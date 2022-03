Opinion instantanée - Risques d'inflation sur la Russie : La BCE va mettre fin à ses achats d'obligations au troisième trimestre.

Cette décision a surpris certains investisseurs qui s'attendaient à ce que la BCE garde ses options ouvertes jusqu'à ce que l'impact de la guerre sur l'économie soit plus clair. Mais la présidente Christine Lagarde a déclaré que les taux ne seraient pas relevés avant un certain temps après la fin des achats d'obligations.

FAITS MARQUANTS - Commentaires de Mme Lagarde lors de la conférence de presse

Les rendements obligataires de la zone euro bondissent, l'euro cède ses gains

Voici quelques commentaires d'analystes et d'investisseurs :

PIET CHRISTIANSEN, ANALYSTE EN CHEF, DANSKE BANK

"Le temps nous dira s'il s'agit d'une erreur de politique, cependant le mandat de stabilité des prix pèse très lourd dans la décision de politique monétaire ici avec des attentes basées sur le marché au-dessus de l'objectif de 2% pour les 10 prochaines années.

" L'évaluation (de Lagarde) d'une perspective de croissance robuste de la demande intérieure a dû être suffisante pour poursuivre cette voie vers la neutralité. Avec Lagarde, l'accent est mis sur la dépendance aux données, toutes les réunions sont en direct et pour résumer le presser en trois mots : ils ne s'engagent jamais à l'avance."

ANTOINE BOUVET, SENIOR RATE STRATEGIST, ING

"Le fait que le tapering se poursuive à un rythme soutenu est un signe que la barre est haute pour que la BCE repousse la normalisation --1,9% d'inflation en 2024 est cohérent avec le tapering et avec le relèvement du taux de dépôt à 0% l'année prochaine je dirais."

SILVIA DALL'ANGELO, ÉCONOMISTE SENIOR, FEDERATED HERMES

"Au minimum, l'incertitude liée à la guerre fera en sorte que la BCE procède de manière prudente et progressive. Dans le pire des cas, il est possible que la BCE doive recourir à un nouveau train de mesures d'urgence et retarder le décollage, même s'il semble que les leviers fiscaux disponibles aux niveaux européen et national devront faire le gros du travail."

OLIVER BLACKBOURN, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, JANUS HENDERSON

"La BCE a défié les attentes et s'est montrée faucon face au vent contraire de l'inflation qui souffle dans sa direction.

"L'annonce est intervenue juste avant une impression d'inflation américaine de 7,9 % en glissement annuel, et la BCE est clairement préoccupée par des titres similaires. Réduire et potentiellement mettre fin à l'assouplissement quantitatif n'est pas la même chose qu'augmenter les taux d'intérêt, pourtant les conséquences pourraient être plus étendues que la BCE ne le souhaiterait.

"Les dommages collatéraux apparaissent déjà dans les spreads de crédit souverains européens périphériques, les rendements italiens bondissant davantage que les équivalents allemands."

GURPREET GILL, STRATÈGE MACRO, GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT

"Le resserrement des conditions financières européennes devrait peser sur la croissance au cours de l'année à venir. Pour ces raisons et compte tenu de l'engagement de la présidente Lagarde à préserver "un maximum d'optionnalité face à un maximum d'incertitude", nous continuons à considérer que la perspective d'une hausse des taux en Europe cette année est limitée, contrairement à ce que le marché laisse entendre.

"En effet, les prévisions d'inflation de la BCE impliquent que la hausse annuelle des prix se modérera de 5,1 % en 2022 à 1,8 % en 2023, ce qui laisse entrevoir des possibilités modestes de hausse des taux au cours de l'année à venir."

ADRIEN PICHOUD, ÉCONOMISTE EN CHEF POUR L'EUROPE, SYZ BANK

"Les annonces d'aujourd'hui... sont un moyen de créer autant de flexibilité que possible pour la politique monétaire de la BCE dans les mois à venir. Avec une telle flexibilité, la BCE sera en mesure de maintenir des conditions très accommodantes si l'impact de la guerre en Ukraine l'exige, et de resserrer les conditions de financement si l'évolution de l'inflation le rend nécessaire.

"À court terme, ces décisions garantissent que les conditions de financement restent extrêmement accommodantes pour la zone euro, continuant ainsi à soutenir la croissance économique, surtout dans le contexte incertain actuel."

ARNE PETIMEZAS, ANALYSTE PRINCIPAL, AFS GROUP

"Lagarde a beau prétendre que l'optionnalité est maximale et que les ajustements d'aujourd'hui ne sont pas un resserrement, le message réel est bel et bien hawkish. Et ce que Lagarde dit vraiment, c'est : 'nous allons procéder à une hausse, à moins que l'inflation ne soit pas trop mauvaise ou que quelque chose aille vraiment mal sur les marchés.' Et avec cela, ils ouvrent grand la porte à une hausse de 25 points de base en septembre.

"Je pense également qu'ils y vont trop doucement sur les risques pour la croissance économique en raison de la guerre. Ils auraient dû le souligner un peu plus, car l'issue est très incertaine et plutôt binaire."

ANNA STUPNYTSKA, MACROÉCONOMISTE MONDIALE, FIDELITY INTERNATIONAL

"La BCE est confrontée à un énorme dilemme au cours des prochains mois.

"Nous pensons qu'à mesure que le choc de croissance deviendra plus évident dans les données au cours des prochaines semaines, l'objectif de la BCE s'éloignera probablement de la focalisation sur une inflation élevée pour essayer de limiter la détresse de l'économie et des marchés alors que l'invasion de l'Ukraine et ses conséquences se répercutent sur le système.

"Nous ne nous attendons pas à ce que la BCE relève les taux cette année et nous pensons que le risque est biaisé vers plus d'assouplissement quantitatif, et non moins, surtout si les approvisionnements en gaz de la Russie vers l'Europe sont perturbés à l'avenir."

MARCHEL ALEXANDROVICH, ÉCONOMISTE EUROPÉEN, SALTMARSH ECONOMICS, LONDRES

"Pour l'instant, ils choisissent de regarder à travers une partie de l'incertitude créée par la guerre. L'impact plus immédiat sera la hausse de l'inflation et nous pourrions avoir une inflation supérieure à 6 %, ce qui signifie des risques d'ancrage des anticipations d'inflation.

CHRIS SCICLUNA, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE, DAIWA CAPITAL MARKETS

"La déclaration était plus belliciste que ce que les marchés avaient prévu, c'est pourquoi nous avons eu un élargissement significatif des spreads des BTP.

"La BCE s'est également donné plus de marge de manœuvre en laissant entendre que les taux ne monteront pas rapidement après la fin des achats d'actifs."

SEEMA SHAH, STRATÈGE EN CHEF CHEZ PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS

"Une liquidation plus rapide du programme d'achat d'actifs sera peut-être une surprise pour les participants au marché qui s'attendaient à une capitulation de la BCE face à des prévisions de croissance plus faibles. Pourtant, avec une inflation toujours nettement supérieure à son objectif, il est important que la BCE conserve un air d'engagement inébranlable envers la stabilité des prix.

"Toutefois, ne vous y trompez pas, si le conflit se prolonge et que les prix élevés de l'énergie pèsent lourdement sur la consommation et la confiance des ménages, la BCE aura énormément de mal à relever ses taux cette année."