Orano : Mise à jour du Programme EMTN

Regulatory News:

Orano annonce la mise à jour de son programme d’Euro Medium Term Notes (EMTN). Le Prospectus de Base du Programme a reçu un visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 5 avril 2019. Il offre un cadre juridique destiné à régir à l’avance les opérations de financement obligataire qui seraient réalisées par Orano.

Orano est actuellement noté BB+ (perspective négative) par S&P Global Ratings France SAS.

Le Prospectus de Base du Programme, peut être consulté sur le site internet d’Orano à l’adresse suivante : https://orano.group/fr/finance/informations-sur-la-dette.

