Optimisme des entreprises du Jura bernois pour le 1er trimestre

Bévilard (awp/ats) - Les entreprises du Jura bernois se montrent optimismes pour le 1er trimestre 2019. Le volume d'affaires va poursuivre sa progression. Seul bémol, les capacités d'investissement sont encore trop limitées pour les petites entreprises.

Le baromètre industriel de la Chambre d'économie publique du Jura bernois (CEP) publié mercredi confirme la poursuite d'une période globalement positive pour l'industrie régionale. L'année 2019 devrait donc s'inscrire dans la lignée des derniers mois de 2018.

Les commandes effectuées par les entreprises laissent présager une légère augmentation du volume d'affaires. Pour les entités de moins de 50 employés, la croissance des entrées de commandes se révèle plus importante. Ce décalage correspond à une reprise différée des activités entre grandes et petites entreprises.

Reste que ces anticipations positives en terme de volumes d'affaires occultent l'existence de cas individuels qui sont toujours pénalisés par le choc monétaire de 2015, selon le directeur de la CEP Patrick Linder. La faiblesse des marges continue aussi d'entraver la compétitivité de la place industrielle.

Depuis plus de trois ans, le volume d'investissement demeure le domaine de préoccupation principal du secteur secondaire de la région. Si les capacités de financement de la technologie et du développement de projets se sont reconstituées dans les grandes entreprises, les plus petites peinent encore à investir pour maintenir leur compétitivité.

ats/al