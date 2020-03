Orano : Information suite aux rachats partiels des souches 2020 et 2021

Information relative à l'acquisition sur le marché ou hors marché en une ou plusieurs fois de plus de 10% de titres représentant un même emprunt obligataire en application de l'article 238-2 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers et à d’autres rachats d’obligations

Regulatory News:

Conformément aux dispositions de l’article L.213-0-1 du Code monétaire et financier et de l’article 238-2 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, Orano (l’Emetteur) annonce que l’Emetteur et une de ses filiales ont acheté plus de 10% des titres de l’emprunt obligataire identifié ci-dessous :

Code ISIN Marché Nombre

de titres

émis Date

d’échéance Nombre de

titres

achetés par

l’Emetteur

et une de

ses filiales Nombre de

titres

restant en

circulation Nombre de

titres

détenus par

l’Emetteur

et une de

ses filiales FR0011560986 Euronext Paris 5.000 04/09/2020 528 4.472 528

L’Emetteur annonce également que l’Emetteur et une de ses filiales ont procédé au rachat de 399 titres de l’emprunt obligataire d’un montant de 750 millions d’euros réalisé le 22 septembre 2010 et venant à échéance le 22 mars 2021 (ISIN : FR0010941690). En conséquence, l’encours de cette souche restant en circulation s’élève à 730.050.000 d’euros (représenté par 14.601 titres).

