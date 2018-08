Ophèle (AMF) candidat à la succession de Nouy au MSU

Un porte-parole de l'AMF a confirmé une information des Echos selon laquelle Robert Ophèle, 61 ans et ancien sous-gouverneur de la Banque de France, avait fait acte de candidature pour diriger le Mécanisme de supervision unique (MSU) au sein de la Banque centrale européenne.

Cette démarche a été faite à titre individuel mais avec le soutien du ministère de l'Economie et des Finances.

«Le ministre le soutient pleinement dans sa démarche. Il a toutes les qualités et l’expérience nécessaires pour assumer ce poste stratégique", a-t-on déclaré dans l'entourage de Bruno Le maire.

Danièle Nouy, également une ancienne responsable de la Banque de France, doit quitter ses fonctions à la fin de l'année au terme d'un mandat de cinq ans consacré à la mise en place du MSU, dont elle a été la première dirigeante.

Le MSU est chargé de la supervision de 118 des plus grandes banques de la zone euro totalisant des actifs de 21.000 milliards d'euros et un nombre encore important de prêts non performants (NPL).

Sharon Donnery, vice-gouverneure de la Banque centrale d'Irlande, est également sur les rangs pour la succession de Danièle Nouy.

Une commission de la BCE doit maintenant établir une liste restreinte des candidats et fera une proposition finale au Conseil européen à l'automne, après consultation du Parlement européen.

