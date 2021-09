Optimisez votre productivité et vos activités avec la Samsung Galaxy Tab S7 FE

MISSISSAUGA, Ontario, 10 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Canada a annoncé aujourd'hui que la Samsung Galaxy Tab S7 FE est maintenant disponible au Canada sur le site Samsung.com/ca, dans les boutiques Expérience+ Samsung et chez les principaux partenaires détaillants au Canada. Dévoilée à l'échelle mondiale en mai dernier, la Galaxy Tab S7 FE apporte pour la première fois la gamme Fan Edition aux tablettes, combinant les caractéristiques préférées des fans et un style audacieux soutenu par le puissant écosystème Galaxy.



« Inspirée des caractéristiques que les utilisateurs de Galaxy adorent, la Samsung Galaxy Tab S7 FE offre de nouvelles possibilités pour le travail et les loisirs », a déclaré Raj Doshi, directeur des activités mobiles chez Samsung Electronics Canada. « Que vous fassiez des recherches pour un travail, que vous libériez l'artiste en vous ou que vous fassiez une pause entre les deux, nous sommes fiers d'offrir aux Canadiens une tablette Galaxy innovante qui élève votre productivité, votre créativité et vos expériences de divertissement. »

Concentrée sur les fonctionnalités préférées des fans

Guidée par les commentaires des consommateurs pour créer la meilleure expérience utilisateur possible, la Galaxy Tab S7 FE donne vie au contenu avec des couleurs éclatantes sur le grand écran de 12,4 pouces. Grâce au son Surround Dolby Atmos et aux doubles haut-parleurs AKG, l'appareil offre une expérience de visionnement immersive.

Doté d'un design réactif qui se rapproche davantage d'un stylo sur papier1, le très apprécié S Pen2 permet de prendre facilement des notes manuscrites, de naviguer dans les fichiers et les applications, ou de libérer la créativité avec une multitude d'applications prises en charge. Avec Canva, vous pouvez tout concevoir, des supports marketing aux présentations, en passant par des publications sur les médias sociaux, le tout en un seul endroit. Vous voulez faire passer vos créations au niveau supérieur ? Déverrouillez du contenu magnifique et des outils qui vous feront gagner du temps grâce à la version d'essai de 30 jours de Canva Pro incluse3. Les utilisateurs peuvent explorer davantage leur côté créatif en créant des illustrations, des bandes dessinées et même des animations remarquables grâce à l'essai gratuit de 6 mois de Clip Studio Paint4.

Ces fonctionnalités sont toutes alimentées par une batterie longue durée5 pour étudier et diffuser en continu sans souci. Lorsqu'une recharge est nécessaire, le port USB-C à chargement rapide permet de retourner travailler ou jouer rapidement et facilement.

La productivité est meilleure quand on joue

Faites vos devoirs ou laissez-vous emporter par des heures de divertissement sur la Galaxy Tab S7 FE. Grâce au puissant processeur Qualcomm SM7325Octa-Core, vous profiterez d'une vitesse fulgurante et d'expériences ultra-fluides6, quel que soit le contenu de votre liste de tâches. Vous disposerez également d'une grande capacité de stockage interne - 64 ou 128 Go selon le modèle7 - qui peut être étendue jusqu'à 1 To avec une carte MicroSD8. Grâce aux options de stockage flexibles de la Galaxy Tab S7 FE, vous pouvez conserver toutes vos photos, vidéos et applications préférées à portée de main, au moment où vous en avez le plus besoin, sans sacrifier aucun fichier.

Lorsqu'une tâche vous oblige à ouvrir plusieurs onglets ou applications en même temps, la Galaxy Tab S7 FE s'en occupe facilement. Avec la fenêtre Multi-Active9, vous pouvez ouvrir jusqu'à trois applications sur un seul écran. Et avec App Pair, vous pouvez enregistrer et lancer rapidement votre combinaison d'applications préférées en même temps dans la fenêtre Multi-Active10.

Lorsqu'il est temps de discuter avec votre famille, vos amis ou vos collègues, la Galaxy Tab S7 FE est équipée d'une caméra frontale orientée paysage qui vous maintient automatiquement dans le cadre. Elle est conçue pour vous donner une image étonnante, afin que vous soyez toujours à votre avantage lors des discussions vidéo. La qualité du son de votre voix sera également à son meilleur grâce à la solution 3-MIC qui réduit le bruit ambiant. Pour les passionnés de photographie, l'appareil dispose également de nouveaux objectifs grand angle et paysage pour vous aider à capturer le cliché parfait.

