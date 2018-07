Orano: Résultats semestriels 2018 0 0 27/07/2018 | 07:56 Envoyer par e-mail :

) Résultat opérationnel en nette amélioration (163 M€, soit une var. de + 184 M€), en lien avec l’absence de pertes de valeur et de provisions significatives sur la période

Bonne résilience de l’EBE, dans un contexte de marché qui reste difficile

(marge EBE / CA à 25,1 %, contre 26,5 % au 30 juin 2017)

(marge EBE / CA à 25,1 %, contre 26,5 % au 30 juin 2017) Forte progression du cash-flow net1, à - 73 M€ (contre - 439 M€ au 30 juin 2017) Résultats net part du groupe en dégradation, en raison de facteurs exogènes Résultat financier en forte baisse (- 342 M€, soit une var. de - 221 M€) : Faible rendement des actifs dédiés en lien avec la performance négative des marchés financiers, désormais reflétée en totalité en compte de résultat

(IFRS 9) Impact défavorable de la baisse du taux d’actualisation des obligations de fin de cycle

En conséquence, résultat net part du groupe en retrait, à - 205 millions d’euros (contre - 154 millions d’euros au 30 juin 2017) Renforcement de la liquidité avec la signature d’une nouvelle ligne de crédit syndiqué Le Conseil d’Administration d’Orano, réuni hier sous la présidence de Philippe Varin, a arrêté les comptes clos au 30 juin 2018. A propos des résultats, Philippe Knoche, Directeur Général, a déclaré : « Les premiers résultats semestriels d’Orano sont marqués par des prises de commandes d’1 milliard d’euros, notamment en Asie, et par une très nette amélioration de notre cash-flow net, malgré un marché qui reste difficile. Cela confirme à la fois la confiance de nos clients mais également le redressement économique de notre groupe, qui devrait s’illustrer par le retour à un cash-flow net positif dès cette année. Ces résultats confortent notre confiance dans l’avenir : Orano dispose des technologies et compétences pour être un acteur majeur de l’industrie nucléaire et contribuer à fournir une électricité compétitive, sûre et bas carbone. » _______________

1 Chiffre d’affaires à données comparables et cash-flow net des activités de l’entreprise définis en Annexe 2. À propos d’Orano Orano valorise les matières nucléaires afin qu’elles contribuent au développement de la société, en premier lieu dans le domaine de l’énergie. Le groupe propose des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible nucléaire des matières premières au traitement des déchets. Ses activités, de la mine au démantèlement en passant par la conversion, l’enrichissement, le recyclage, la logistique et l’ingénierie, contribuent à la production d’une électricité bas carbone. Orano et ses 16 000 collaborateurs mettent leur expertise, leur recherche permanente d’innovation, leur maîtrise des technologies de pointe et leur exigence absolue en matière de sûreté et de sécurité au service de leurs clients en France et à l’international. Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire. I. Analyse des chiffres clés du groupe Conformément à la norme IFRS 15 d’application obligatoire au 1er janvier 2018, les données comparatives ont été retraitées par rapport aux données publiées l’année précédente. Les impacts de ces retraitements sont détaillés dans la note 22 des comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2018. L’ensemble des variations commentées ci-dessous sont calculées à partir des données 2017 (au 30 juin ou au 31 décembre) retraitées de l’application de cette norme. En millions d’euros S1 2018 S1 2017 (*) Variation Chiffre d’affaires 1 713 1 794 - 81 M€ Résultat opérationnel 163 (21) + 184 M€ Excédent brut d’exploitation 429 476 - 47 M€ Résultat net part du groupe (205) (154) - 51 M€ Cash-flow opérationnel 167 (83) + 250 M€ Cash-flow net des activités de l’entreprise (73) (439) + 366 M€ En milions d'euros 30-juin-18 31-déc.-17 (*) Variation Carnet de commandes 33 189 33 594 - 405 M€ Endettement financier net 2 545 3 036 - 491 M€ (*) Données retraitées, en application de la norme IFRS 15 Les indicateurs financiers sont définis dans le lexique financier en Annexe 2 – Définitions. Carnet de commandes Le carnet de commandes d’Orano s’élève à 33,2 milliards d’euros au 30 juin 2018, en léger retrait par rapport au 31 décembre 2017 (33,6 milliards d’euros). Il représente plus de 8 années de chiffre d’affaires. Les prises de commandes sur les 6 premiers mois de l’année 2018 s’élèvent à 1 milliard d’euros et concernent principalement des contrats signés avec des clients asiatiques et américains. Chiffre d’affaires Le chiffre d’affaires d’Orano atteint 1 713 millions d’euros sur les 6 premier mois de l’année 2018, en baisse par rapport au 1er semestre 2017 (1 794 millions d’euros, soit - 4,5 % ; - 3,9 % à données comparables), conformément aux anticipations du groupe en matière d’écoulement de son carnet de commandes. La part du chiffre d’affaires réalisé avec des clients localisés à l’international atteint 51 % au 1er semestre 2018, stable par rapport à la même période sur 2017 (50 %). Pour ce qui concerne la part du chiffre d’affaires réalisé avec des clients asiatiques, celle-ci atteint 26 % du chiffre d’affaires au 30 juin 2018, contre 22 % à la même période l’année dernière. Le chiffre d’affaires de l’activité Mines s’élève à 555 millions d’euros, en recul de 11,5 % par rapport au 30 juin 2017 (- 10,7 % à données comparables). Le retrait des volumes vendus sur la période (- 12 %), qui avait été anticipé du fait de la structure d’écoulement du carnet de commandes, explique cette évolution. L’effet de change a un impact négatif de 5 millions d’euros sur la période.

