Orano : TN et Bureau Veritas signent un partenariat pour développer une nouvelle offre de certification destinée au transport nucléaire

Orano TN, filiale du groupe Orano spécialiste de la logistique nucléaire, a récemment conclu un accord de partenariat stratégique avec Bureau Veritas en vue d’accompagner le développement des flux de transport maritime de matières issues du cycle nucléaire ainsi que de terres rares et de sources médicales.

Cet accord vise à garantir aux clients d’Orano des solutions de transport respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité. A cette fin, les deux partenaires développeront une nouvelle offre pour l’inspection et la certification des navires ainsi que des ports par lesquels transitent ses matières, notamment sur les marchés en plein développement que sont l’Afrique et l’Asie.

Le partenariat couvre également les activités de conception d’emballages de transport et d’entreposage de matières nucléaires, dont Orano est un leader mondial. Bureau Veritas vérifiera la conformité du processus de fabrication en apportant son expertise dans l’inspection sur les sites industriels de production.

Pour atteindre ces objectifs, Orano et Bureau Veritas ont prévu de mettre en commun leurs ressources d’inspection et de développer des outils digitaux innovants.

Frédéric de Agostini, Directeur d’Orano TN, a déclaré : « en mettant nos forces en commun avec Bureau Veritas, l’ambition d’Orano est de proposer à nos clients des solutions de transport à haute valeur ajoutée, fiables et sûres pour les marchés en plein développement ».

Jacques Pommeraud, Executive Vice President Bureau Veritas France - Afrique, a souligné : « En tant que leader mondial des services d’essais, d’inspection et de certification, Bureau Veritas a pour rôle d’établir une relation de confiance entre les entreprises, les pouvoirs publics et les consommateurs. Cet accord de partenariat stratégique vient ainsi soutenir les efforts d'innovation d’Orano TN et de Bureau Veritas afin de répondre aux attentes en matière de qualité, de santé et de sécurité, de protection de l'environnement et de responsabilité sociale ».