Pour tirer le meilleur parti de votre tablette, ajoutez l’étui-clavier Galaxy Tab S7 FE11, une housse de protection qui se transforme en clavier pratique. Avec des touches de grande taille pour des frappes en toute confiance et un support intégré pour votre S Pen, vous pouvez bénéficier du meilleur d'un PC et d'une tablette à écran tactile en un seul appareil.

Lorsque vous avez terminé votre liste de choses à faire ou que vous avez besoin d'une pause, il est facile de se détendre sur la Galaxy Tab S7 FE. Vous pouvez profiter d'un accès gratuit illimité à Samsung TV Plus12 et diffuser plus de 160 chaînes, notamment des émissions populaires, des films et bien plus encore. Les utilisateurs Galaxy bénéficient également d'un accès à une version d'essai gratuite de YouTube Premium13, qui met à votre disposition des heures de divertissement sans publicité.

L'écosystème Galaxy, pour une meilleure expérience

La nouvelle Galaxy Tab S7 FE fonctionne de manière harmonieuse avec votre écosystème d'appareils Galaxy,14 de votre smartphone Galaxy à vos Galaxy Buds, pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre journée. Les utilisateurs peuvent partager instantanément des fichiers entre les appareils Galaxy sans perdre une seconde lorsqu'ils recherchent la liste d'épicerie ou la photo préférée de leur chien . Prenez des notes sur votre Galaxy Tab S7 FE et envoyez-les vers votre Galaxy Book d'un simple toucher, ou envoyez des messages et prenez des appels depuis votre tablette lorsque votre téléphone intelligent est hors de portée. De plus, grâce à Samsung Notes, vos notes sont automatiquement synchronisées sur votre15 tablette afin que vous puissiez les consulter facilement, quel que soit l'appareil dont vous disposez.

La transition entre les appareils est également très fluide avec vos Galaxy Buds. Si vous écoutez de la musique ou regardez une vidéo sur votre Galaxy Tab S7 FE et que vous devez prendre un appel sur votre téléphone intelligent, vos Galaxy Buds basculent automatiquement sur votre autre appareil.

Et lorsque vous souhaitez améliorer votre productivité ou profiter d'une expérience encore plus immersive, jumelez vos appareils16 pour obtenir un écran supplémentaire. Avec la fonctionnalité Second screen, votre Galaxy Tab S7 FE devient un écran supplémentaire aux côtés de votre PC, pour vous permettre d'en faire encore plus.

Disponibilité au Canada

La Galaxy Tab S7 FE est maintenant disponible en Noir mystérieux, Vert mystérieux, Rose mystérieux et Argent mystérieux au prix de 669,99 $ (prix régulier) pour le modèle de 64 Go et de 759,99 $ (prix régulier) pour le modèle de 128 Go sur Samsung.com/ca, dans les boutiques Expérience+ Samsung et chez les principaux partenaires détaillants au Canada.

Pour plus d'informations sur la Galaxy Tab S7 FE, veuillez consulter le site https://www.samsung.com/ca_fr/tablets/galaxy-tab-s/galaxy-tab-s7-fe-black-128gb-sm-t733nzkexac/

Offres d’achat

Les Canadiens qui achètent et activent la Galaxy Tab S7 FE entre le 10 et le 30 septembre 2021 recevront 100 $ en solde promotionnel Google Play qu'ils pourront utiliser pour acheter leurs applications, jeux, livres, films, émissions de télévision préférés et plus encore17.

Tranquillité d'esprit avec Samsung Care+

Avec le plan Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d'un service de soutien complet pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil portable Galaxy. Les utilisateurs seront protégés jusqu'à deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques, et une équipe d'experts Galaxy dévoués sera disponible pour les aider à se remettre sur pied.

Pour en apprendre davantage, veuillez visiter https://www.samsung.com/ca_fr/offer/samsung-care-plus/.

Service Premium Care

Votre appareil Galaxy Tab S7 FE est livré avec des services d'assistance client dédiés, conçus spécialement pour offrir la meilleure expérience de service à la clientèle à nos précieux clients. Des experts spécialement formés sont disponibles 24h/7j via le Chat en direct ou par téléphone de 9 h à 21 h HNE au 1-888-970-FOLD pour vous fournir une assistance personnalisée et exclusive pour votre appareil. Visitez www.samsung.com/ca/support pour plus d'informations.

