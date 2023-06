Les investisseurs attendent un point d'étape du président de la banque centrale américaine cet après-midi pour affiner leurs pronostics macroéconomiques. Le moral est plutôt bon avant d'attaquer une saison des résultats semestriels qui sera probablement marquée par une dégradation des performances. Mais les financiers portent le regard au-delà, en jouant la réaccélération qui suivra l'atterrissage économique en douceur. En tout cas c'est le plan.

C'est l'été sur le calendrier et un peu aussi pour les marchés actions, dont certains affichent des progressions considérables en 2023, à l'image de l'Euro Stoxx 50 européen (+14,5%), du Topix japonais (+21,4%) et du Nasdaq 100 américain (+37,8%).

Ça monte plutôt fort sur les marchés boursiers cette année, mais pour sa reprise après un weekend de trois jours, Wall Street n'a pas fait mieux que l'Europe en terminant en retrait mardi soir. Le Nasdaq 100 a limité ses pertes à 0,1%, pendant que le S&P500 (-0,5%) et le Dow Jones (-0,7%) baissaient davantage. Le secteur technologique a encore tenu la baraque pendant que l'énergie et les matières premières piquaient du nez. L'immobilier a aussi souffert : le marché a choisi le verre à moitié vide entre des indicateurs inquiétants pour le marché des bureaux et des commerces et des statistiques plus solides que prévu au niveau des permis de construire de mai.

Notez bien qu'une certaine forme d'attentisme s'est installée avant l'audition de Jerome Powell cet après-midi par la commission des services financiers de la Chambre des représentants dans le cadre de son compte-rendu semestriel. Ce type de rendez-vous n'est pas une science exacte, mais le patron de la Fed ne devrait pas changer de ton par rapport à ce qui a été dit la semaine dernière, à savoir que la banque centrale a fait une pause dans son cycle de resserrement monétaire en juin mais qu'elle prévoit de le reprendre pour piquer l'épisode inflationniste avec ses banderilles finales. Le marché des contrats à terme mise à 77% sur une hausse de taux de 25 points de base aux Etats-Unis le 26 juillet prochain.

Les marchés actions ont l'air d'avoir pris leur parti de cette situation, tant qu'elle ne génère pas de gros pépin économique. La multiplication des papiers sur les tensions dans certains compartiment du marché de la dette (ici ou là) suffit à prouver que certains sujets sont sensibles, mais rien n'a encore vraiment craqué et les projections pour l’économie américaine sont meilleures qu'elles ne l'étaient fin avril. A Wall Street, le rebond 2023 s'est largement appuyé, on le sait, sur les grosses capitalisations technologiques et sur les promesses de l'intelligence artificielle, ce qui revient à peu près à parler des mêmes entreprises. Mais on note un frémissement depuis le début du mois de juin, puisque la hausse s'est un peu démocratisée avec une accélération des petites et des moyennes valeurs, grandes oubliées du début d'année.

Dans le volet économico-politique, on avait quitté les Etats-Unis et la Chine sur une poignée de mains entre Antony Blinken et Xi Jinping lundi soir. On retrouve les deux pays avec Joe Biden qui qualifie le leader chinois de dictateur. C'est probablement vrai, mais disons qu'en langage diplomatique, ça ne rentre pas vraiment dans la sémantique de l'apaisement. L'inflation britannique reste désespérément élevée (8,7% sur un an, plus forte que prévu) en amont de la réunion de la BOE jeudi.

Côté sociétés, la spéculation est forte sur le dossier Covestro, courtisé par ADNOC, le holding pétrolier d'Abu Dhabi. L'ancienne filiale de Bayer spécialisée dans les polymères pourrait recevoir une offre dans la zone de 50 EUR par action, aux dernières rumeurs, soit une valorisation de l'ordre de 10 Mds€. Pendant ce temps, la moisson de contrats continue au salon aéronautique de Paris pour les industriels du secteur. Et Fedex a publié des prévisions décevantes qui pénalisent le titre hors séance aux Etats-Unis.

