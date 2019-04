Orano : Med étend ses capacités de production en France et aux Etats-Unis

Regulatory News:

Orano Med annonce aujourd’hui l’investissement de 15 millions d’euros en France et aux Etats-Unis pour accélérer le développement de solutions thérapeutiques utilisant les propriétés radioactives du plomb-212 (212Pb) dans la lutte contre le cancer. Ces investissements permettront d’accroitre les capacités techniques et de production des deux principales installations d’Orano Med pour faire face aux besoins des développements précliniques et cliniques.

Le plomb-212 est un isotope rare produit par Orano Med et utilisé pour des traitements dits d’alphathérapie ciblée, une approche prometteuse dans la lutte contre les cancers pour lesquelles les options thérapeutiques sont limitées. Cette approche assure le ciblage spécifique des cellules cancéreuses et leur destruction tout en limitant l’impact sur les cellules saines grâce aux propriétés des émetteurs alpha dont le plomb-212 fait partie.

Concrètement, ces investissements permettront de doubler la surface du laboratoire Maurice Tubiana à Bessines-sur-Gartempe en France pour accroître ses capacités de production en plomb-212. Ils financeront également l’installation d’une salle blanche en vue d’obtenir la qualification « Etablissement Pharmaceutique » par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, étape nécessaire avant l’envoi de doses cliniques pour la réalisation d’essais thérapeutiques en Europe.

Aux Etats-Unis, les capacités du Domestic Distribution & Purification Unit (DDPU) situé près de Dallas au Texas seront elles aussi étendues pour permettre la gestion de plusieurs essais cliniques en parallèle, tout en accélérant la recherche préclinique d’Orano Med sur des peptides1 radiomarqués au plomb-212, grâce à de nouveaux laboratoires de Recherche & Développement et l’achat d’équipements spécifiques pour le développement et la synthèse de nouvelles molécules.

« Nous avons atteint aujourd’hui un niveau de confiance suffisant dans le potentiel de nos thérapies au plomb-212 pour lancer ces investissements nécessaires à notre développement » a déclaré Julien Dodet, directeur d’Orano Med, lors du symposium international sur l’alphathérapie ciblée qui a lieu cette semaine à Ottawa. « Ils nous permettront à la fois d’assurer l’approvisionnement en plomb-212, la production et l’expédition de doses cliniques pour nos prochains essais mais également de renforcer notre potentiel de développement de nouvelles molécules pour enrichir notre portefeuille de nouvelles thérapies. Ce programme d’investissement se déroulera jusqu’à mi-2020 ».

À propos d’Orano

Orano valorise les matières nucléaires afin qu’elles contribuent au développement de la société, en premier lieu dans le domaine de l’énergie.

Le groupe propose des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible nucléaire des matières premières au traitement des déchets. Ses activités, de la mine au démantèlement en passant par la conversion, l’enrichissement, le recyclage, la logistique et l’ingénierie, contribuent à la production d’une électricité bas carbone.

Orano et ses 16 000 collaborateurs mettent leur expertise, leur recherche permanente d’innovation, leur maîtrise des technologies de pointe et leur exigence absolue en matière de sûreté et de sécurité au service de leurs clients en France et à l’international.

Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

À propos d’Orano Med

Orano Med est une société alliant biotechnologies et nucléaire pour développer de nouvelles thérapies dans la lutte contre le cancer. Orano Med a développé un procédé unique permettant l’extraction du plomb-212 (212Pb), un métal rare utilisé en alphathérapie ciblée, une approche novatrice et prometteuse en médecine nucléaire permettant de cibler et détruire les cellules cancéreuses, en limitant l’impact sur les cellules saines environnantes. Avec ses partenaires, Orano Med poursuit le développement de thérapies efficaces pour répondre aux besoins des patients.

Plus d’informations sur www.oranomed.com, @OranoMed

______________________________

1 Les peptides sont des entités chimiques constitués d’acides aminés et constituent une des principales sources de médicaments sur le marché actuel. Ils peuvent être naturels ou synthétisés chimiquement et ont la capacité à se lier à une cible moléculaire (comme des récepteurs spécifiques à certains cancers par exemple).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190404005642/fr/