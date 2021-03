Option Finance et Funds Magazine ont remis les Trophées de l'Asset Management 29/03/2021 | 15:17 Envoyer par e-mail :

Option Finance et Funds Magazine, en association avec Deloitte et State Street, avec le partenariat de 2AM et le soutien de l'AFG et l'AF2I, ont remis pour leur 8ème édition, les Trophées de l'Asset Management. Le prix de la communication ISR a été décerné à CPR Asset Management. Le Prix de la philanthropie a été remis à Eleva Capital. Ecofi est le lauréat du Prix du service clients. Schroders a pour sa part reçu le Prix de la société de gestion étrangère. Enfin, le prix de la société de gestion entrepreneuriale a été décerné à Sanso Investment Solutions.