s’élève à 555 millions d’euros, en recul de 11,5 % par rapport au 30 juin 2017 (- 10,7 % à données comparables). Le retrait des volumes vendus sur la période (- 12 %), qui avait été anticipé du fait de la structure d’écoulement du carnet de commandes, explique cette évolution. L’effet de change a un impact négatif de 5 millions d’euros sur la période. Le chiffre d’affaires de l’Amont s’établit à 288 millions d’euros, soit une baisse de 12,7 % par rapport au 1 er semestre 2017 (- 15,5 % à données comparables). Ce retrait, attendu, s’explique principalement par une baisse des volumes vendus d’UTS (enrichissement) ainsi que par une baisse du prix de vente moyen issu des contrats écoulés sur la période. L’effet de change a un impact positif de 9 millions d’euros sur la période.

s’établit à 288 millions d’euros, soit une baisse de 12,7 % par rapport au 1 semestre 2017 (- 15,5 % à données comparables). Ce retrait, attendu, s’explique principalement par une baisse des volumes vendus d’UTS (enrichissement) ainsi que par une baisse du prix de vente moyen issu des contrats écoulés sur la période. L’effet de change a un impact positif de 9 millions d’euros sur la période. Le chiffre d’affaires de l’Aval , qui inclut les activités Recyclage, Logistique, Démantèlement & Services, ainsi que Projets, ressort à 862 millions d’euros, soit une progression de 4,8 % par rapport au 30 juin 2017 (+ 6,9 % à données comparables). Les pertes de production des sites de La Hague et de Melox (conflit social et difficultés techniques) ainsi que la baisse du volume d’activité dans la Logistique sont plus que compensées par la hausse de l’activité avec des clients étrangers dans les autres activités. L’effet de change a un impact négatif sur la période de 14 millions d’euros.

, qui inclut les activités Recyclage, Logistique, Démantèlement & Services, ainsi que Projets, ressort à 862 millions d’euros, soit une progression de 4,8 % par rapport au 30 juin 2017 (+ 6,9 % à données comparables). Les pertes de production des sites de La Hague et de Melox (conflit social et difficultés techniques) ainsi que la baisse du volume d’activité dans la Logistique sont plus que compensées par la hausse de l’activité avec des clients étrangers dans les autres activités. L’effet de change a un impact négatif sur la période de 14 millions d’euros. Le chiffre d’affaires du « Corporate et autres activités », qui inclut les coûts corporate et Orano Med, atteint 8 millions d’euros contre 14 millions d’euros au 30 juin 2017. Résultat opérationnel Le résultat opérationnel d’Orano progresse de + 184 millions d’euros pour atteindre 163 millions d’euros au 30 juin 2018, contre - 21 millions d’euros au 30 juin 2017. Cette variation se détaille, par activité, de la façon suivante : Une progression de + 101 millions d’euros au niveau du résultat opérationnel de l’activité Mines . Celui-ci ressort à 226 millions d’euros, contre 125 millions d’euros au 30 juin 2017. Le résultat opérationnel du premier semestre 2017 avait été affecté par une perte de valeur de 107 millions d’euros au titre de la mine d’Imouraren au Niger.