Service de réparation porte-à-porte partout au Canada

Profitez d'un ramassage pratique, d'une réparation rapide et d'une livraison sans contact à votre domicile. Si vous avez besoin d'un service d'assistance pour vos appareils Samsung, vous pouvez organiser un retrait pratique à domicile en composant le 1-800-SAMSUNG, en participant à une discussion en direct ou en envoyant un SMS à WECARE (932 273). Les clients peuvent également demander une réparation en libre-service et réserver simplement par le biais du portail Votre Service disponible en ligne à l'adresse www.samsung.com/ca/galaxy-repair pour organiser un ramassage à domicile de leur appareil. La collecte et le retour de l'appareil Galaxy sont gratuits. Le service est disponible pour les clients sous et hors garantie. La couverture peut varier. Pour plus d'informations sur le service de réparation en porte-à-porte, veuillez consulter le site https://www.samsung.com/ca/galaxy-repair.

Pour plus d’information à propos des derniers appareils de Samsung Galaxy incluant les spécificités : www.samsung.com/ca_fr.







À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils électroménagers numériques. En 2021, Samsung a été classée parmi les « marques les plus fiables » au Canada, selon le sondage sur la réputation d’entreprises Léger. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l’intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l’éducation publique et à la santé dans des collectivités à l’échelle du pays. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site www.samsung.com.

Suivez Samsung Canada sur la page facebook.com/SamsungCanada, ou Instagram @samsungcanada ou Twitter @SamsungCanada.

Fiche technique

Galaxy Tab S7 FE Écran 12.4” 2560x1600 (WQXGA) TFT Puces Qualcomm SM7325 (4x2.4GHz + 4x1.8GHz) Support Wi-Fi Only Mémoire 4GB RAM + 64GB stockage / 6GB RAM + 128GB stockage

microSD jusqu’à 1TB Caméra 8MP AF + 5MP Connecteurs Type C USB 3.2 Gen1 (DP Out) Capteurs Accéléromètre, Compas, Gyro, Lumière, Hall sensor Connexion sans fil Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac/ax),

Wi-Fi Direct, BT 5.2 GPS GPS + GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS Dimension, Poids 185.0 x 284.8 x 6.3mm, 610g Capacité de la batterie 10,090mAh OS/Mise à jour Android 11.0 / 3-times Services Samsung & Applications Samsung Notes, PENUP, Samsung DeX, Bixby, Game Launcher, SmartThings, Samsung Daily, CMC, etc. PC Sync Samsung Smart Switch Vidéo Enregistrement: FHD (1920x1080) @ 30fps

Lecture: UHD (3840x2160) @ 30fps

* Toutes les fonctions, caractéristiques et fiches techniques, ainsi que tous les autres renseignements sur le produit fournis dans le présent document, y compris les avantages, le design, les prix, les composantes, le rendement, la disponibilité et les capacités du produit, sont susceptibles de changer sans préavis.

1 Comparé au S Pen précédent

2 S Pen inclus avec la tablette.

3 La disponibilité de l'application peut varier selon les pays et les régions. La fonctionnalité prend en charge 100 langues. Des frais supplémentaires seront facturés après la période d'essai gratuite de 30 jours de Canva Pro. Disponible uniquement pour les utilisateurs qui n'ont pas déjà utilisé l'essai gratuit de Canva Pro.

4 Le préchargement est pris en charge sur certains marchés. Dans les autres pays, Clip Studio Paint peut être téléchargé sur le Galaxy Store et est gratuit pendant 6 mois. Certaines fonctionnalités peuvent être limitées après les 6 mois de service gratuit. Un abonnement payant est disponible pour une utilisation supplémentaire. Les utilisateurs ne sont PAS invités à fournir des informations de paiement avant l'essai gratuit. Après l'essai gratuit, l'utilisateur peut choisir de s'abonner à partir de : CSP PRO : 4,49 $/mois ou 24,99 $/an, CSP EX : 8,99 $/mois ou 71,99 $/an (L'essai gratuit fournit CSP EX.) Plans d'abonnement : https://ec.clip-studio.com/en-us/application/plans?transitionSourceUrl=https://www.clipstudio.net/en/ La différence entre PRO et EX est que EX débloque des outils supplémentaires comme la conversion 2D/3D et la gestion de plusieurs pages pour la publication en ligne/hors ligne. Différences entre PRO et EX : https://www.clipstudio.net/en/promotion/upgrade/

5 Basé sur l'autonomie moyenne de la batterie dans des conditions d'utilisation typiques. L'autonomie réelle de la batterie dépend de facteurs tels que le réseau, les fonctions sélectionnées et d'autres modèles d'utilisation des applications. Les résultats peuvent varier.

