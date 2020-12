Orano: Suspension temporaire de la production à Cigar Lake

Regulatory News:

Cameco, opérateur de la mine d’uranium de Cigar Lake dans le nord du Saskatchewan au Canada, a annoncé ce jour qu’il suspendrait temporairement dans les prochaines semaines la production de ce site. Cameco souligne que l’évolution récente de la pandémie Covid-19 dans cette province impose cette décision afin de protéger la santé des communautés locales et de ses employées, et mettre en sûreté ses installations. En lien avec cette décision, Orano Canada Inc., opérateur de la JV McClean Lake, a annoncé une suspension similaire et temporaire de la production de l’usine.

Les perspectives financières 2020 annoncées par Orano le 31 juillet dernier restent inchangées.

La mine de Cigar Lake, opérée par Cameco, est détenue par Cameco (50,025%), Orano Canada Inc. (37,1%), Idemitsu Canada Resources Ltd. (7,875%) et TEPCO Resources Inc. (5,0%).

La JV McClean Lake, opérée par Orano Canada Inc., est détenue par Orano Canada Inc. (77,5%) et Denison Mines (22,5%).