. Celui-ci ressort à 226 millions d’euros, contre 125 millions d’euros au 30 juin 2017. Le résultat opérationnel du premier semestre 2017 avait été affecté par une perte de valeur de 107 millions d’euros au titre de la mine d’Imouraren au Niger. Un recul pour - 64 millions d’euros du résultat opérationnel de l’Amont, qui s’élève à - 58 millions d’euros, contre 6 millions d’euros au premier semestre 2017. Le résultat opérationnel est impacté principalement par (i) la baisse, attendue, des ventes d’enrichissement, (ii) la baisse des volumes de production dans la conversion, en lien avec la transition industrielle en cours du site de production Comurhex I vers Comurhex II, ainsi que par (iii) des pertes à terminaison sur la période, constatées au titre de nouveaux contrats de conversion et d’enrichissement dont la contribution au cash-flow net est positive.

A l’inverse, au 1er semestre 2017, le résultat opérationnel comprenait une perte de valeur sur l’actif industriel Comurhex II pour un montant de 118 millions d’euros. Une amélioration de + 27 millions d’euros dans l’Aval , qui enregistre un résultat opérationnel de 41 millions d’euros contre 14 millions d’euros au 30 juin 2017. Cette progression s’explique par la hausse de l’activité avec les clients étrangers, qui fait plus que compenser les pertes de production (conflit social et difficultés techniques) dans le Recyclage.

, qui enregistre un résultat opérationnel de 41 millions d’euros contre 14 millions d’euros au 30 juin 2017. Cette progression s’explique par la hausse de l’activité avec les clients étrangers, qui fait plus que compenser les pertes de production (conflit social et difficultés techniques) dans le Recyclage. Une augmentation de + 120 millions d’euros du résultat opérationnel du « Corporate et autres activités ». Celui-ci s’élève à - 46 millions d’euros à fin juin 2018, contre - 166 millions d’euros à la même période de l’année précédente, qui avait été impactée par (i) la dotation d’un aléa complémentaire, à hauteur de - 80 millions d’euros, au titre des obligations de fin de cycle relatives aux installations de l’amont ainsi que par (ii) un complément de dotation au titre du plan de départ volontaire. Résultat net part du groupe Le résultat financier s’élève à - 342 millions d’euros contre - 121 millions d’euros au 1 er semestre 2017, en raison notamment (i) de la diminution du rendement des 7,3 milliards d’euros d’actifs dédiés, qui s’élève à 23 millions d’euros au 30 juin 2018 contre 218 millions d’euros comptabilisés en résultat à la même période de l’année précédente, en raison de la performance négative des marchés financiers sur le premier semestre 2018 et de l’application concomitante de la norme IFRS 9 depuis le 1 er janvier 2018, ainsi que (ii) de l’impact de la baisse du taux d’actualisation sur les obligations de fin de cycle (y compris travaux restant à effectuer) pour - 86 millions d’euros ;

semestre 2017, en raison notamment (i) de la diminution du rendement des 7,3 milliards d’euros d’actifs dédiés, qui s’élève à 23 millions d’euros au 30 juin 2018 contre 218 millions d’euros comptabilisés en résultat à la même période de l’année précédente, en raison de la performance négative des marchés financiers sur le premier semestre 2018 et de l’application concomitante de la norme IFRS 9 depuis le 1 janvier 2018, ainsi que (ii) de l’impact de la baisse du taux d’actualisation sur les obligations de fin de cycle (y compris travaux restant à effectuer) pour - 86 millions d’euros ; La charge nette d’impôt ressort à - 27 millions d’euros, contre - 57 millions d’euros au 30 juin 2017, soit une amélioration de + 30 millions générée notamment par le nouveau périmètre d’intégration fiscale constitué autour d’Orano depuis le 1er septembre 2017. En conséquence, le résultat net part du groupe passe de - 154 millions d’euros au 30 juin 2017 à - 205 millions d’euros au 30 juin 2018, du fait de la détérioration du résultat financier, impacté par la situation des marchés financiers. Cash-flow opérationnel L’excédent brut d’exploitation (EBE) d’Orano au 30 juin 2018 s’affiche à 429 millions d’euros, en retrait de - 47 millions d’euros par rapport au 1er semestre 2017 où il s’établissait à 476 millions d’euros. Cette baisse s’explique principalement par (i) l’impact de la réduction des volumes vendus, en lien avec la structure d’écoulement du carnet de commandes, dans la Mine et l’Amont, (ii) la transition de Comurhex I vers Comurhex II et par (iii) les pertes de production (conflit social et difficultés techniques) dans l’activité Recyclage, compensés en partie par (iv) la hausse de l’activité avec les clients étrangers de l’Aval ainsi que par (v) la contribution positive du nouveau plan de performance « Value 2020 ». Les commentaires par activité sont présentés en Annexe 1. L’évolution de la variation du BFR opérationnel est favorable (- 54 millions d’euros au 30 juin 2018 contre - 213 millions d’euros au 30 juin 2017) du fait de (i) la réception d’acomptes de clients asiatiques dans l’Aval, et de (ii) la diminution des stocks de conversion, en lien avec la transition industrielle en cours. Les investissements nets diminuent de 139 millions d’euros pour atteindre 205 millions d’euros au 30 juin 2018, contre 344 millions d’euros au premier semestre 2017. Ce montant comprenait l’acquisition des titres Orano Projets auprès de Framatome ainsi que l’acquisition d’intérêts minoritaires au sein des filiales de la plateforme du Tricastin, pour un montant total de 159 millions d’euros. Le cash-flow opérationnel d’Orano atteint ainsi 167 millions d’euros au 30 juin 2018, soit une progression de + 250 millions d’euros par rapport à 2017 à la même date. Comme indiqué ci-dessus, cette progression du cash-flow opérationnel est en partie liée au déploiement du plan de performance Value 2020. Celui-ci a permis de réaliser sur les 6 premiers mois de l’année 43 millions d’euros d’économies, dont 6 millions d’euros au titre des investissements. Cash-flow net des activités de l’entreprise Partant du cash-flow opérationnel, dont la composition est expliquée ci-dessus, le cash-flow net des activités de l’entreprise est obtenu en ajoutant notamment : Le coût cash de l’endettement, pour - 148 millions d’euros, contre - 107 millions d’euros au 30 juin 2017, soit une dégradation de - 41 millions d’euros du fait du paiement des intérêts sur une avance client dont le remboursement est intervenu sur la période.

