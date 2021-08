Orano : Signature de contrats concernant les déchets nucléaires allemands améliorant les perspectives financières 2021

Regulatory News:

Les électriciens allemands PreussenElektra, RWE, ENBW et Vattenfall ont signé un ensemble de contrats avec Orano pour un montant total de plus de 1 milliard d’euros concernant le retour de l’intégralité des déchets nucléaires allemands encore entreposés au sein de l’usine Orano la Hague. Les discussions concernant les modalités de ces contrats ont été menées avec le soutien des autorités des deux pays. Ces contrats constituent également le solde de la totalité des engagements pris par le passé au titre des déchets des électriciens allemands.

De 1977 à 1991, des contrats de traitement de combustibles usés ont été signés avec les quatre électriciens allemands. Ces contrats ont permis le recyclage d’éléments combustibles issus des réacteurs nucléaires allemands ainsi que le conditionnement des déchets résiduels. 5 310 tonnes de combustibles ont ainsi été traitées à l’usine Orano la Hague, participant à l’époque au financement de leur part de la construction des installations.

Conformément aux clauses prévues dans les contrats, l’équivalent en masse et en radioactivité de ces déchets contenus dans les éléments de combustibles usés doit être retourné en Allemagne. Plus de 97 % du total de la radioactivité a d’ores et déjà été renvoyé.

Après concertation entre les électriciens allemands et Orano, avec l’accord des autorités allemandes et françaises, le reliquat d’équivalent de radioactivité et de masse sera retourné sous forme de déchets vitrifiés de haute activité et d’emballages usés d’ici 2024.

L’entrée en vigueur des contrats est conditionnée à l’accord formel des gouvernements allemand et français.

Perspectives financières 2021 améliorées

L’ensemble de ces contrats contribuera ponctuellement à l’amélioration des résultats 2021 d’Orano.

Compte tenu de la signature de ces contrats et des éléments opérationnels et de gestion prévus au second semestre, Orano révise à la hausse ses perspectives financières pour 2021, avec :

Une forte croissance ponctuelle de son chiffre d’affaires ;

Un taux d’EBITDA 2021 sur chiffre d’affaires compris entre 26 % et 29 % (contre une fourchette comprise entre 23 % et 26 % précédemment) ;

Un cash-flow net positif.

Ces perspectives restent dépendantes de l’évolution de la pandémie du Covid en France et dans les pays où le groupe opère ainsi que de la mise en vigueur des contrats susmentionnés.

