplié les opérations à Tulkarem, l'un des principaux points de passage entre la Cisjordanie et le territoire israélien, depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël, aux abords de la bande de Gaza.

Selon des habitants, les soldats israéliens ont arrêté jeudi au moins 120 personnes et démoli trois maisons, dont une appartenant à un membre d'un groupe armé lié au Fatah, le mouvement du président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, basé en Cisjordanie occupée.

Le groupe en question, les "Brigades de Tulkarem", a fait état d'échange de tirs entre ses combattants et les unités israéliennes.

Le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh a appelé les Nations unies à surveiller la situation à Nour al Chams et dans le camp de Tulkarem.

"Israël cible des camps pour enflammer la situation en Cisjordanie", a-t-il déclaré.

En décembre, les Nations unies ont déploré dans un rapport la "détérioration rapide" des droits en Cisjordanie et ont exhorté les autorités israéliennes à mettre fin aux violences contre la population palestinienne, ajoutant que plus de 300 Palestiniens y ont été tués depuis le 7 octobre. (Rédigé par Ali Sawafta à Ramallah et James Mackenzie à Jérusalem; version française Tangi Salaün et Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault et Jean Terzian)