Les dividendes versés aux minoritaires du groupe, pour - 61 millions d’euros (contre - 17 au 30 juin 2017) ;

Les décaissements d’impôts, pour - 11 millions d’euros, soit une réduction de 216 millions d’euros par rapport au premier semestre 2017 où ils atteignaient - 227 millions d’euros. Cette variation favorable s’explique par les paiements versés début 2017 au titre de la liquidation de l’IS 2016 ainsi que par les gains liés à la nouvelle intégration fiscale mise en place fin 2017.

La consommation de cash lié aux opérations de fin de cycle, pour - 8 millions d’euros (contre - 15 millions d’euros consommés au 30 juin 2017). Le cash-flow net des activités de l’entreprise s’élève ainsi à - 73 millions d’euros au premier semestre 2018, en ligne avec les anticipations du groupe, contre - 439 millions d’euros au premier semestre de l’année précédente. Au cours du second semestre, la hausse de l’activité, notamment dans l’Amont, en lien avec la saisonnalité des opérations, mais également la montée en puissance de Value 2020, visent à permettre au groupe d’atteindre un cash-flow net des activités de l’entreprise positif à fin d’année. Endettement financier net et trésorerie Au 30 juin 2018, Orano dispose d’une trésorerie nette de 1,85 milliard d’euros. Cette position de trésorerie est renforcée depuis le 11 juillet 2018 par une ligne de crédit syndiqué, confirmée et non tirée, d’un montant de 780 millions d’euros. Par ailleurs, au 30 juin 2018, la dette financière courante d’Orano s’élève à 300 millions d’euros et inclut principalement le remboursement d’une échéance obligataire prévue en septembre 2018 ainsi que les intérêts courus sur les emprunts obligataires. L’endettement financier net2 total du groupe s’élève à 2,5 milliards d’euros au 30 juin 2018, contre 3,0 milliards d’euros au 31 décembre 2017. Cette baisse de l’endettement net de - 0,5 milliard d’euros correspond globalement au produit des augmentations de capital réservées à Japan Nuclear Fuel Ltd (JNFL) et Mitsubishi Heavy Industries (MHI), d’un montant total de 500 millions d’euros réalisées le 26 février 2018. II. Faits marquants depuis la dernière publication Le groupe a remporté plusieurs contrats au cours du premier semestre 2018 notamment dans les domaines : du démantèlement (NDA/Royaume-Uni) ; de la logistique des déchets nucléaires et de la fourniture d’emballages d’entreposage (LLWR/Royaume-Uni, OPPD/Etats-Unis) ; du conditionnement de déchets, de l’ingénierie et des études liées au traitement et au recyclage du combustible usés (JNFL, clients Japonais, EnergoAtom/Ukraine).