6 Basé sur une autonomie moyenne de la batterie dans des conditions d'utilisation typiques. Performances moyennes attendues basées sur une utilisation typique. L'autonomie réelle de la batterie dépend de facteurs tels que le réseau, les fonctions sélectionnées, la fréquence des appels et les habitudes d'utilisation de la voix, des données et d'autres applications. Les résultats peuvent varier. Extensible jusqu'à 1 To (vendu séparément).

7 La mémoire utilisateur est inférieure à la mémoire totale en raison du stockage du système d'exploitation et des logiciels utilisés pour faire fonctionner les fonctions de l'appareil. La mémoire utilisateur réelle varie en fonction de l'opérateur et peut changer après des mises à jour logicielles.

8 Carte microSD vendue séparément.

9 Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge la fenêtre Multi-Active.

10 Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge la fenêtre Multi-Active.

11 La coque-clavier Book est vendue séparément.

12 Disponible gratuitement sur les téléviseurs intelligents Samsung 2017-2021 et sur certains appareils mobiles et tablettes Galaxy. Internet requis pour le streaming. Téléchargement initial requis pour les appareils Galaxy.

13 Avec un achat éligible. Nouveaux utilisateurs uniquement (pas d'essai antérieur de YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red ou Google Play Music). À échanger dans l'application YouTube sur les appareils admissibles entre le 14 janvier 2021 et le 5 avril 2022, à 23 h 59 HNP. Forme de paiement requise. 11,99 $/mois après l'essai, facturé sur une base mensuelle récurrente. Annulez à tout moment. Aucun remboursement pour les périodes de facturation partielles. Conditions complètes : https://www.youtube.com/premium/restrictions.

14 Les produits Galaxy sont vendus séparément.

15 Les produits Galaxy sont vendus séparément.

16 Les produits Galaxy sont vendus séparément.

17 Soit (i) vous précommandez du 1er au 9 septembre 2021 et effectuez votre achat avant le 30 septembre 2021, soit (ii) vous achetez du 10 au 30 septembre 2021 (ensemble, la "période de l'offre"), le Samsung Galaxy TAB S7 FE (modèle SM-T733NLGAXAC, SM-T733NZKAXAC, SM-T733NZSAXAC, SM-T733NZPIXAC - prix régulier de 669,99 $, SM-T733NZKEXAC - prix régulier de 759,99 $, SM-T733NZKYXAC - prix régulier de 799,99 $). 99, SM-T733NZKEXAC - prix régulier de 759,99 $, SM-T733NZKYXAC - prix régulier de 799,99 $) (chacun, un appareil Galaxy admissible") à partir de l'un des canaux décrits ci-dessous et recevez deux (2) soldes promotionnels Google Play, chaque solde promotionnel Google Play étant évalué à 50 $ (pour une valeur totale de 100 $) à la fin de l'achat de votre appareil. Le solde promotionnel Google Play doit être téléchargé via l'application Samsung Members App avant le 30 octobre 2021. Le solde promotionnel Google Play doit être ajouté à votre compte dans Google Play Store avant le 31 août 2022. Tout solde de crédit non dépensé expirera le 31 août 2023. Cette offre est limitée aux 4 000 premiers participants. Offre disponible pour les clients éligibles qui se qualifient sur la base des conditions énoncées ci-dessus, sur la base du premier arrivé, premier servi. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucun report. Le solde promotionnel Google Play n'a aucune valeur monétaire, ne peut être remplacé en cas de perte ou de vol et n'est pas transférable. Limite d'une offre par achat d'appareil. Ouvert aux résidents canadiens uniquement. Le nombre de détaillants canadiens autorisés et de transporteurs participants peut varier. Les achats effectués dans les boutiques Expérience+ Samsung au Canada et à samsung.com/ca_fr sont admissibles à cette offre. Samsung se réserve le droit de demander une facture de vente pour vérifier la date et le lieu d'achat. Samsung se réserve le droit de modifier ou d'annuler l'offre sans préavis.

