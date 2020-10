Oppo: Le prix international du design par excellence fait son arrivée : OPPO est à la recherche de son prochain maître du design

Oppo / Mot-clé(s) : Autres

Le prix international du design par excellence fait son arrivée : OPPO est à la recherche de son prochain maître du design SINGAPOUR - Media OutReach - 10 octobre 2020 - La marque de smartphone internationale en constante évolution, OPPO, a annoncé le lancement du prix international du design avec un prix du grand chelem s'élevant à 7?500 $ et la plus haute récompense seule s'élevant à 4?000 $. Unique en son genre, la recherche du prochain maître du prix international du design d'OPPO est le plus attendu concours de design d'Asie. Cette initiative de la part d'OPPO est une opération mutuellement bénéfique pour la marque autant que pour les designers. La recherche du prochain maître du design d'OPPO invite des designers du monde entier à créer le design de thèmes, de fonds d'écran, de fonds d'écran animé, de sonneries vidéo et coques de téléphones portables. Le concours international encourage les designers à faire partie de la communauté mondiale d'OPPO et à exposer leurs compétences artistiques sur une plateforme internationale. Ainsi, OPPO a pour but de rassembler les meilleurs créateurs du monde entier pour parler du futur de l'esthétique des téléphones portables. OPPO compte sur ce concours pour fournir un divertissement d'art visuel aux utilisateurs avec un gain de valeur artistique et culturelle ainsi que l'établissement d'un intérêt commercial. Le concours commence à partir du 10 octobre 2020. Les designers peuvent s'inscrire à l'adresse : https://developers.oppomobile.com/competition/index.html Le concours comprend quatre catégories : 1. Thème 2. Fond d'écran (y compris fond d'écran animé) 3. Sonnerie vidéo 4. Coques de téléphones portables Le prix permet aux designers de participer dans toutes les catégories en transmettant plusieurs ensembles d'?uvres, cependant, une ouvre ne peut gagner que le prix d'une unique catégorie. Si un designer transmet plusieurs participations et gagne tous les prix en même temps, le plus haut montant qu'il/elle peut obtenir est : le prix international du design 4?000 $ + le prix du design d'animation créatif 1?000 $ + le prix du design de la meilleure série de fond d'écran 1?000 $ + le prix du design d'accessoires pour téléphone originaux 500 $ + le prix du design le plus populaire 1?000 $ = 7?500 USD. Les designs de toutes les catégories, à l'exception des coques de téléphones portables, peuvent être déposés jusqu'au 31 décembre 2020. Les participations pour le prix du design d'accessoires pour téléphone originaux (coques de téléphones portables) peuvent être déposées jusqu'au 1er novembre 2020. Le vote sur le site web est ouvert à partir du 10 octobre 2020. Les gagnants du prix de popularité seront jugés en fonction du nombre de votes reçus par leur design. Les autres prix seront sélectionnés par un jury professionnel. L'OPPO motive les designers à s'adresser aux 100 millions d'utilisateurs d'OPPO à travers le monde et à exprimer leur vision unique à des millions d'utilisateurs. Le prix international du design encourage et met à l'honneur les designers et penseurs prometteurs du monde entier. À propos d'OPPO : OPPO est le numéro un mondial des innovateurs et fabricants d'appareils intelligents. Dans le but de créer une expérience immersive et approfondie pour les utilisateurs, il s'engage à innover tant en matière de produits que de technologie. Depuis le lancement de Smiley Face, son premier smartphone, en 2008, OPPO est dans une quête constante de la parfaite synergie entre l'esthétique et la technologie. Contact pour les médias : oppoglobaldesignaward@gmail.com