Orano et CNNC, via sa filiale CNLA, ont trouvé un accord en juin 2018 pour les travaux préparatoires de l’usine chinoise de traitement et recyclage des combustibles usés d’une capacité de 800 tonnes. Cet accord, dont la réalisation s’étend jusqu’à la fin de l’année 2018, a fait suite à la signature en janvier dernier d’un protocole d’accord commercial. Compte-tenu de l’avancée des négociations, l’objectif est maintenant une signature du contrat principal avant la fin de l’année. _______________

2 Cf. définition en Annexe 2. Le projet Comurhex II, destiné à remplacer la capacité existante de Comurhex I, a progressé de façon satisfaisante sur le premier semestre. Les essais en actif ont été lancés au mois d’avril sur le site du Tricastin. Ils permettront d’obtenir les premières productions d’UF 6 avant la fin de l’année 2018.

avant la fin de l’année 2018. Comme indiqué ci-avant, Orano a mis en place sa première ligne de crédit syndiqué, d’un montant de 780 millions d’euros. Cette nouvelle facilité, signée avec un pool de neuf banques internationales le 11 juillet 2018, a une durée de 3 ans et inclut deux options d’extension d’un an chacune.

Du fait des conditions continuellement dégradées du marché de l’uranium naturel, Orano a accepté de prolonger pour une période indéterminée la mise sous cocon, effective depuis février 2018, de la mine de McArthur River et de l’usine de Key Lake qui en traite le minerai. Orano possède 30 % de la mine de McArthur River opérée par Cameco et dont la production 2017 s’est élevée à 16,1 millions de livres d’uranium (6 200 tonnes).

Compte tenu de ses propres approvisionnements et d’un accord en vertu duquel Orano peut emprunter 5,4 millions de livres d’uranium naturel (2 075 tonnes) auprès de Cameco jusqu’à fin 2023, le groupe n’anticipe pas d’impact sur les livraisons à ses clients. III. Perspectives financières confirmées Perspectives 2018 Le groupe vise pour 2018, malgré une baisse modérée du chiffre d’affaires : une marge d’EBE comprise entre 20 % et 23 % à normes comptables constantes, c’est à dire entre 19 % et 22 % après prise en compte de l’impact de l’application de la norme IFRS 15 ;

un cash-flow net des activités de l’entreprise positif. Perspectives 2020 Le groupe vise pour 2020, dans un contexte de retour à un chiffre d’affaires en croissance : un taux de marge d’EBE / Chiffre d’affaires compris entre 22 % et 25 % à normes comptables constantes, c’est à dire entre 21 % et 24 % après prise en compte de l’impact de l’application de la norme IFRS 15 ;

un cash-flow net des activités de l’entreprise durablement positif. Ces perspectives 2020 n’incluent pas le projet d’usine chinoise de traitement et recyclage des combustibles usés, en cours de négociation. Elles pourraient également faire l’objet d’un réexamen à l’issue de la révision de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) attendue d’ici la fin de l’année 2018. Calendrier prévisionnel 27 juillet 2018 – 09:00 CEST Webcast et conférence téléphonique Résultats semestriels 2018 Pour accéder à la présentation des résultats qui se tient ce jour à 9h00 (heure de Paris), vous pouvez suivre les liens ci-dessous : Version française : http://webcast.orano.group/20180727/resultats_semestriels_2018/startup.php Version anglaise : http://webcast.orano.group/20180727/2018_first_half_results/startup.php Nota bene Statut des comptes semestriels au 30 juin 2018 à l’égard de l’examen limité : Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels sont terminées et le rapport de certification des commissaires aux comptes est en cours d’émission. Informations importantes Ce document et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou d’achat ni la sollicitation de vente ou d’achat de titres de créance d’Orano dans une quelconque juridiction. La diffusion, la publication ou la distribution de ce document dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements. Le présent document constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017. Le présent document ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou la sollicitation d’une offre d’achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent document n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du Securities Act. Orano n’a pas l’intention d’enregistrer une offre en totalité ou en partie aux États-Unis ni de faire une offre au public aux États-Unis. Ce document contient des déclarations prospectives relatives à la situation financière, aux résultats, aux opérations, à la stratégie et aux perspectives d’Orano. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits et des services futurs ou les performances futures. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « planifier », « anticiper », « pourrait », « prévoir », ou « estimer », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction d’Orano estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les porteurs de titres de créance Orano sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d’Orano, qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics d’Orano, y compris ceux énumérés dans le Rapport Annuel d’Activité Exercice 1er septembre – 31 décembre 2017 d’Orano (consultable en ligne sur le site internet d’Orano à l’adresse : www.orano.group). L’attention des porteurs de titres Orano est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur Orano. Ces déclarations prospectives ne constituent donc pas des garanties quant à la performance future d’Orano. Ces déclarations prospectives ne peuvent être appréciées qu’à la date du présent document. Orano ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui est requis par les lois et règlements applicables. Annexe 1 – EBE par activité L’excédent brut d’exploitation (EBE) d’Orano au 30 juin 2018 s’affiche à 429 millions d’euros, en retrait de - 47 millions d’euros par rapport au 1er semestre 2017 où il s’établissait à 476 millions d’euros. Cette variation se décompose de la façon suivante : Un retrait pour - 15 millions d’euros dans l’activité Mines, où l’EBE s’élève à 323 millions d’euros contre 338 millions d’euros au 30 juin 2017, en lien avec le retrait des volumes vendus sur la période, mais compensé en partie par les effets du nouveau plan de performance.

