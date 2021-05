50 % des 350 cadres supérieurs et dirigeants de la place financière luxembourgeoise interrogés en avril 2021 par Luxembourg for Finance, l'Agence de développement de la place financière, estiment que la résilience de l'industrie mondiale des services financiers prévaudra à moyen terme. Ceci représente une augmentation de 7% par rapport à octobre 2020. Seulement 24% estiment que la conjoncture devient plus instable et 23% s'attendent à des risques et des perturbations majeurs à l'avenir.



La gestion des risques liés au changement climatique, à la géopolitique et à l'incertitude économique est la principale préoccupation des dirigeants du secteur des services financiers pour les 12 et 24 prochains mois. Les faillites liées à la crise du Covid sont considérées comme un risque moins pressant, ayant été évaluées dans une large mesure.