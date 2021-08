Or : Près de 30% des exportations d'or du Brésil sont illégales, selon un rapport

Au Brésil, les mineurs sauvages extraient souvent de l'or dans des zones où aucune exploitation minière n'est autorisée, telles que des réserves naturelles protégées ou des terres indigènes.

Cette exploitation minière, réalisée sans tenir compte des réglementations environnementales, entraîne la déforestation de la forêt amazonienne et empoisonne les rivières avec du mercure.

Le rapport n'a pris en compte que l'or enregistré auprès du gouvernement fédéral afin de payer des taxes sur le métal précieux et a croisé ces données avec des images satellite sur les emplacements déclarés des mines.

Selon le rapport, la quantité d'or signalée en provenance des zones en question a dépassé la capacité des sources.

"Il y avait une tentative de blanchir cet or, de cacher sa véritable origine. Mais en le recoupant avec des images, il est impossible que cet or provienne de l'origine déclarée", a déclaré Raoni Rajao, professeur de gestion environnementale à l'Université fédérale de Minas Gerais et auteur du rapport. Pour 6,3 tonnes d'or, la zone déclarée aux autorités comme étant l'origine de l'or ne présentait aucune preuve d'exploitation minière sur les images satellite.

Plus d'or exporté que déclaré

Le reste proviendrait d'endroits bordant des zones protégées qui montrent des signes d'occupation par des mineurs. Les données gouvernementales montrent que 111 tonnes d'or ont été exportées en 2020, soit plus que la production totale de 92 tonnes, ce qui indique également qu'une partie pourrait provenir de sources illégales, selon le rapport. Le ministère brésilien des Mines et de l'Énergie n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. En 2019 et 2020, le Canada, la Suisse et la Grande-Bretagne ont acheté 72 % des exportations d'or du Brésil.