où l’EBE s’élève à 323 millions d’euros contre 338 millions d’euros au 30 juin 2017, en lien avec le retrait des volumes vendus sur la période, mais compensé en partie par les effets du nouveau plan de performance. Une variation de - 105 millions d’euros de l’EBE de l’Amont , qui s’établit à 33 millions d’euros contre 139 millions d’euros au premier semestre de l’année précédente. Cette évolution s’explique par (i) la baisse, attendue, des ventes d’enrichissement ainsi que par (ii) la baisse des volumes de production dans la conversion, en lien avec la transition industrielle en cours du site de production Comurhex I vers Comurhex II.

, qui s’établit à 33 millions d’euros contre 139 millions d’euros au premier semestre de l’année précédente. Cette évolution s’explique par (i) la baisse, attendue, des ventes d’enrichissement ainsi que par (ii) la baisse des volumes de production dans la conversion, en lien avec la transition industrielle en cours du site de production Comurhex I vers Comurhex II. Une progression de + 55 millions d’euros dans l’Aval , où l’EBE s’élève à 151 millions d’euros contre 96 millions d’euros au 30 juin 2017, en lien avec l’évolution du chiffre d’affaires sur la période.

, où l’EBE s’élève à 151 millions d’euros contre 96 millions d’euros au 30 juin 2017, en lien avec l’évolution du chiffre d’affaires sur la période. Une augmentation de + 19 millions d’euros de l’EBE du « Corporate et autres activités » qui ressort à - 77 millions d’euros contre - 97 millions d’euros au 30 juin 2017, du fait d’une baisse des dépenses de restructurations sociales. Annexe 2 – Définitions A données comparables / à p.c.c. : à périmètre et taux de change constants.

à périmètre et taux de change constants. Besoin en fonds de roulement opérationnel (BFRO) : Le BFRO représente l’ensemble des éléments d’actifs circulants et des dettes directement liées aux opérations. Il comprend les éléments suivants : stocks et en-cours,

clients et comptes rattachés,

avances versées,

autres créances d’exploitation, produits à recevoir, charges constatées d’avance,

instruments dérivés de couverture et éléments couverts relatifs aux opérations commerciales.

moins : fournisseurs et comptes rattachés, avances reçues sur commandes (à l’exclusion des avances portant intérêt), autres dettes d’exploitation, charges à payer, produits constatés d’avance. NB : il n’inclut pas les créances et dettes hors exploitation, telles que notamment les dettes d’impôt sur les sociétés, les créances sur cessions d’immobilisations et dettes sur acquisitions d’immobilisations Carnet de commandes : Le carnet de commandes est valorisé sur la base des commandes fermes, à l’exclusion des options non confirmées, évaluées aux conditions économiques de la fin de période considérée. Les commandes en devises faisant l’objet d’une couverture de change sont évaluées au taux de change de couverture ; les commandes en devises non couvertes sont évaluées au taux de change du dernier jour de la période considérée. En ce qui concerne les contrats à long terme, comptabilisés selon la méthode de l’avancement, en cours de réalisation au moment de la clôture, le montant inclus dans le carnet de commandes correspond à la différence entre, d’une part le chiffre d’affaires prévisionnel du contrat à terminaison, et d’autre part le chiffre d’affaires déjà reconnu sur ce contrat ; il inclut par conséquent les hypothèses d’indexation et de révision de prix contractuelles prises en compte par le groupe pour l’évaluation du chiffre d’affaires prévisionnel à terminaison. Cash-flow net des activités de l’entreprise : Le cash-flow net des activités de l’entreprise est égal à la somme des éléments suivants : cash-flow opérationnel,

cash-flow des opérations de fin de cycle,

variation des créances et dettes non opérationnelles,

résultat financier payé,

impôt sur le résultat payé,

dividendes payés aux actionnaires minoritaires des filiales consolidées,

cash-flow net des activités cédées, abandonnées et destinées à être cédées, et cash-flow résultant de la cession de ces activités,

