Options : Vendre une option à découvert, opportunités et risques

Résultat à l'échéance avec l'aménagement de la position (vente put 5100 et vente du call 5500)

Résultat à l'échéance avec l'aménagement de la position (vente put 5100 et vente du call 5500)



Voilà un exemple d’utilisation des options dans un schéma de vente. Les traders ont la fibre ou non pour la mise en place de ce genre de combinaisons car il convient d’avoir les bons réflexes en cas de débordement. Cela ne s’improvise pas, à défaut de vous lancer dans ces stratégies plus risquées vous connaitrez au moins l’existence de ces opportunités de marchés que guettent les opérateurs. Ces derniers veulent profiter des phases de stabilité durable, ou, en cas de forte poussée de volatilité, de primes significatives à encaisser sur des prix d’exercice souvent loin du niveau du sous-jacent.



Lors de la mise en place de ce type de combinaison à la vente, le risque, comme on l’a vu, existe, ce qui fait que le broker demande un « dépôt de garantie » qui correspond à un certain niveau de perte (sur une estimation de 300 points de variation environ sur le CAC40). Les opérateurs les plus initiés n’hésitent pas à cumuler les ventes de strangle sur d’autres prix d’exercice pour élargir davantage les plages de gains , d’augmenter le crédit et par conséquent, d’intensifier les possibilités d’aménagements pour réduire le risque au fil du temps. Exercice passionnant.



Les extrêmes du graphique mettent en exergue les pertes potentielles en cas de fort décalage du CAC40. Cependant la plage 5120/ 5580 procure un espace de gain substantiel car il représente par rapport à 5400 points (niveau de future 09/2018 lors du montage) des écarts de 4% à la baisse et 3.3% à la hausse, soit une fourchette de 460 points.Imaginons un fort décalage à la baisse sur le CAC40 à 5250 points avec un potentiel baissier non épuisé. Il faudra redescendre le put 5200 sur 5100 pour éviter de le débordement.Les initiés auront déjà compris qu’il faudra, en fait, acheter un put spread 5200/5100 qui devrait valoir autour de -35.Après l’opération, la position se composera, d'un put vendu 5100 (l’achat du put 5200 venant déboucler la vente initiale) et toujours de la vente du call 5500. Le crédit de 80 points se verra amputé de 35, ce qui génèrera un nouveau solde de 45 soit 450 euros par contrat.Si vous êtes encore hyper concentré……vous pouvez calculer les nouvelles bornes « point mort ».Bon, je vous donne le résultat : nouveau crédit de 80-35 = 45Ce qui fait à la baisse 5100 - 45 = 5055 et la hausse 5500 + 45 = 5545 points, soit un espoir de gains réduit (45) mais réalisé entre ces deux= 490 points (460 de base + 100 de décalage – [35*2] = 490)