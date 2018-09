Orange Slovensko choisit le satellite EUTELSAT 16A pour élargir son offre de télévision payante en Slovaquie

La nouvelle plateforme s’adressera à un public slovaque élargi pour devenir l'un des piliers de l'offre de convergence déployée par Orange Slovensko.

Regulatory News:

Orange Slovensko a signé avec Eutelsat Communications (Paris:ETL) (Euronext Paris : ETL) un premier contrat pluriannuel dans le but d’élargir son offre de télévision payante par satellite et couvrir l’ensemble du territoire slovaque.

En Slovaquie, la position 16° Est constitue d’ores et déjà un pôle audiovisuel de premier plan, grâce à l’exceptionnelle programmation de chaînes destinées aux téléspectateurs slovaques. Cette diffusion via EUTELSAT 16A permettra à Orange Slovensko d’étendre son offre actuelle aux foyers restés à l’écart du réseau FTTH.

D’après ce contrat avec Eutelsat, 38 chaînes, dont une majorité en HD, seront diffusées via la nouvelle plateforme. Celle-ci se déclinera en trois grandes offres, auxquelles s’ajouteront des options thématiques et premium, pour un coût mensuel démarrant à six euros. Le nouveau service assure notamment la distribution exclusive des chaînes Orange Sports qui diffusent les matchs de la Ligue des Champions sur le territoire slovaque pour les trois prochaines saisons, ainsi que d'autres contenus prisés autour du football, du hockey, du basketball et des arts martiaux mixtes (MMA).

Pavol Lančarič, Directeur général d’Orange Slovensko a déclaré : « A travers le déploiement de notre propre offre Orange de télévision par satellite, nous allons accroître de manière spectaculaire la disponibilité de nos services de télévision auprès notre base d’abonnés. Les contenus premium diffusés par notre bouquet seront accessibles à quasiment tous les Slovaques. »

Michel Azibert, Directeur commercial et du développement d’Eutelsat, a ajouté : « Nous sommes ravis de contribuer aux côtés d’Orange Slovensko au développement de leur offre de télévision, désormais accessible à tous en Slovaquie. Ce contrat démontre la capacité des satellites à couvrir des audiences variées à travers un territoire donné, tout comme la force de la couverture d’EUTELSAT 16A en Europe centrale. Nous nous réjouissons de continuer notre collaboration avec Orange Slovensko à mesure que leur offre évolue afin de garantir aux téléspectateurs à travers tout le pays un contenu de la meilleure qualité possible. »

Eutelsat sera présent à l’IBC, du 14 au 18 septembre, hall 1, stand D.59

A propos d'Eutelsat Communications

Créé en 1977, Eutelsat Communications est l’un des grands opérateurs mondiaux de satellites de communication. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse plus de 6 900 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires de 46 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service.

Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com