acquisitions et cessions d’actifs financiers courants et non courants à l’exception des dépôts bancaires constitués au titre des appels de marge sur instruments dérivés ou de collatéraux adossés à des financements structurés et des actifs financiers de gestion de trésorerie. Le cash-flow net des activités de l’entreprise correspond ainsi à la variation de dette nette (i) à l’exception des transactions avec les actionnaires d’Orano SA, des intérêts courus non échus de l’exercice et des écarts de conversion et (ii) y compris les intérêts courus non échus de l’exercice N-1. Cash-flow opérationnel (CFO) : Le cash-flow opérationnel (CFO) représente le montant des flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles avant impôts sur les sociétés. Il est égal à la somme des éléments suivants : l'EBE,

augmenté des moins-values ou minoré des plus-values sur cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles incluses dans le résultat opérationnel,

augmenté de la réduction ou minoré de l'augmentation du besoin en fonds de roulement opérationnel entre l’ouverture et la clôture de l’exercice (hors effet des reclassements, des écarts de conversion et des variations de périmètre),

minoré du montant des acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles, net des variations des comptes fournisseurs d'immobilisations,

augmenté des cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles incluses dans le résultat opérationnel, nettes des variations des comptes de créances sur cessions d'immobilisations,

augmenté des avances clients sur immobilisations reçues au cours de l’exercice,

augmenté des acquisitions (ou cessions) de sociétés consolidées (hors entreprises associées) nettes de la trésorerie acquise.

Dette nette (ou endettement net) : La dette nette est définie comme la somme des dettes financières courantes et non courantes, minorée de la trésorerie, des équivalents de trésorerie, des instruments financiers comptabilisés à l’actif du bilan couvrant les dettes financières, des dépôts bancaires constitués au titre des appels de marge sur instruments dérivés ou de collatéraux adossés à des financements structurés et des actifs financiers de gestion de trésorerie. Excédent brut d’exploitation (EBE) : L’EBE est égal au résultat opérationnel augmenté des dotations, nettes des reprises aux amortissements et provisions opérationnels. L’EBE est retraité de façon à exclure le coût des opérations de fin de cycle des installations nucléaires (démantèlement, reprise et conditionnement des déchets) effectuées au cours de l’exercice. Pour mémoire, les flux de trésorerie liés aux opérations de fin de cycle sont présentés séparément. Flux des opérations de fin de cycle : Cet indicateur traduit l'ensemble des flux de trésorerie liés aux opérations de fin de cycle et aux actifs de couverture de ces opérations. Il est égal à la somme des éléments suivants : revenus du portefeuille d'actifs de couverture, trésorerie issue des cessions d'actifs de couverture,

soultes reçues au titre du démantèlement des installations,

minorés des acquisitions d'actifs de couverture,

minorés des dépenses relatives aux opérations de fin de cycle effectuées au cours de l'exercice,

minorés des soultes versées au titre du démantèlement des installations. Annexe 3 – Compte de résultat En millions d'euros 30/06/2018

(6 mois) (**) 30/06/2017

(6 mois) (*) Var. S1 2018/ S1 2017 Chiffre d’affaires 1 713 1 794 - 81 M€ Coût des produits et services vendus (1 425) (1 441) + 16 M€ Marge brute 288 353 - 65 M€ Frais de Recherche et Développement (44) (41) - 3 M€ Frais commerciaux (16) (26) + 10 M€ Frais généraux et administratifs (35) (61) + 26 M€ Autres charges et produits opérationnels (29) (246) + 217 M€ Résultat opérationnel 163 (21) + 184 M€ Quote-part des résultats des coentreprises et

entreprises associées (4) 9 - 13 M€ Résultat opérationnel après quote-part des

résultats des coentreprises et entreprises

associées 159 (11) + 170 M€ Produits de trésorerie et d’équivalents de

trésorerie 13 7 + 6 M€ Coût de l’endettement financier brut (78) (113) + 35 M€ Coût de l’endettement financier net (65) (106) + 41 M€ Autres charges et produits financiers (277) (15) - 262 M€ Résultat financier (342) (121) - 221 M€ Impôts sur les résultats (27) (57) + 30 M€ Résultat net d’impôt des activités poursuivies (210) (190) - 20 M€ Résultat net d’impôt des activités cédées,

abandonnées ou destinées à être cédées 0 (2) + 2 M€ Résultat net de la période (210) (192) - 18 M€ Dont Résultat net part des minoritaires (5) (38) + 33 M€ Dont Résultat net part du groupe (205) (154) - 51 M€ (*) En application de la norme IFRS 15, les données comparatives 2017 ont été retraitées par rapport aux données publiées l’année précédente. (**) Application de la norme IFRS 9 au 1er janvier 2018. Annexe 4 – Tableau des Flux de Trésorerie consolidés En millions d’euros 30/06/2018

