Orano : TRIHOM inaugure des espaces de formation au service de l'industrie française

TRIHOM, leader français de la formation en milieu nucléaire au service de toutes les entreprises de la filière, a inauguré vendredi 20 septembre, plus de 2 200 m² d’espaces de formation construits sur la commune de Beaumont-en-Véron, en région Centre-Val de Loire.

La cérémonie s’est déroulée en présence du comité exécutif d’Orano et de plus de 150 invités, représentants d’EDF, chef d’entreprises locaux et élus.

TRIHOM accueille plus de 30 000 stagiaires par an dans ses 17 centres de formation et dispose d’un service d’ingénierie de la formation capable de construire des modules de développement sur-mesure. Les formations délivrées par TRIHOM sont agréées auprès d’organismes nationaux de référence tels que le CEFRI, l’AFAQ ou le COFREND.

Au sein de ces nouvelles installations, fruit de 3 millions d’euros d’investissement, plus de 2 500 professionnels du nucléaire mais également d’autres industries sont attendus chaque année. Elles comprennent le nouveau siège social de la société, un centre de formation de 3 chantiers-école reproduisant à l’identique des locaux d’une centrale nucléaire et un Centre de Professionnalisation des Compétences ouvert aux entreprises de l’industrie française. Ce centre permet aux personnes formées travaillant dans le nucléaire ou dans d’autres industries d’approfondir leurs connaissances en matière de démantèlement, de soudage, de tuyauterie et d’assemblages boulonnés.

L’ouverture de cette nouvelle structure finalise le vaste plan de développement mené activement depuis 2015 par TRIHOM, qui s’est traduit en France par l’ouverture, la rénovation et la digitalisation de nouveaux centres de formation aux bénéfices des intervenants de la filière nucléaire.

Dans son discours inaugural, William Lhermite, Directeur Général de TRIHOM, a déclaré : « nous sommes fiers d’avoir mené à bien notre programme d’investissement qui conforte TRIHOM dans son statut de partenaire de référence des acteurs de la filière nucléaire en matière de formation ».

Philippe Knoche, Directeur Général d’Orano, a déclaré : « L’excellence dans la formation, nous souhaitons continuer de la développer au bénéfice de la filière nucléaire mais également la mettre à disposition des autres industries, grâce au Centre de professionnalisation des Compétences de TRIHOM ».

Patrice Mas, Directeur de la Politique Industrielle et des Relations Prestataires du groupe EDF a indiqué : « nous mesurons l’effort d’investissement réalisé par TRIHOM, qui témoigne de leur conviction partagée par EDF : la réussite du nucléaire passe par les compétences des salariés qui y travaillent et sur lesquels il faut continuer à investir ».

Jean-Luc Dupont, Maire de Chinon et Président de la Communauté de Communes de Chinon Vienne et Loire, a déclaré : « disposer d’un centre d’une telle envergure sur notre territoire est une chance et nous sommes fiers que l’histoire de TRIHOM, démarrée ici il y a déjà plus de 30 ans se poursuivent au travers d’un projet d’une telle ampleur ».

