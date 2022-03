Orange et MasMovil vont fusionner leurs activités en Espagne

PARIS/MADRID (Reuters) - Orange est entré en négociations exclusives avec MasMovil pour fusionner leurs activités en Espagne dans le cadre d'une coentreprise détenue à parts égales pour une valeur d'entreprise totale de 19,6 milliards d'euros, ont annoncé mardi les deux opérateurs.

Ce rapprochement, censé être finalisé d'ici le deuxième trimestre 2023, valorise les activités d'Orange en Espagne à 8,1 milliards d'euros. Il doit permettre des synergies de plus de 450 millions d'euros par an à partir de la troisième année suivant la réalisation de la transaction, sur fond d'investissements nécessaires au développement de la 5G.

Le nouvel ensemble représente un chiffre d'affaires de plus de 7,5 milliards d'euros et un bénéfice brut (EBITDAaL) de plus de 2,2 milliards d'euros, avec, en cumulé, plus de 7 millions de clients fixes et plus de 20 millions d'abonnés mobiles.

"Si l'opération reçoit le feu vert (des autorités), cela pourrait ouvrir la porte à quantité d'autres alliances sur des marchés tels que l'Italie, le Portugal et le Royaume-Uni. Le secteur surveillera la situation très attentivement", a déclaré Kester Mann, analyste chez CCS Insight.

Après la France, l'Espagne est le deuxième marché d'Orange, où les quatre principaux opérateurs, avec Telefonica et Vodafone, se livrent une guerre des prix qui pèse depuis plusieurs années sur les revenus et les marges du groupe français.

À la Bourse de Paris, l'action Orange gagnait environ 2,4% dans les premiers échanges tandis qu'à Londres, Vodafone reculait de 2,2%. MasMovil, propriété de fonds d'investissements, n'est pas coté.

Telefonica prenait 3% à la Bourse de Madrid, les investisseurs misant sur un effet favorable de la réduction du nombre d'opérateurs sur le marché espagnol des télécoms.

"La création de cette joint-venture avec Masmovil est une très bonne nouvelle", a déclaré dans un communiqué le PDG d'Orange, Stéphane Richard, qui doit céder la direction générale du groupe à Christel Heydemann le 4 avril. "Notre projet d'accord s'appuie sur une coopération fructueuse déjà existante, visant à créer un acteur plus important disposant des ressources nécessaires pour réaliser les investissements requis au développement du marché espagnol."

Si un accord est effectivement conclu, Orange disposera d'une option pour prendre le contrôle de la future entité en cas d'introduction en Bourse.

Lazard Frères est intervenu en tant que conseil financier d'Orange. Goldman Sachs Bank Europe est intervenu en tant que conseil financier de Masmovil et BNP Paribas est intervenu en tant que conseil financement de Masmovil.

(Reportage Sudip Kar-Gupta, Inti Landaurpo, Andres Gonzalez, Nicolas Delame et Bertrand Boucey, avec la participation de Supantha Murkherjee; édité par Blandine Hénault)