(6 mois) (**) 30/06/2017

(6 mois) (*) Var. S1 2018

/S1 2017 Capacité d’autofinancement avant intérêts et

impôts 366 456 - 90 M€ Intérêts nets et impôts versés (108) (298) + 190 M€ Capacité d’autofinancement après intérêts et

impôts 259 158 + 101 M€ Variation du Besoin en Fonds de Roulement (43) (202) + 159 M€ Flux net de trésorerie généré par l’activité 215 (44) + 259 M€ Flux net de trésorerie lié aux opérations

d’investissement (591) (287) - 304 M€ Flux net de trésorerie lié aux opérations de

financement 351 (135) + 486 M€ Impact des variations de taux de change (2) (10) + 8 M€ Flux net de trésorerie généré par les activités

cédées, abandonnées ou destinées à être cédées 0 2 - 2 M€ Augmentation (diminution) totale de la

trésorerie (26) (474) + 448 M€ Trésorerie nette à l’ouverture de la période 1 877 1 382 + 495 M€ Trésorerie nette à la clôture de la période 1 850 908 + 942 M€ Concours bancaires courants et comptes courants

financiers créditeurs 72 170 - 98 M€ Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 922 1 079 + 843 M€ Dettes financières courantes 300 429 - 129 M€ Trésorerie nette disponible 1 622 650 + 972 M€ (*) En application de la norme IFRS 15, les données comparatives 2017 ont été retraitées par rapport aux données publiées l’année précédente. (**) Application de la norme IFRS 9 au 1er janvier 2018. Annexe 5 - Bilan simplifié En millions d'euros 30-juin-18 (**) 31-déc.-17 (*) Ecarts d’acquisition nets 1 214 1 193 Immobilisations corporelles et incorporelles 9 315 9 291 Besoin en fonds de roulement opérationnel actif 3 030 2 835 Trésorerie 1 922 1 950 Actifs d’impôts différés 91 101 Actifs fin de cycle 7 209 7 265 Autres actifs 704 349 Total actif 23 485 22 983 Capitaux propres et intérêts minoritaires 1 055 838 Avantages au personnel 1 365 1 382 Provisions pour opérations de fin de cycle 7 786 7 545 Autres provisions 2 034 1 986 Besoin en fonds de roulement opérationnel passif 4 718 4 441 Dettes financières 4 963 5 105 Autres passifs 1 564 1 687 Total passif 23 485 22 983 (*) En application de la norme IFRS 15, les données comparatives 2017 ont été retraitées par rapport aux données publiées l’année précédente. (**) Application de la norme IFRS 9 au 1er janvier 2018. Annexe 6 – Chiffres clés Orano En millions d’euros 30/06/2018

(6 mois) 30/06/2017

(6 mois) (*) Var. S1 2018/

S1 2017 Chiffre d’affaires 1 713 1 794 - 81 M€ dont : Mines 555 627 - 72 M€ Amont 288 330 - 42 M€ Aval 862 823 + 40 M€ Corporate & autres activités (**) 8 14 - 6 M€ Excédent brut d’exploitation 429 476 - 47 M€ dont : Mines 323 338 - 15 M€ Amont 33 139 - 105 M€ Aval 151 96 + 55 M€ Corporate & autres activités (**) (77) (97) + 19 M€ Résultat opérationnel 163 (21) + 184 M€ dont : Mines 226 125 + 101 M€ Amont (58) 6 - 64 M€ Aval 41 14 + 27 M€ Corporate & autres activités (**) (46) (166) + 120 M€ Cash-flow opérationnel 167 (83) + 250 M€ dont : Mines 184 214 - 31 M€ Amont 5 (85) + 90 M€ Aval 126 (9) + 134 M€ Corporate & autres activités (**) (148) (204) + 57 M€ Evolution du chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants (p.c.c.) : En millions d’euros 30/06/2018

(6 mois) 30/06/2017

(6 mois) (*) Var. S1 2018/

S1 2017

en % Var. S1 2018/

S1 2017

en % à p.c.c. Chiffre d’affaires 1 713 1 794 - 4,5 % - 3,9 % dont : Mines 555 627 - 11,5 % - 10,7 % Amont 288 330 - 12,7 % - 15,5 % Aval 862 823 + 4,8 % + 6,9 % Corporate & autres activités (**) 8 14 - 44,9 % - 44,9 % (*) En application de la norme IFRS 15, les données comparatives 2017 ont été retraitées par rapport aux données publiées l’année précédente. (**) « Corporate & autres activités » inclut notamment les activités Corporate et Orano Med. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180726006074/fr/