Le Japon relève la tête ce matin, avec un Nikkei 225 en hausse de 0,6% en clôture. Ça coince toujours en Chine en revanche, où Shanghai rend 0,7% et Hong Kong plus de 2%, alors que les investisseurs se désespèrent de voir le pays prendre des mesures pour doper une dynamique économique anémique. La Corée du Sud, Taiwan et l'Australie baissent aussi. L'Inde grappille 0,2% mais la séance est loin d'être terminée. L'Europe devrait ouvrir autour de l'équilibre, sans doute en légère hausse mais la tendance est fragile.

Les temps forts économiques du jour

L'inflation britannique de mai est à peu près le seul indicateur macro majeur du jour (8h00). Le patron de la Fed, Jerome Powell, sera auditionné par la commission des services financiers de la Chambre des représentants dans le cadre de sa mise à jour semestrielle (16h00). Tout l'agenda ici.

L'euro varie peu à 1,0913 USD. L'once d'or recule à 1936 USD. Le pétrole est stable, avec un Brent de Mer du Nord à 76,04 USD le baril et un brut léger américain WTI à 71,37 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans s'établit à 3,74%. Le bitcoin se négocie autour de 26 750 USD.

Accor : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 40 à 42 EUR.

Adidas : UBS passe de neutre à acheter en visant 216 EUR.

Adyen : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 1657 à 1983 EUR.

Barclays : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 235 à 205 GBp.

BASF : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 49 à 47 EUR.

BB Biotech : Equita passe de conserver à acheter.

Biotage : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 263 à 180 SEK.

Carrefour : Kepler Cheuvreux reprend le suivi à l'achat en visant 22,40 EUR.

Clas Ohlson : SEB passe de conserver à acheter en visant 100 SEK.

Evolution AB : J.P. Morgan démarre le suivi à neutre en visant 1370 SEK.

Getinge : AlphaValue passe d'accumuler à acheter en visant 307 SEK.

Hikma : Liberum démarre le suivi à l'achat en visant 2350 GBp.

Husqvarna : DNB passe de vendre à conserver en visant 94 SEK.

Kering : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 690 à 685 EUR.

Kojamo : Barclays passe de surpondérer à souspondérer en visant 9 EUR.

Lanxess : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 30 EUR.

Lloyds Banking Group : BNP Paribas Exane passe de surperformance à neutre en visant 52 GBp.

Mensch und Maschine Software : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 72 EUR.

NatWest : BNP Paribas Exane passe de neutre à sousperformance en visant 280 GBp.

Neste Oyj : J.P. Morgan reste surpondérer avec un objectif de cours réduit de 53 à 50 EUR.

Novozymes : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 400 à 380 DKK.

Oxford Biomedica : J.P. Morgan démarre le suivi à neutre en visant 495 GBp.

James Place : Barclays passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 1500 GBp.

En France

Air India va commander 220 Boeing et 250 Airbus.

Engie et Meridiam achètent BTE Renewables pour se renforcer en Afrique.

Airbus et STMicroelectronics scellent un partenariat pour l'électrification des avions.

Teleperformance étend son partenariat avec Microsoft et lance TP GenAI.

Canal+ (Vivendi) va investir 300 M$ dans la plateforme de streaming asiatique Viu.

Imerys équipe son usine de Willebroek d'une unité de valorisation du syngas.

Gecina a sécurisé 1 Md€ de cessions en 2023.

35% des droits à dividende d'Elis exercés en actions.

Clariane (ex-Korian) signe une nouveau partenariat de développement avec la Banque des Territoires.

Chargeurs renforce sa présence en Arabie Saoudite.

Engie s'associe à DBT pour équiper la chaine B&B hôtels.

Sidetrade remporte un contrat avec un géant allemand des sciences de la vie.

OSE Immuno reçoit un financement de 1,5 M€ de Bpifrance.

Alan Allman Associates relève son objectif de chiffre d'affaires pour 2025.

Entech finalise un projet avec Neoen.

Akkadian lance une nouvelle procédure contre Erytech.

TotalEnergies, Samse et Bénéteau mettent au paiement leurs dividendes finaux.

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Fedex : le titre perd 3% hors séance après la publication des résultats trimestriels.

