Orange : Décryptage du palmarès du CAC 40 à la clôture - Vendredi 11 janvier 2019 La plus forte hausse

(+1,47% à 13,77 euros)Orange a profité du regain de spéculation après un article du magazine français Challenges, selon lequel le président du groupe de télécommunications et de médias Altice, Dexter Goei, et le directeur général d'Iliad Thomas Reynaud se seraient rencontrés hier lors d'un déjeuner. Cette information relance les rumeurs autour d'une possible consolidation des télécoms.